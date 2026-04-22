Lanet olası teleprompter yeniden çalışmaya başladığında, Dirk Nowitzki sahnede o kadar yüksekte durmasını sağlayan kişiye, yani akıl hocası Holger Geschwindner’e seslendi. "Harry Potter'ın Dumbledore'u, Büyük İskender'in Aristoteles'i vardı, benimse Holger'im vardı," dedi basketbol efsanesi, Dünya Basketbol Federasyonu (FIBA) Onur Listesi'ne kabulünü kutladığı büyüleyici teşekkür konuşmasında.
"O zamanlar anlamadığım şey:" NBA efsanesi Dirk Nowitzki tüyleri diken diken ediyor ve bir kez daha basketbol tarihine adını yazdırıyor
"Kürek çektik, boks yaptık, eskrim yaptık, kitap okuduk. Amuda kalkmam, kurbağa gibi zıplamam gerekti – ve saksafon çaldım," dedi Nowitzki. O zamanlar bunun ne anlama geldiğini anlamamış. "O zamanlar anlamadığım şey şuydu: Sen beni bir insan olarak şekillendirdin. Ve bir sporcu olarak bütünsel olarak. Sadece bir basketbolcu olarak değil. Bunu bugün anlıyorum. Ben kendime inanmadığımda sen bana inandın," dedi 47 yaşındaki sporcu.
Yaklaşık on dakikalık konuşmasında Nowitzki, hayatının tüm aşamalarını gözden geçirdi, çocukken onu tüm spor etkinliklerine götüren ebeveynlerine ve hatta ödevlerini onun yerine yapan kız kardeşine teşekkür etti. Genç milli takımlarda geçirdiği günlere, A milli takımla kazandığı 2002 Dünya Şampiyonası bronz madalyasına ve 2005 Avrupa Şampiyonası gümüş madalyasına ve tabii ki "bir erkek olarak olgunlaştığı" Dallas Mavericks'teki görkemli döneme de değindi. Ve 2019'da emekli oldu.
Nowitzki, Schrempf'ten sonra FIBA Onur Listesi'ne giren ikinci Alman oldu
Nowitzki, kendine özgü alçakgönüllü tavrıyla, tüm bu ödüllerin ve unvanların her zaman insani yönün gerisinde kaldığını açıkladı. "Deneyimler kupalardan daha önemlidir, insanlar kupalardan daha önemlidir ve hikayeler zenginlikten daha önemlidir," dedi Würzburglu oyuncu. Tam da FIBA seviyesinde milli takımla dünyayı gezme fırsatı bulduğu için, Detlef Schrempf'ten sonra Şöhretler Salonu'na giren ikinci Alman olmak onun için çok anlamlıydı.
Bu yüzden, onurlandırılmasının bir aksaklıkla başlaması daha da talihsizdi. Çünkü konuşmasına başladığında, önce teleprompter arızalandı – Nowitzki dakikalarca cep telefonundan okumak zorunda kaldı. "Terlemeye başlamıştım bile," diye itiraf etti daha sonra: "Oldukça stresli bir durumdu." Sonunda teknisyenler sorunu çözdü – ama Nowitzki, kutlama havasını bozmaya hiç niyetli değildi. Tören bittikten uzun süre sonra bile imza dağıttı, selfie'ler çekti ve röportajlar verdi.
Dennis Schröder'in liderliğindeki dünya şampiyonu neslinin önünü açan başarılarının yanı sıra, Nowitzki her zaman bu samimiyetiyle de dikkat çekti. ABD'de yaşayan, ancak Alman vatanından asla kopmamış bir süperstar. "Her zaman ayakları yere basan, iyi bir adam ve iyi bir arkadaş," diye hayranlıkla konuştu DBB Başkanı Ingo Weiss. Weiss, Nowitzki'nin "basketbolun mutlak bir feneri" olduğunu da sözlerine ekledi.