"O zamanlar anlamadığım şey:" NBA efsanesi Dirk Nowitzki tüyleri diken diken ediyor ve bir kez daha basketbol tarihine adını yazdırıyor

"Kürek çektik, boks yaptık, eskrim yaptık, kitap okuduk. Amuda kalkmam, kurbağa gibi zıplamam gerekti – ve saksafon çaldım," dedi Nowitzki. O zamanlar bunun ne anlama geldiğini anlamamış. "O zamanlar anlamadığım şey şuydu: Sen beni bir insan olarak şekillendirdin. Ve bir sporcu olarak bütünsel olarak. Sadece bir basketbolcu olarak değil. Bunu bugün anlıyorum. Ben kendime inanmadığımda sen bana inandın," dedi 47 yaşındaki sporcu.

Yaklaşık on dakikalık konuşmasında Nowitzki, hayatının tüm aşamalarını gözden geçirdi, çocukken onu tüm spor etkinliklerine götüren ebeveynlerine ve hatta ödevlerini onun yerine yapan kız kardeşine teşekkür etti. Genç milli takımlarda geçirdiği günlere, A milli takımla kazandığı 2002 Dünya Şampiyonası bronz madalyasına ve 2005 Avrupa Şampiyonası gümüş madalyasına ve tabii ki "bir erkek olarak olgunlaştığı" Dallas Mavericks'teki görkemli döneme de değindi. Ve 2019'da emekli oldu.