Gordon, geçtiğimiz haftalarda Bayern'in hücum hattı için en çok istediği isim olarak öne çıkmıştı. 25 yaşındaki oyuncu çok yönlü bir profil sergiliyor; hem sol kanatta Luis Diaz'a rakip olarak hem de forvet merkezinde Harry Kane'in yedeği olarak görev alabilirdi.

Ancak Cuma akşamı, Bayern'in Gordon transferi konusunda eli boş kalacağı ve İngiliz milli oyuncunun bunun yerine Barça'ya katılacağı kesinleşti. Bonus ödemeler dahil olmak üzere Newcastle United'a 80 milyon euro transfer ücreti ödeyecek olan Katalan kulübüyle Gordon, 2031 yılına kadar geçerli beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Söylentilere göre Bayern, Barcelona'nın transfer ücretini karşılamaya hazır değildi ve 60 milyon avroya bir sınır koymuştu.