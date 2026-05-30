"Barcelona ve FC Bayern devreye girdiğinde, Gordon'un bize gelmemesinin ardında yatan asıl neden nedir?" FCB'nin efsane ismi, Bild'in "Bayern Insider" podcast'inde bu soruyu sorarak, Gordon'un kararında paranın büyük bir rol oynamış olabileceğine dair anlamlı bir ima yaptı.
"O zaman onun bize gelmemesinin sebebi ne?" Thomas Müller, Anthony Gordon'un FC Bayern'i reddetmesi üzerine alaycı bir tavır sergiledi
Gordon, geçtiğimiz haftalarda Bayern'in hücum hattı için en çok istediği isim olarak öne çıkmıştı. 25 yaşındaki oyuncu çok yönlü bir profil sergiliyor; hem sol kanatta Luis Diaz'a rakip olarak hem de forvet merkezinde Harry Kane'in yedeği olarak görev alabilirdi.
Ancak Cuma akşamı, Bayern'in Gordon transferi konusunda eli boş kalacağı ve İngiliz milli oyuncunun bunun yerine Barça'ya katılacağı kesinleşti. Bonus ödemeler dahil olmak üzere Newcastle United'a 80 milyon euro transfer ücreti ödeyecek olan Katalan kulübüyle Gordon, 2031 yılına kadar geçerli beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Söylentilere göre Bayern, Barcelona'nın transfer ücretini karşılamaya hazır değildi ve 60 milyon avroya bir sınır koymuştu.
- AFP
Thomas Müller, Anthony Gordon'a seslendi: "Ben olsam Bayern'e giderdim"
Gordon'un Barselona'daki palmiye ağaçları ve denizin, İspanyol şampiyonu tercih etmesine neden olduğunu "hayal edemiyorum" diyen Müller, ancak Barça teknik direktörü Hansi Flick'in yönetimindeki çalışmayı bir argüman olarak gösterdi: "Hem liderlik hem de oyun stili açısından onun altında oynamak gerçekten çok eğlenceli," dedi 36 yaşındaki oyuncu, ki kendisi Bayern'de bir buçuk yıl boyunca baş antrenör Flick'in altında oynamış ve 61 yaşındaki teknik adamı, DFB takımının yardımcı antrenörü ve 2022 Dünya Kupası'nda milli takım teknik direktörü olduğu dönemden de tanıyor.
Geçen yaz, toplam 25 yıl kulüpte kaldıktan sonra Alman şampiyonundan ayrılan ve MLS'deki Vancouver Whitecaps'a transfer olan Müller, sonuç olarak net bir sonuca vardı: "Yani ben Bayern'e giderdim."
Barça, Gordon’u kadrosuna katarak iki pozisyonu birden doldurmuş oldu: İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan Raphinha’ya sol kanatta rekabet yaratabilir ve ayrıca forvetin merkezinde ilk 11’de yer almak için yarışıyor. Robert Lewandowski önümüzdeki sezon artık takımda olmayacağından, şu anki duruma göre Ferran Torres, Gordon’un başlıca rakibi konumunda. Ancak Barcelona'nın şu anda Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i transfer etmek için yoğun bir şekilde çalıştığı ve bunun da rekabeti artıracağı söyleniyor. Bu konuda Atletico, Cuma akşamı sosyal medyada çok sayıda paylaşımla gündeme oturdu ve Katalanlara ağır suçlamalarda bulundu.
Gordon'un transferinin, vatandaşı Marcus Rashford için ne anlama geldiği ise henüz belirsiz. 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Manchester United'dan kiralanmıştı; Barcelona, yaklaşık 30 milyon euro karşılığında İngiliz oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katabilir. Rashford da kalmayı çok istiyor, ancak Gordon transferi ile bu ihtimal azaldı. Yine de Rashford'un Barça'ya kesin transferi ihtimal dışı değil.
Bu arada Bayern, başka seçeneklere yönelmek zorunda. Gordon'un yanı sıra son zamanlarda özellikle RB Leipzig'den Yan Diomande'nin adı geçiyordu, ancak yaklaşık 100 milyon avroluk transfer ücretiyle daha pahalı olacak ve finansal açıdan güçlü iki uluslararası üst düzey kulüp olan Liverpool ve Paris Saint-Germain tarafından da takip ediliyor. Ayrıca, Absolut Bayern son zamanlarda AFC Bournemouth'tan Junior Kroupi'yi gündeme getirdi, ancak bu oyuncunun transfer ücreti 80 milyon avroya ulaşabilir.
- Getty Images
Anthony Gordon'ın FC Barcelona'ya transferi rakamlarla
Eski kulüp
Newcastle United
Yeni kulüp
FC Barcelona
Transfer ücreti
80 milyon avroya kadar (bonus ödemeleri dahil)
Barça ile sözleşme süresi
30 Haziran 2031