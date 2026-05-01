"Bu akşam otele, evime gidebilirim. Duş alacağım, ama zemin kaygan olursa kayıp boynumu kırabilirim," dedi dört kez Formula 1 dünya şampiyonu, Pazar günü (22.00 saatinde MESZ/Sky) yapılacak Miami Grand Prix'si öncesinde ve sözlerine şöyle devam etti: "Hala Amsterdam'da bisikletle dolaşmanın çok tehlikeli olabileceğini düşünüyorum." Sonuçta bu sırada "bir otobüsün altında kalabilirim".
"O zaman kayıp boynumu kırabilirim": Formula 1 yıldızı Max Verstappen güvenlik tartışmasına katıldı
Güvenlik tartışmasını tetikleyen, bir gazetecinin geçen Pazar günü Verstappen'in babası Jos'un ralli kazasıyla ilgili sorduğu bir soruydu. 54 yaşındaki Hollandalı sürücü, Belçika Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağında, yardımcı sürücüsü Jasper Vermeulen ile birlikte Skoda marka aracıyla pistten çıkmış, hızlı bir sol-sağ virajda bir ağaca çarpmış ve ardından aracıyla takla atmıştı.
Kazada her iki yolcu da yaralanmadı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, pist kenarında hurdaya dönmüş araç görülüyordu. Araçtaki iki kişi de yaralanmadı. Verstappen olayın ardından, "Şiddetli bir kazaydı, ancak bu, güvenli arabalarda oturduğumuzu gösteriyor. Sağ salim kurtulduğumuz için mutluyum," demişti.
"Yaptığınız birçok şeyde her zaman tehlikeler vardır," dedi oğlu Max: "Ama evet, yarışmak hala tehlikelidir." Formula 1'de sözde çok güvenli bir araba kullandığı gerçeğinin bu konuda hiçbir önemi yok. "Yanlış bir açıyla bir yere çarpabilirsiniz. Arabaların ne kadar güvenli olduğu da burada bir şey değiştirmez." Bazen "sadece şanssızlık" olur.