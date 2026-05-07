"Sanırım şu anda çok, çok iyi gelişmeler başlattık. Kendimi çok, çok rahat hissediyorum," dedi Alman rekortmeninin spor direktörü, Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde DAZN mikrofonuna.
"O zaman kalmaya hazırım!" Max Eberl, FC Bayern'deki zorlu dönemden ve geleceğinden bahsediyor
52 yaşındaki Eberl’in Säbener Straße’deki sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor; kicker’ın edindiği bilgilere göre, Bayern Yönetim Kurulu Mayıs ayında yapılacak bir toplantıda onun geleceği hakkında görüşecek. Eberl, “Her zaman burada işimi yapmak istediğimi söyledim. İşimi değerlendirmeleri gerekir. Eğer işimi beğenirlerse, Bayern’de daha uzun süre kalmaya hazırım” diye ekledi.
FC Bayern gibi bir kulüpte bazen kolay olmasa da, geldiğinden beri kulübe büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu belirtti: "O kadar da kolay olmadı, çünkü elbette birkaç karakterli kişi birbiriyle karşı karşıya geldi. Ama Bayern Münih gibi büyük bir kulüpte, sürtüşmelerin ve tartışmaların olması yardımcı oluyor."
- AFP
Max Eberl, FC Bayern'de uzun süredir eleştirilerin hedefindeydi
Eberl, Mart 2024'te Münih'teki görevine başlamıştı. Uzun süre, kadro planlamasının dengesiz olduğu iddiasıyla kamuoyunun eleştirilerine maruz kalmış olsa da, Michael Olise veya Luis Diaz gibi akıllı transferler sayesinde rüzgâr artık onun lehine esmeye başladı.
Eberl'in olası yeni sözleşmesi sorulduğunda, kulüp başkanı Uli Hoeneß DAZN'e verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Öncelikle şunu bilmeniz gerekir ki, yönetim kurulu sözleşmeleri sona ermeden bir yıl önce uzatılamaz." Buna göre, resmi görüşmeler en erken 1 Temmuz 2026'da başlayabilir.
Hoeneß'in açıkladığına göre, bu konu gayri resmi olarak birkaç kez gündeme gelmiş, örneğin "yaklaşık iki hafta önceki son yönetim kurulu toplantısında". Ancak Münih kulübünün spor direktörünün geleceğine ilişkin nihai bir karar henüz alınmamış. Hoeneß, "Temmuz ayından itibaren yürütülecek görüşmeleri önceden tahmin etmek istemiyor."