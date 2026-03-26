"Evet, sıfır," dedi 36 yaşındaki oyuncu net bir şekilde. Ardından esprili bir şekilde ekledi: "Yani eğer o (Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann; Editörün notu) beni ararsa, kafayı yemiş demektir. O zaman gerçekten bir sorunu var demektir. Beni araması imkansız. Kaç kişinin sakatlanması gerekir ki? 15 kadar hücum oyuncusu mu?"

Müller, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya karşı çeyrek finalde elendikten sonra Alman milli takımındaki kariyerine son vermişti. Toplamda DFB takımı için 131 kez sahaya çıktı (rekor kıran oyuncular sıralamasında üçüncü sırada) ve 45 gol attı, 41 asist yaptı. En büyük başarısı, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda şampiyonluk kazanmasıydı.

Kulüp düzeyinde Müller, 2000 ile 2025 yılları arasında 25 yıl boyunca FC Bayern München'de oynadı, ancak geçen yaz Alman rekor şampiyonu ile sözleşmesi uzatılmadı ve MLS'deki Vancouver Whitecaps'a transfer oldu. Orada ilk sezonunda şampiyonluğu kıl payı kaçırdı.