Vancouver Whitecaps'ın hücum oyuncusu, Magenta TV kanalı için ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvayı uzman olarak takip edecek. Bu kanalın düzenlediği basın toplantısının kenarında Müller'e, DFB milli takımına geri dönme olasılığı soruldu.
Çeviri:
"O zaman kafayı yemiş demektir": Thomas Müller, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan gelebilecek olası bir telefon hakkında şaka yapıyor
"Evet, sıfır," dedi 36 yaşındaki oyuncu net bir şekilde. Ardından esprili bir şekilde ekledi: "Yani eğer o (Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann; Editörün notu) beni ararsa, kafayı yemiş demektir. O zaman gerçekten bir sorunu var demektir. Beni araması imkansız. Kaç kişinin sakatlanması gerekir ki? 15 kadar hücum oyuncusu mu?"
Müller, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya karşı çeyrek finalde elendikten sonra Alman milli takımındaki kariyerine son vermişti. Toplamda DFB takımı için 131 kez sahaya çıktı (rekor kıran oyuncular sıralamasında üçüncü sırada) ve 45 gol attı, 41 asist yaptı. En büyük başarısı, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda şampiyonluk kazanmasıydı.
Kulüp düzeyinde Müller, 2000 ile 2025 yılları arasında 25 yıl boyunca FC Bayern München'de oynadı, ancak geçen yaz Alman rekor şampiyonu ile sözleşmesi uzatılmadı ve MLS'deki Vancouver Whitecaps'a transfer oldu. Orada ilk sezonunda şampiyonluğu kıl payı kaçırdı.
- Getty Images
Thomas Müller, FC Bayern'e dönüşü hakkında: "Kapı aralık kalırsa..."
Müller için milli takıma geri dönüş artık gündemde olmasa da, gelecekte Säbener Straße'ye dönüp bir yönetici pozisyonuna geçmesi mümkün görünüyor.
Bu konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta Müller, "Hiçbir şeyi dışlamam. Her şeyi akışına bırakırım. Hayatımda bir kapı aralık kalmışsa ve ben oraya girmek istemişsem, bunu her zaman başarmışımdır. Eğer bunu istiyorsam ve bir kapıyı aralamak için gerekli yeteneklere sahipsem, kapının çok açık olması gerekmez; belki de yine de içinden geçebilirim." dedi.
Müller'in Jürgen Klopp ve Mats Hummels ile birlikte Magenta TV için uzman olarak yorumlayacağı 2026 Dünya Kupası'nda, Alman milli takımı grup aşamasında Curacao, Ekvador ve Fildişi Sahili ile karşılaşacak.
Almanya Milli Takımı'nın maç programı:
27 Mart, 20:45
İsviçre - Almanya
30 Mart, 20:45
Almanya - Gana
31 Mayıs, 20:45
Almanya - Finlandiya
06 Haziran, 20:30
ABD - Almanya