Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, DFB milli takımının Gana ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Deniz Undav'ın yedek rolünden bahsetti ve Nick Woltemade'yi eleştirilere karşı savundu.
Çeviri:
"O zaman güvenilirliğimi unutabilirim!" Julian Nagelsmann, Deniz Undav tartışmasında net bir tavır sergiledi
"Deniz, özellikle rakip yorgun düştüğünde pek çok iyi hamle yapıyor. Maçta çok çalışmak zorunda kaldığında ise nitelikleri biraz kayboluyor. İsviçre maçında galip gelmek için ilk 60-70 dakikada ne kadar çalıştığımıza bakarsak, Dünya Kupası'nda da durum aynı olacak. İşte bu bir neden," diye açıkladı Nagelsmann, ARD'ye.
İkinci neden olarak ise "rolleri belirlemiş olmamızı" gösterdi. "Ve önümüzdeki iki maçta da buna uymak zorundayım, aksi takdirde güvenilirliğimi yitiririm. Eğer her şeyi farklı yaparsam, rol konuşmasını hiç yapmamam daha iyi olur."
2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde bile Nagelsmann, kadroda hangi oyuncunun hangi role en uygun olacağını kararlarında belirleyici bir faktör olarak görmüş ve örneğin Leon Goretzka'nın kadroya alınmamasını bu şekilde gerekçelendirmişti - ancak Goretzka şu anda yeniden milli takımın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Nagelsmann, İsviçre ve Gana ile oynanan milli maçlar öncesinde Angelo Stiller'i kadroya almamasını da başlangıçta onun rolüyle gerekçelendirmişti, ancak Aleksandar Pavlovic'in sakatlığı sonrasında onu kadroya dahil etti ve her iki maçta da ilk 11'de sahaya sürdü.
Nagelsmann'ın gerekçesi, Undav'ın maçın son dakikalarında gerçekten daha etkili olduğu gerçeğiyle sayısal olarak da kanıtlanabilir. VfB Stuttgart formasıyla attığı 23 golün yedisini ilk yarıda, 16'sını ise ikinci yarıda attı; ancak bu maçların çoğunda ilk 11'de yer aldı.
Nagelsmann, Woltemade hakkında: "Bunun onunla hiçbir ilgisi yok"
Almanya milli takım teknik direktörü, Gana maçında başından itibaren Newcastle United'da haftalardır pek forma şansı bulamayan ve krizin simgesi haline gelen Nick Woltemade'ye güvenini gösterdi. Nagelsmann, eski Stuttgart oyuncusunun kulüp teknik direktörünün de bu durumdan etkilendiğini belirtti. Şöyle açıkladı: "Onu sakinleştirmeye çalıştım. Bunun onunla bir ilgisi yok. Newcastle'a bakarsan, herkesin durumu böyle. Gordon, en iyi golcü olmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi'nin belirleyici iki maçında bile yedek kulübesinde oturdu. Bence Eddie Howe'un felsefesi, sık sık oyuncu değişikliği yapmak."
Woltemade'in Dünya Kupası'nda Kai Havertz'in yedeği olarak görev alacağını ima etti. "O çok iyi bir oyuncu, benzer bir oyuncu tipine ihtiyacımız olduğunda Kai'nin yükünü de hafifletebilir."
Andav ise farklı bir oyuncu tipi, "daha çok bir golcü". Genel olarak, milli takım teknik direktörü hücumda "yeterince potansiyel" görüyor.
Undav, Stuttgart'ta tezahüratlarla karşılanıyor
İsviçre'ye karşı 4-3 galibiyetin hemen ardından Nagelsmann, Undav yerine Woltemade'yi oyuna sokma kararını şiddetle savunmuştu. Bu bağlamda, "son derece yoğun geçen maçta" Undav'ın "özellikle topu çok elinde tuttuğu zamanlarda ortaya çıkan sayısız niteliklerini" tam olarak sergileyemediğini açıklamıştı. Ayrıca, milli takım teknik direktörünün görevi, kulübünde zor bir durumda olan Woltemade'ye özgüven aşılamakken, formda olan Undav'ın buna ihtiyacı olmadığını da eklemişti.
VfB Stuttgart'ın 29 yaşındaki forveti, kadro açıklanmadan önce de kış tatilinden bu yana Nagelsmann ile hiçbir temas kurmadığını belirterek ortalığı karıştırmıştı; Nagelsmann ise bu konuda kamuoyuna açıklama yaparak kendini haklı çıkarmıştı.
Stuttgart'taki milli maçta, yedek kulübesinde olmasına rağmen yine başından itibaren ilgi odağı oldu: İlk yarıda seyirciler onu üç kez tezahüratlarla kutladı. Undav buna bir gülümsemeyle karşılık verdi ve görünürde memnun bir şekilde seyircilere el salladı. TV yorumcusu Bastian Schweinsteiger şaka yaparak, "Kendi başına oyuna girmediği için biraz hayal kırıklığına uğradım" dedi.
İkinci yarıda Undav, yine tezahüratlar eşliğinde Serge Gnabry'nin yerine oyuna girdi.
Deniz Undav ve Nick Woltemade: 2025/26 Sezonu İstatistikleri
Deniz Undav
Nick Woltemade
Spiele
38
48
Tore
23
11
Assists
13
5