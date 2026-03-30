"O zaman güvenilirliğimi unutabilirim!" Julian Nagelsmann, Deniz Undav tartışmasında net bir tavır sergiledi

"Deniz, özellikle rakip yorgun düştüğünde pek çok iyi hamle yapıyor. Maçta çok çalışmak zorunda kaldığında ise nitelikleri biraz kayboluyor. İsviçre maçında galip gelmek için ilk 60-70 dakikada ne kadar çalıştığımıza bakarsak, Dünya Kupası'nda da durum aynı olacak. İşte bu bir neden," diye açıkladı Nagelsmann, ARD'ye.

İkinci neden olarak ise "rolleri belirlemiş olmamızı" gösterdi. "Ve önümüzdeki iki maçta da buna uymak zorundayım, aksi takdirde güvenilirliğimi yitiririm. Eğer her şeyi farklı yaparsam, rol konuşmasını hiç yapmamam daha iyi olur."

2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde bile Nagelsmann, kadroda hangi oyuncunun hangi role en uygun olacağını kararlarında belirleyici bir faktör olarak görmüş ve örneğin Leon Goretzka'nın kadroya alınmamasını bu şekilde gerekçelendirmişti - ancak Goretzka şu anda yeniden milli takımın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Nagelsmann, İsviçre ve Gana ile oynanan milli maçlar öncesinde Angelo Stiller'i kadroya almamasını da başlangıçta onun rolüyle gerekçelendirmişti, ancak Aleksandar Pavlovic'in sakatlığı sonrasında onu kadroya dahil etti ve her iki maçta da ilk 11'de sahaya sürdü.

Nagelsmann'ın gerekçesi, Undav'ın maçın son dakikalarında gerçekten daha etkili olduğu gerçeğiyle sayısal olarak da kanıtlanabilir. VfB Stuttgart formasıyla attığı 23 golün yedisini ilk yarıda, 16'sını ise ikinci yarıda attı; ancak bu maçların çoğunda ilk 11'de yer aldı.



