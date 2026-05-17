Elbette Leon Goretzka da bu durumdan nasibini aldı, ancak o da bu beyaz birayı tam anlamıyla amacına uygun bir şekilde kullandı. Takım arkadaşları hâlâ gayretle saçlarını yıkarken, Goretzka dolu bardağıyla Güney Tribünü’ne doğru yürüdü ve ön sıradaki Ultras taraftarlarına bira dağıttı. Sonunda beyaz bira, ait olduğu yere, yani saçlara değil susamış ağızlara ulaştı. Ardından Goretzka, taraftarlara şampiyonluk kupasını takdim ederek onları daha da mutlu etti.

Goretzka kendisi de tezahürat liderlerinin platformuna çıktı ve ardından Güney Tribünü'nün arasına karıştı; beyaz bira yerine kalabalığın içinde yüzmeyi açıkça keyifle yaşadı (bu arada Harry Kane, daha sonra anlattığına göre bunu oldukça "soğuk" buldu). "Bu bana burada bir ailenin parçası olduğumu ve olmaya devam ettiğimi gösterdi," dedi Goretzka daha sonra. "Bu, gurur duyduğum bir şey." Aynı zamanda bira, şampiyonluk kupası ve samimi tavırlarıyla taraftarlara son sekiz yıldaki destekleri için minnettarlığını gösterdi.

Bu, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için Allianz Arena'da son kez sahaya çıktığı, görünürde duygusal geçen öğleden sonranın dokunaklı bir kapanışı oldu. Önümüzdeki Cumartesi, Berlin'de VfB Stuttgart ile DFB Kupası finali oynanacak ve Goretzka, FC Bayern ile 16. şampiyonluğunu kazanabilir. Ardından, transfer ücreti ödemeden Münih'ten ayrılacak ve muhtemelen İtalya'ya gidecek.