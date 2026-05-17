Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof'u sahanın yarısını boydan boya kovaladı, ta ki sonunda onu yakalayana kadar. Sven Ulreich ve Jonas Urbig, bir röportaj sırasında kaleci meslektaşları Manuel Neuer'i şaşırttı. Lennart Karl, Münih'in şampiyonluk geleneğine doyamıyordu: Hızla yeni beyaz bira bardakları alıp, etrafa çılgınca fırlatıyordu.
Çeviri:
"O zaman Güney Tribünü'nün tepkisini üzerime çekerim": Leon Goretzka'nın FC Bayern'den vedasında dokunaklı anlar
Elbette Leon Goretzka da bu durumdan nasibini aldı, ancak o da bu beyaz birayı tam anlamıyla amacına uygun bir şekilde kullandı. Takım arkadaşları hâlâ gayretle saçlarını yıkarken, Goretzka dolu bardağıyla Güney Tribünü’ne doğru yürüdü ve ön sıradaki Ultras taraftarlarına bira dağıttı. Sonunda beyaz bira, ait olduğu yere, yani saçlara değil susamış ağızlara ulaştı. Ardından Goretzka, taraftarlara şampiyonluk kupasını takdim ederek onları daha da mutlu etti.
Goretzka kendisi de tezahürat liderlerinin platformuna çıktı ve ardından Güney Tribünü'nün arasına karıştı; beyaz bira yerine kalabalığın içinde yüzmeyi açıkça keyifle yaşadı (bu arada Harry Kane, daha sonra anlattığına göre bunu oldukça "soğuk" buldu). "Bu bana burada bir ailenin parçası olduğumu ve olmaya devam ettiğimi gösterdi," dedi Goretzka daha sonra. "Bu, gurur duyduğum bir şey." Aynı zamanda bira, şampiyonluk kupası ve samimi tavırlarıyla taraftarlara son sekiz yıldaki destekleri için minnettarlığını gösterdi.
Bu, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için Allianz Arena'da son kez sahaya çıktığı, görünürde duygusal geçen öğleden sonranın dokunaklı bir kapanışı oldu. Önümüzdeki Cumartesi, Berlin'de VfB Stuttgart ile DFB Kupası finali oynanacak ve Goretzka, FC Bayern ile 16. şampiyonluğunu kazanabilir. Ardından, transfer ücreti ödemeden Münih'ten ayrılacak ve muhtemelen İtalya'ya gidecek.
- Getty Images Sport
Leon Goretzka şampiyonluk kupasını ilk kaldıran kişi oldu
Goretzka'nın veda turu konsol başında başlamıştı. Stadyuma vardıklarında bazı takım arkadaşlarıyla birlikte takım otobüsünde biraz daha kalmıştı. Neden mi? "Kulağa biraz romantik gelmeyebilir," dedi Goretzka. "Ama Mario Kart oynuyorduk."
Isınma sırasında ise ortam daha romantik bir havaya büründü. Stadyum hoparlörlerinden, memleketi Bochum ve gençlik kulübü VfL Bochum'un gayri resmi marşı olan Herbert Grönemeyer'in "Bochum" şarkısı çaldı. Uygun bir şekilde, oradaki taraftar grubu FC Bayern'in Ultras'ıyla dostluk kurmuştur. Güney tribününün derinliklerinde "Tief im Westen" şarkısı söylendi, aynı zamanda çok sayıda kırmızı-mavi atkı da görüldü - bunlardan biri daha sonra Goretzka'nın boynuna asıldı.
Maçın başlamasından hemen önce, Goretzka'ya yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen, spor direktörü Max Eberl ve spor müdürü Christoph Freund tarafından bir kolaj ve bir buket çiçek takdim edildi. Teknik direktör Vincent Kompany, ona yakışır şekilde ilk 11'de yer verdi; Goretzka ise Harry Kane'in 4-1'lik golüne yaptığı asistle, FC Bayern formasıyla 311. maçında toplam 104. gol katkısını yaparak teşekkür etti. Kısa süre sonra tezahüratlar ve ayakta alkışlar eşliğinde oyundan çıktı.
Maçın bitiminde FC Bayern'in ultrasları, tüm Güney Tribünü'nün önünde dev bir pankart açtı. Pankartta "Kırmızı-beyazlı Bochumlu çocuk - Sekiz yıl için teşekkürler, Leon" yazıyordu. Ödül töreninde ise kaptan Manuel Neuer büyük bir jest yaptı ve şampiyonluk kupasını ilk olarak havaya kaldırma onurunu Goretzka'ya bıraktı.
- Getty Images Sport
Leon Goretzka'nın geleceği ne olacak?
Eberl, Goretzka'yı "FC Bayern'in büyük bir kişiliği" olarak övdü. Freund ise şöyle dedi: "O örnek bir profesyonel, olağanüstü bir karakter. Futbolcular için olduğu kadar genel olarak insanlar için de bir rol model; zor zamanlarda pes etmemek ve kendine inanmak konusunda." FC Bayern'de geçirdiği sekiz yıl boyunca Goretzka sadece iyi günler yaşamadı.
Tartışmasız bir as oyuncu ve kas yığını olarak, 2020'deki altı kupa kazanan takımın dayanak noktasıydı. Ancak daha sonra, çoğu zaman aşırı maaşlı bir satış adayı, Münih'in çökmüş maaş yapısının simgesi olarak görüldü. 2024 yazında FC Bayern onu ayrılmaya zorladı, Kompany ise onu bazen maç kadrosuna bile almadı. Ancak Goretzka kaldı, yılmadan çalışmaya devam etti ve rakiplerinin birkaç sakatlığının ardından bir süre sonra tekrar forma şansı buldu.
"Zor zamanları atlattı. Bu her zaman onun bir özelliğiydi," dedi Jonathan Tah. "Her şeyin bittiği düşünüldüğünde, o sadece devam etti ve her seferinde geri döndü. Bunu çok özel buluyorum." Ancak bu yaz Goretzka'nın başka seçeneği yoktu. Sözleşmesi sona eriyor ve FC Bayern ona uzatma teklif etmedi.
Peki şimdi ne olacak? Söylentilere göre Goretzka, AC Milan ile sözleşme imzalamak üzere. "Henüz gerçekten karar vermedim," dedi. Sky'a verdiği röportajda Lothar Matthäus ona İtalya'ya transfer olmasını tavsiye etti, ancak şakayla karışık olarak Milano'nun mavi tarafını, yani kendi eski kulübü Inter'i savundu. Goretzka, Münih'in şehir rakibi TSV 1860'ın renklerini düşündü ve gülümseyerek şöyle cevap verdi: "O zaman Güney Tribünü'nden başım belaya girer." Orada sadece Bochum mavisi geçerli.