Bayern Münih'ten Vincent Kompany, yaz aylarında yapılacak Dünya Kupası öncesinde İngiltere'de televizyon yorumcusu olarak görev alacağına dair çıkan sansasyonel söylentileri kesin bir dille yalanladı ve Çarşamba günü Bayer Leverkusen ile oynanacak Kupa yarı finali öncesindeki basın toplantısında gülüşmelere neden oldu.
"O zaman gelecek yıl ailem kalmayacak!" Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, sansasyonel bir söylentiyi yalanlayarak gülüşmelere neden oldu
"İmkanı yok, imkanı yok," dedi Kompany, Daily Mail'in haberinin doğruluğu hakkındaki soru daha bitmeden: "Tatildeyken televizyon yorumcusu olarak ne yapayım ki? O zaman gelecek yıl Münih'te ailem kalmaz." Bu söz üzerine hem Kompany hem de orada bulunan gazeteciler güldü.
Daha önce İngiliz gazeteci Mike Keegan, Daily Mail'e "birkaç" İngiliz TV kanalının FCB teknik direktörünü ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva için yorumcu olarak davet ettiğini, ancak Belçikalı teknik adamın bu teklifi reddettiğini bildirmişti.
İngiliz kanalları için Belçikalı, özellikle Three Lions'ın forveti Harry Kane hakkındaki içeriden bilgisi nedeniyle ilgi çekiciydi. Kompany, geçmişte BBC ve Sky için uzman olarak çalışmıştı.
FC Bayern üçlü kupayı hedefliyor - Üçlü kadro sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek
Geçtiğimiz hafta sonu 35. Almanya Şampiyonluğu'nu kazanan Alman rekortmen takım için artık kupa mücadelelerinde ya hep ya hiç durumu söz konusu. Çarşamba günü Bayer Leverkusen'de DFB Kupası yarı finali oynanacak. FCB, 2020'den bu yana ilk kez finale yükselip şampiyonluğa ulaşma şansını yakalayabilir. Ancak Kompany, Serge Gnabry (adduktor yırtığı), Lennart Karl (kas yırtığı sonrası rehabilitasyon) ve Tom Bischof (kas yırtığı) gibi sakat üçlüsünden yoksun kalacak.
Bu nedenle de Kompany için, Jamal Musiala'nın geçen yaz geçirdiği ağır sakatlığın ardından en iyi formuna giderek yaklaşması daha da önemli hale geliyor. 23 yaşındaki oyuncu, uzun süren sakatlığının ardından "iyi bir dönemde. En iyi seviyesine çok yakın" dedi Kompany. Geriye kalan tek soru şu: "O sihirli Musiala, en iyi dönemindeki Jamal ne zaman geri dönecek? Ve bu yüzde 100 geri gelecek."
Şampiyonlar Ligi'nde 28 Nisan ve 6 Mayıs'ta Paris Saint-Germain ile zorlu yarı final maçları oynanacak. Gnabry'nin sakatlığı nedeniyle Musiala'nın bu maçlarda da belirleyici bir rol üstleneceği düşünülüyor. Çeyrek finalin rövanş maçında Real Madrid karşısında, son dakikalarda oyuna girerek maçı belirleyen isim olmuştu. Daha sonra sarı-kırmızı kartla oyundan atılan Eduardo Camavinga'ya harika bir driplingle ilk uyarıyı veren Musiala, Münih ekibinin tur atlamasını garantileyen Luis Diaz'ın 3-3'lük golünü de topuk vuruşuyla hazırladı.