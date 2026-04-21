"O zaman gelecek yıl ailem kalmayacak!" Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, sansasyonel bir söylentiyi yalanlayarak gülüşmelere neden oldu

"İmkanı yok, imkanı yok," dedi Kompany, Daily Mail'in haberinin doğruluğu hakkındaki soru daha bitmeden: "Tatildeyken televizyon yorumcusu olarak ne yapayım ki? O zaman gelecek yıl Münih'te ailem kalmaz." Bu söz üzerine hem Kompany hem de orada bulunan gazeteciler güldü.

Daha önce İngiliz gazeteci Mike Keegan, Daily Mail'e "birkaç" İngiliz TV kanalının FCB teknik direktörünü ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva için yorumcu olarak davet ettiğini, ancak Belçikalı teknik adamın bu teklifi reddettiğini bildirmişti.

İngiliz kanalları için Belçikalı, özellikle Three Lions'ın forveti Harry Kane hakkındaki içeriden bilgisi nedeniyle ilgi çekiciydi. Kompany, geçmişte BBC ve Sky için uzman olarak çalışmıştı.