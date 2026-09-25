Ortak süper yıldızlarını etkili şekilde yönetmek için Solbakken, Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca ile doğrudan görüşmek üzere İngiltere'ye gitti. İki teknik adam da, Haaland'ın uzun sezon boyunca en üst performans seviyesini koruyabilmesi için yerel Lig Kupası dönemlerinde stratejik olarak dinlendirilmesi gerektiği konusunda anlaşmaya vardı.

Solbakken, kulüp ile milli takım arasındaki proaktif iş birliğinin, forvetin iyiliğini korumak açısından hayati önem taşımayı sürdürdüğünü vurguladı.

"Kasım, aralık ve ocak ayları onun dinlenmeye ihtiyaç duyduğu dönemler," diyen Solbakken sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzden şimdi oraya gittim, çünkü benim için önemli olan şu anda bu arayı önlememiz. Bir noktada dinlenmek zorunda kalacağının farkındalar."