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"O zaman dinlenmeye ihtiyacı var!": Stale Solbakken, Enzo Maresca görüşmesinin ardından Erling Haaland için neden ciddi endişe taşıyor?
Solbakken, Erling Haaland için iş yükü stratejisini açıkladı
Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, uzayan yaz programının ardından Erling Haaland'ın fiziksel ve zihinsel yıpranmasına ilişkin artan endişelere değindi. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak dört maçlık kadrosunu açıkladıktan sonra konuşan teknik adam, Haaland'ın şu anda formda olduğunu ancak sezonun ilerleyen bölümünde planlı bir aranın şart olacağını vurguladı.
Haaland, kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nın ardından sezon öncesi kamp geçirmeden yeni sezona uyum sağlamanın zihinsel açıdan zorluk yarattığını açıkça dile getirdi.
Solbakken, kasım, aralık ve ocak aylarını Haaland'ın dinlenmesi açısından kritik dönem olarak gösterdi.
Norveç teknik direktörü, City menajeri Enzo Maresca ile görüştü
Ortak süper yıldızlarını etkili şekilde yönetmek için Solbakken, Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca ile doğrudan görüşmek üzere İngiltere'ye gitti. İki teknik adam da, Haaland'ın uzun sezon boyunca en üst performans seviyesini koruyabilmesi için yerel Lig Kupası dönemlerinde stratejik olarak dinlendirilmesi gerektiği konusunda anlaşmaya vardı.
Solbakken, kulüp ile milli takım arasındaki proaktif iş birliğinin, forvetin iyiliğini korumak açısından hayati önem taşımayı sürdürdüğünü vurguladı.
"Kasım, aralık ve ocak ayları onun dinlenmeye ihtiyaç duyduğu dönemler," diyen Solbakken sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzden şimdi oraya gittim, çünkü benim için önemli olan şu anda bu arayı önlememiz. Bir noktada dinlenmek zorunda kalacağının farkındalar."
Haaland, mental yük ve sezon öncesi kampını kaçırması hakkında konuştu
Haaland, modern futbol takviminin acımasız temposuna dikkat çekerek, Dünya Kupası sonrası kutlamaların ardından 11 Ağustos'ta Manchester'a dönmeden önce sadece dört haftadan biraz fazla tatil yapabildiğini belirtti. 26 yaşındaki golcü, geleneksel sezon öncesi hazırlık çalışmaları olmadan bir sezona başlamanın kariyerinde eşi benzeri görülmemiş bir deneyim olduğunu söyledi.
En üst seviyede oynadığı için minnettar olduğunu dile getiren forvet, fazladan birkaç haftalık toparlanma süresinin zihinsel olarak daha taze kalmasına yardımcı olacağını kabul etti.
Haaland, "Ben sezon öncesi kampı geçirmeden yeni bir sezon başladı" dedi. "Sakatlıksız kaldığım sürece fiziksel durumum yerine gelir. Ama zihinsel olarak da keskin olmanız gerekiyor ve bu kolay değil."
Solbakken, Haaland'ın dört maçın tamamında oynayabileceği konusunda şüphe duyuyor
Norveç, 12 günde Danimarka, Portekiz ve Galler'e karşı oynayacağı dört maçlık yoğun bir Uluslar Ligi dönemine hazırlanıyor. Solbakken, Haaland'ın dört karşılaşmanın tamamında 90 dakika oynamasının oldukça düşük bir ihtimal olduğunu kabul ederken, oyuncunun sürelerinin maçın bağlamına ve fiziksel yüküne göre dikkatle yönetileceğini doğruladı.
Norveç kadrosu, Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda Danimarka'yı ağırlamadan önce hazırlıklarını tamamlıyor.
Solbakken, kısa vadeli milli takım hedefleriyle Haaland'ın uzun vadeli sağlığı arasında denge kurmaya çalışıyor.
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