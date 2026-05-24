"Doping odasında tek başımaydım. Bu saçmalığın yasaklanması gerek," dedi Laimer, FC Bayern Münih'in VfB Stuttgart'ı 3-0 mağlup ettiği DFB Kupası finalinin ardından geç saatlerde Olimpiyat Stadyumu'nun alt katlarında bekleyen gazetecilerle yaptığı sohbetin başında geniş bir gülümsemeyle sözlerine başladı ve ortalığı kahkahalara boğdu.
"O zaman daha da pahalıya mal olacak": Konrad Laimer, FC Bayern ile sözleşme görüşmeleri nedeniyle esprili bir röportajda Uli Hoeneß'e seslendi
Bu nedenle takım içindeki havanın nasıl olduğu sorusu da gereksiz hale geldi. "Soyunma odasında iki saniye bile kalmadım," diye açıkladı ve bugüne kadarki kutlamalardan hiçbir şey fark etmediğini bir kez daha vurguladı. Bunun üzerine Avusturya milli takım oyuncusu, alışılmadık derecede rahat geçen ortamın etkisiyle Uli Hoeneß hakkında bir açıklama yaptı.
FCB Onursal Başkanı, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde, 2027'ye kadar süren sözleşmesinin uzatılması konusunda Laimer'in maaş taleplerini her zamanki gibi sert bir şekilde eleştirmişti. "Maaşı ve talepleri hakkında yazılanları okuduğunuzda, bunu bir bağlama oturtmak gerekir: Konny, çok değer verdiğim bir oyuncu. Takım için son derece önemli, aynı şekilde kulübün dış imajı için de öyle. Takım için inanılmaz derecede çok çalışıyor. Ama o Maradona değil," dedi Hoeneß, DAZN'de. Duyumlara göre Laimer son olarak yıllık 15 milyon avroluk bir maaş talep etmiş. 28 yaşındaki oyuncu şu ana kadar primler dahil olmak üzere sezon başına yaklaşık on milyon avro kazanıyor.
"Uli ve ben her zaman aynı frekansta olduk. Bu zaten bir sorun değil," dedi Laimer, bugün Hoeneß ile rakamlar hakkında konuşup konuşmayacağı sorusuna, alaycı bir ifadeyle yanıt verdi. Bunun maaş konusuna uymadığı yönündeki itiraza gülerek şu cevabı verdi: "Öyle mi düşünüyorsun, ne dersin?". Ancak Laimer'in gece yarısı sohbeti bununla bitmedi.
FC Bayern: Konrad Laimer, sözleşme pazarlığı konusunda ateşli açıklamalarda bulundu
Laimer, durumun "oldukça rahat" olduğunu neredeyse soğukkanlı bir şekilde vurguladı. "Bunu daha önce de defalarca söyledim. Burada kendimi gerçekten çok rahat hissediyorum. Takımda olmak çok eğlenceli ve şimdi de işlerin nasıl devam edeceğine bakacağız." Neden bu kadar yüksek bir ücret talep ettiği sorusu, bir sonraki esprili cevap yağmurunu tetikledi.
"Ne talep ettiğimi bilmiyorsun ki," diye karşılık verdi Laimer ve tekrar güldü. "Dürüst olmak gerekirse, daha önce hiç bir şey talep etmedim, ama şimdi bakalım işler nereye varacak. Üç yıldır buradayım ve şimdi çifte kupayı kazandık. Ve daha kazanacağım birkaç şampiyonluk var." Söylentilere göre, Bayern yönetimi Laimer ile sözleşme uzatımı konusunda görüşmelere yeniden başlamış.
Laimer ise yaklaşan Dünya Kupası'ndan sonra bir anlaşma olup olmayacağı konusunda net bir cevap vermedi. "Sana söyleyemem. Futbolda her şey çok hızlı gelişiyor. Belki yarın bir anlaşma yaparım, belki de Dünya Kupası'ndan sonra. Bilmiyorum." Son olarak, rahat ortama uygun bir şekilde şöyle dedi: "Belki Avusturya Dünya Kupası'nı kazanır - o zaman fiyatım daha da yükselir."
Konrad Laimer: Matthäus sözleşmesinin uzatılmasını istiyor
Laimer, 2023 yılında RB Leipzig'den bedelsiz olarak Münih'e transfer oldu. Orada orta sahanın alternatif oyuncusu olarak düşünülmüştü, ancak bu arada her iki kanatta da ihtiyaç duyulduğunda görev alabilen bir bek olarak ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Gösterdiği özveri ve koşu gücüyle şu anda Bayern teknik direktörü Vincent Kompany için vazgeçilmez bir isim haline geldi.
Sky'da yorumcu olarak görev yapan Lothar Matthäus da bunu vurguladı ve Cumartesi günü Joshua Kimmich'in Alman milli takımında sağ bek olarak oynadığı rolü eleştiren Hoeneß'in sözlerine değindi. Matthäus, Kimmich'in liderlik vasıflarının bu pozisyonda boşa harcandığını belirtti.
"Konny Laimer, Almanya'da görmek istediğimiz bir oyuncu. Bayern Münih'te oynadığı pozisyonda, yani sağ bekte – Avusturya'da bu pozisyonda oynamıyor," diyen rekor kıran milli oyuncu, Kimmich'e de değindi: "Sağ bekte oynuyor – bunu yapabiliyor, dünya klasında da oynuyor. Ancak bu pozisyon için doğru bir yedeğimiz yok." Ve burada Laimer devreye giriyor; sağ bek pozisyonunda yeterli eğitimi olmamasına rağmen sezonun büyük bir bölümünde ikna edici bir performans sergiledi. "Mükemmel iş çıkarıyor. Bu yüzden Bayern'de sözleşmesini uzatmasını diliyorum. […] O, Bayern'i Bayern yapan şeyleri temsil ediyor: özveri, enerji."
Konrad Laimer: Bu sezonki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 47 Gol 3 Asist 13