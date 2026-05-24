"O zaman daha da pahalıya mal olacak": Konrad Laimer, FC Bayern ile sözleşme görüşmeleri nedeniyle esprili bir röportajda Uli Hoeneß'e seslendi

Bu nedenle takım içindeki havanın nasıl olduğu sorusu da gereksiz hale geldi. "Soyunma odasında iki saniye bile kalmadım," diye açıkladı ve bugüne kadarki kutlamalardan hiçbir şey fark etmediğini bir kez daha vurguladı. Bunun üzerine Avusturya milli takım oyuncusu, alışılmadık derecede rahat geçen ortamın etkisiyle Uli Hoeneß hakkında bir açıklama yaptı.

FCB Onursal Başkanı, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde, 2027'ye kadar süren sözleşmesinin uzatılması konusunda Laimer'in maaş taleplerini her zamanki gibi sert bir şekilde eleştirmişti. "Maaşı ve talepleri hakkında yazılanları okuduğunuzda, bunu bir bağlama oturtmak gerekir: Konny, çok değer verdiğim bir oyuncu. Takım için son derece önemli, aynı şekilde kulübün dış imajı için de öyle. Takım için inanılmaz derecede çok çalışıyor. Ama o Maradona değil," dedi Hoeneß, DAZN'de. Duyumlara göre Laimer son olarak yıllık 15 milyon avroluk bir maaş talep etmiş. 28 yaşındaki oyuncu şu ana kadar primler dahil olmak üzere sezon başına yaklaşık on milyon avro kazanıyor.

"Uli ve ben her zaman aynı frekansta olduk. Bu zaten bir sorun değil," dedi Laimer, bugün Hoeneß ile rakamlar hakkında konuşup konuşmayacağı sorusuna, alaycı bir ifadeyle yanıt verdi. Bunun maaş konusuna uymadığı yönündeki itiraza gülerek şu cevabı verdi: "Öyle mi düşünüyorsun, ne dersin?". Ancak Laimer'in gece yarısı sohbeti bununla bitmedi.