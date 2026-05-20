"O zaman buz gibi olursun": Deniz Undav, Harry Kane'in çok özel bir yeteneğini kıskanıyor

Undav, "Forvetler için kale önünde bu sakinliği korumak çok önemli, çünkü o zaman şutlar daha isabetli oluyor. Bunu her gün antrenman yaparsan, soğukkanlılığını korursun. Eğer bende de bu biraz olsaydı, sanırım daha fazla gol atardım ya da atabilirdim" dedi.

Berlin'deki finalde, son şampiyonun rekor şampiyonu karşısında "kaybedecek hiçbir şeyi yok, biz tamamen zayıf tarafız" diyen 29 yaşındaki oyuncu, "Açık ara favori var, o da FC Bayern. Bunu yapay olarak farklı görmeye gerek yok, ama bir maçta her şey olabilir. Onları rahatsız edebileceğimizi, sinirlerini bozabileceğimizi biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız."