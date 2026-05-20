"Kale önünde bir sakinliği var. Soğukkanlılığı. Dikkatimi çeken şey, sanki her şutunda bir saniye kadar kendi içine dönüp, kısa bir nefes aldıktan sonra şutunu çekiyor gibi görünmesi," dedi Undav, Cumartesi günü (20.00 / ARD ve Sky) oynanacak DFB Kupası finalindeki golcü düellosu öncesinde Sky'a verdiği demeçte.
"O zaman buz gibi olursun": Deniz Undav, Harry Kane'in çok özel bir yeteneğini kıskanıyor
Undav, "Forvetler için kale önünde bu sakinliği korumak çok önemli, çünkü o zaman şutlar daha isabetli oluyor. Bunu her gün antrenman yaparsan, soğukkanlılığını korursun. Eğer bende de bu biraz olsaydı, sanırım daha fazla gol atardım ya da atabilirdim" dedi.
Berlin'deki finalde, son şampiyonun rekor şampiyonu karşısında "kaybedecek hiçbir şeyi yok, biz tamamen zayıf tarafız" diyen 29 yaşındaki oyuncu, "Açık ara favori var, o da FC Bayern. Bunu yapay olarak farklı görmeye gerek yok, ama bir maçta her şey olabilir. Onları rahatsız edebileceğimizi, sinirlerini bozabileceğimizi biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız."
Deniz Undav: "Kazanırsak herkes döner yiyecek"
Ve maçtan sonra yine bir "zafer döneri" olacak. "Berlin'de her halükarda. Eğer kazanırsak, herkes döner yiyecek. Sanırım bundan kaçışın yok. Öncesinde Berlin'deki en iyi 5 dönerciyle ilgili birkaç YouTube videosu izleyip, hangisini beğendiğime bakacağım."
Undav, daha sonra Almanya ile Dünya Kupası'na gidecek - cebinde yeni bir VfB sözleşmesi ile mi? "Buna engel olan bir şey yok, burada oynamayı sevdiğimi, burada olmaktan hoşlandığımı sık sık dile getirdim. Stuttgartlu değilim ama kendimi Stuttgartlu gibi hissediyorum. Aramızda çok büyük bir fark yok, belki de sadece küçük ayrıntılar."