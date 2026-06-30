"O zaman bu yılın golü budur!" FC Bayern'den Michael Olise, Dünya Kupası'nda inanılmaz bir deha gösterisiyle herkesi hayrete düşürdü

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Senegal’le oynanan açılış maçında Dünya Kupası’nın ilk yarısında gösterdiği zayıf performansın ardından Olise’yi kanattan merkeze kaydırmıştı – bu, top sürme ustasının kendi deyimiyle en sevdiği pozisyon. O günden beri Olise, Fransız hücumunun iplerini elinde tutuyor ve grup aşamasında şimdiden üç golün hazırlayıcısı oldu.

Ancak İsveç karşısında da kendi golünü atmak için beklemek zorunda kaldı; çünkü bir yandan kaleci Widell Zetterström, Olise’nin uzak mesafeden attığı şutları defalarca muhteşem bir şekilde kurtardı, diğer yandan da süperstar, bire bir pozisyonda büyük bir fırsatı kaçırdı.

Yine de iki gol katkısı daha elde etti: İkinci yarıda Bradley Barcola’ya mükemmel bir pas attı ve Barcola skoru 2-0’a taşıdı. 74. dakikada Kylian Mbappé’ye attığı pas da en az o kadar olağanüstüydü; Mbappé bu pası 3-0’ı yapan golle sonuçlandırdı. Mbappé, ilk yarıda kısa köşe vuruşunun ardından attığı muhteşem bir şutla Equipe Tricolore’yi çoktan öne geçirmişti.

Olise, şu anda beş asistle Dünya Kupası’nın en iyi asistçisi konumunda. 1994 Dünya Kupası’nda Almanya forması giyen Thomas Häßler’den bu yana hiçbir oyuncu bir Dünya Kupası turnuvasında bu kadar asist yapamamıştı. Mbappé ise altı golle Lionel Messi ile Altın Ayakkabı yarışında başa baş gidiyor. Her ikisi de 85. dakikada ayakta alkışlar eşliğinde oyundan çıktı.

Oldukça dengeli geçen ilk yarıda, Olise ve Mbappe'nin liderlik ettiği hücum makinesi kontrolü ele geçirdi ve İsveçlilere ciddi baskı uyguladı. Maçın sonunda 3-0'lık skor, İsveçliler için bile cömert bir sonuçtu.

Fransa, Cumartesi günü Paraguay ile oynayacağı son 16 turu maçına çıkacak. Güney Amerikalılar, Pazartesi akşamı Almanya’yı penaltı atışlarında mağlup ederek, bir Dünya Kupası’nda Alman futbolu için bir kez daha kara bir gün yaşattı.