İspanyol vatandaşı bir keresinde, "Kariyerinin bir döneminde Federer ve Djokovic ile oynadığı maçların kendisine ekstra bir motivasyon kaynağı olduğunu, çünkü bu kadar güçlü rakiplere karşı oynarken performansının daha da yükseldiğini" söylemişti. "Ben de bunu oyuncularıma ilettim," dedi Enrique, Çarşamba günü (21.00 / DAZN) Münih'te oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde.
"O zaman bu durum işimize yaramaz!" Luis Enrique, PSG yıldızlarını FC Bayern karşısında büyük bir tehlikeye karşı uyarıyor
"Bayern'i hayranlıkla izliyoruz, çünkü muhteşem bir futbol sergiliyorlar. Bu bizim için bir meydan okuma," diye ekledi PSG teknik direktörü: "Ancak bu aynı zamanda, kendimizden yine her şeyi beklememiz ve daha da gelişmemiz için ekstra bir motivasyon kaynağı."
Ancak bunun dışında, dünya futbolcusu Ousmane Dembele başta olmak üzere yıldızlarını biraz frenlemesi gerektiğini belirtti. "Aşırı motive olmak, işin yararına olmaz. Duygularımızı kontrol altında tutmalıyız," diye vurguladı Enrique.
PSG, Hakimi'siz ama FC Bayern karşısında "küçük bir avantaj"la
Paris'teki 5-4'lük heyecan verici maçın ardından PSG'ye Allianz Arena'da bir beraberlik yeterli. "Hedefimiz her zaman kazanmaktır. Bu bizim zihniyetimizdir. Skoru korumak istemiyoruz," diyen İspanyol teknik adam, bir hafta önceki gibi unutulmaz bir maçın tekrarlanabileceğini düşünüyor: "Farklı olup olmayacağını bilmiyorum. Hiçbir takım rakibinin daha iyi olduğunu kabul etmeyecek. Olağanüstü durumlar yaşanacak."
PSG, geçen yıl Münih'te Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı (Inter'e karşı 5-0). Şimdi Budapeşte'deki final (30 Mayıs) yolunda "küçük bir avantaj" elde ettik. "Hazırız," dedi Enrique.
Ancak sakatlığı bulunan kilit oyuncusu Achraf Hakimi'den yoksun kalacak. Onun sağ bek pozisyonunda Warren Zaïre-Emery'nin yerini alması bekleniyor. Normalde orta sahada oynayan 20 yaşındaki oyuncu da "yine çılgın bir maç olabileceğini" öngörüyor. "Soğukkanlılığımızı korumalıyız."