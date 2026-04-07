"Sanırım ilk gol henüz sayılmadı, ama tam olarak emin değilim," dedi Neuer, Prime'da maçın ardından ilk olarak 74. dakikadaki ilgili pozisyona değindi. Bu pozisyonda Kylian Mbappé'nin yakın mesafeden attığı şutu eliyle dokundu, ancak tahmininin aksine topun çoktan gol çizgisini geçtiğini engelleyemedi.
"O zaman bu bir kaleci hatası": Manuel Neuer, Bayern Münih'in Real Madrid'e kalesinde gördüğü gol hakkında espri yapıyor ve bir dünya şampiyonu onu "insanüstü derecede iyi" olarak nitelendiriyor
"İlk gol zaten sayılmış mıydı?" diye merak etti Neuer, televizyon muhabiri durumu açıklayınca. "Ne küstahlık. O zaman bu bir kaleci hatası," dedi, yine de neşeli olan ve olağanüstü bir performans sergileyen Neuer, göz kırparak. 40 yaşındaki kaleci, Mbappe ve Vinicius Junior başta olmak üzere Real Madrid yıldızlarının şutlarını defalarca kurtardı ve Bayern'in gelecek hafta kendi sahasında oynayacağı rövanş maçı için iyi bir başlangıç pozisyonu elde etmesinde önemli rol oynadı.
Forvette Luis Diaz 41. dakikada FCB'yi öne geçirmiş, ikinci yarıya başlandıktan sadece 20 saniye sonra Harry Kane ikinci golü atmıştı. Maçın son dakikalarında Real beraberliği yakalamak için bastırdı, ancak Bayern, Neuer'in de katkısıyla bunu engelleyebildi.
"2-0 olmamasının yazık," dedi kaleci biraz sinirli bir şekilde. "Real Madrid'in ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Bunu bugün gördük. Çok fazla fırsat yakaladılar ve bazılarını da kaçırdılar."
Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'e büyük övgü: "Hâlâ dünyanın en iyi kalecisi"
Neuer, Mart ayı sonunda 40. yaş gününü kutlamıştı. Eski Alman milli kalecinin sezon sonundan sonra da Bayern’in kalesinde yer alıp almayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Haziran sonunda sona erecek olan sözleşmesini Neuer henüz uzatmadı.
"Yarın bakalım, şu anda bir şey söyleyemem," diyen Neuer, Madrid'deki yoğun maçın fiziksel ağrılara yol açıp açmayacağı sorusuna yanıt verdi. "Oyuncularla, takımla, teknik ekiple birlikte olmak bana keyif veriyor. Her şey mümkün ve bu yüzden 40 yaşımda olmama rağmen hâlâ buradayım," dedi tecrübeli kaleci.
"Bugün yaptığı kurtarışlar mükemmeldi," dedi Neuer'in eski takım arkadaşı Mats Hummels - 2014 Dünya Kupası şampiyonu takım arkadaşı da dahil - Prime'da TV yorumcusu olarak. "Bunu dolandırmaya gerek yok, tam not, dünya klasında bir performans," diye devam etti Hummels.
Eski milli oyuncu Christoph Kramer de Neuer'in performansından övgüyle bahsetti: "Hala dünyanın en iyi kalecisi olduğu - bugün hepimiz maçı izledik - bu bir gerçek. Ve oynadığı sürece de böyle kalacak. Bence o insanüstü bir kaleci."
