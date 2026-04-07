"O zaman bu bir kaleci hatası": Manuel Neuer, Bayern Münih'in Real Madrid'e kalesinde gördüğü gol hakkında espri yapıyor ve bir dünya şampiyonu onu "insanüstü derecede iyi" olarak nitelendiriyor

"İlk gol zaten sayılmış mıydı?" diye merak etti Neuer, televizyon muhabiri durumu açıklayınca. "Ne küstahlık. O zaman bu bir kaleci hatası," dedi, yine de neşeli olan ve olağanüstü bir performans sergileyen Neuer, göz kırparak. 40 yaşındaki kaleci, Mbappe ve Vinicius Junior başta olmak üzere Real Madrid yıldızlarının şutlarını defalarca kurtardı ve Bayern'in gelecek hafta kendi sahasında oynayacağı rövanş maçı için iyi bir başlangıç pozisyonu elde etmesinde önemli rol oynadı.

Forvette Luis Diaz 41. dakikada FCB'yi öne geçirmiş, ikinci yarıya başlandıktan sadece 20 saniye sonra Harry Kane ikinci golü atmıştı. Maçın son dakikalarında Real beraberliği yakalamak için bastırdı, ancak Bayern, Neuer'in de katkısıyla bunu engelleyebildi.

"2-0 olmamasının yazık," dedi kaleci biraz sinirli bir şekilde. "Real Madrid'in ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Bunu bugün gördük. Çok fazla fırsat yakaladılar ve bazılarını da kaçırdılar."