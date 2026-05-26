"O zaman bırakalım gitsin!" VfL Wolfsburg, tarihi küme düşüşünün ardından hakem Zwayer'e tepki gösteriyor

Hecking, bu sahneye ilişkin "tamamen farklı bir değerlendirme" yaptığını söyledi. Maehle "üç kez saldırıya uğradı, ardından üç kişi üzerine geldi; eğer bu Bilbija'nın saldırısı değilse, o zaman bu işi bırakabiliriz. Bunu da eleştirebiliriz, ama bunun bir anlamı yok." Maç "kararını vermiş" ve uzatmaların ardından 1:2 (1:1, 1:1) ile Paderborn'u yükselişinden dolayı tebrik etmek gerekiyor.

29 yıl sonra ikinci lige düşmenin kendi geleceği için ne anlama geldiği konusunda ise teknik direktör bir açıklama yapmadı. "Benim için de öncelikle başaramadığımız için hayal kırıklığı var. Önümüzdeki bir iki gün bunu sindirmemiz gerekecek ve sonra kesinlikle konuşacağız," dedi Hecking. Şimdi öncelikle "hayal kırıklığıyla başa çıkmalı ve sonra tekrar ayağa kalkmalıyız," dedi yönetim kurulu üyesi Diego Benaglio. Soyunma odasında "gözyaşları" döküldü.