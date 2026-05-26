VfL Wolfsburg, Bundesliga'dan ilk kez küme düşmesinin ardından öfke ve hayal kırıklığına kapıldı. Teknik direktör Dieter Hecking, Sat.1 kanalına verdiği demeçte, "Küme düşmek acı verici" dedi: "Benim için de hayal kırıklığı büyük, çünkü son dokuz-on hafta boyunca çok yoğun bir dönem geçirdik. Ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi denedik ve oyuncular da bu uğurda her şeylerini ortaya koydular."
Çeviri:
"O zaman bırakalım gitsin!" VfL Wolfsburg, tarihi küme düşüşünün ardından hakem Zwayer'e tepki gösteriyor
Sonuçta, "ligde kalıp kalmayacağın ya da küme düşüp düşmeyeceğin tek bir duruma bağlı. O anda maç, bizim istemediğimiz bir yöne saptı," diyen Hecking, Joakim Maehle’nin erken dönemde gördüğü sarı-kırmızı kartı (14. dakika) kastetti. İkinci sarı kartın "tartışmasız" olduğunu kabul eden 61 yaşındaki teknik adam, ancak ilk uyarıda hakem Felix Zwayer'in "ince bir anlayış" eksikliği gösterdiğini eleştirdi.
VfL Wolfsburg küme düştü: Hecking, bir saldırı vakası gördüğünü iddia ediyor
Hecking, bu sahneye ilişkin "tamamen farklı bir değerlendirme" yaptığını söyledi. Maehle "üç kez saldırıya uğradı, ardından üç kişi üzerine geldi; eğer bu Bilbija'nın saldırısı değilse, o zaman bu işi bırakabiliriz. Bunu da eleştirebiliriz, ama bunun bir anlamı yok." Maç "kararını vermiş" ve uzatmaların ardından 1:2 (1:1, 1:1) ile Paderborn'u yükselişinden dolayı tebrik etmek gerekiyor.
29 yıl sonra ikinci lige düşmenin kendi geleceği için ne anlama geldiği konusunda ise teknik direktör bir açıklama yapmadı. "Benim için de öncelikle başaramadığımız için hayal kırıklığı var. Önümüzdeki bir iki gün bunu sindirmemiz gerekecek ve sonra kesinlikle konuşacağız," dedi Hecking. Şimdi öncelikle "hayal kırıklığıyla başa çıkmalı ve sonra tekrar ayağa kalkmalıyız," dedi yönetim kurulu üyesi Diego Benaglio. Soyunma odasında "gözyaşları" döküldü.