"O yıldız olmak istiyor!" - Neymar, hakeme sert bir saldırıda bulundu; Santos'un yıldızı ise Flamengo maçı öncesinde aldığı cezanın nedenini açıkladı

Neymar, hakemle ilgili değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve hakemin tavrının iletişimi imkansız hale getirdiğini öne sürdü. Forvet, maç boyunca defalarca faul mağduru olmasına rağmen haksız bir şekilde hedef alındığını iddia etti.

Neymar, SporTV'ye "Her zaman aynı şey oluyor" dedi. "Bu haksızlık. Maçın sonunda gereksiz yere arkadan faul yaptılar. Bu ilk kez olmuyordu. Üçüncü ya da dördüncü kezdi. Sadece ona şikayet etmeye gittim. 'Delirdin mi?' dedim. Zaten sarı kart görmüştüm. Neyse, Savio böyledir. Sanırım, dedikleri gibi, biraz kötü bir ruh haliyle uyandı ve maça öyle çıktı. Onunla konuşmaya çalıştığınızda sizi görmezden geliyor, arkasını dönüyordu.

"O, maçın yıldızı olmak isteyen, tüm oyunculara büyük saygısızlık gösteren bir hakem. Bu sadece bana karşı değildi. Remo oyuncularına da öyle davrandı. Konuşmak istemiyor, sohbet etmek istemiyor. Bu durumun düzelmesi gerekiyor. Maçı yöneten, her şeye hükmetmesi gereken kişi o. Ve bazen şikayet ederiz, futbolun doğası gereği, nedenini sorarız, sorgularız. O da bununla nasıl başa çıkacağını bilmeli. Eğer bu şekilde davranırsa, durum çok tatsız ve çok saygısız hale gelir."