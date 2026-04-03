"O yıldız olmak istiyor!" - Neymar, hakeme sert bir saldırıda bulundu; Santos'un yıldızı ise Flamengo maçı öncesinde aldığı cezanın nedenini açıkladı
Neymar sarı kart yüzünden oyundan atıldı
34 yaşındaki oyuncu, Santos'un Remo'yu 2-0 mağlup ettiği maçın itici gücü oldu ve klasik bir performansla kulübün bir aydır süren galibiyetsizlik serisini sona erdirdi. Neymar muhteşem bir asist yaptı ve maç boyunca oyunun gidişatını belirledi, ancak 85. dakikada gördüğü sarı kartla gece buruk bir şekilde sona erdi. Diego Hernandez'in sert müdahalesinin ardından Neymar'ın tepkisi hakemin sarı kart göstermesine neden oldu. Bu kart, otomatik olarak bir maçlık cezaya yol açıyor, yani eski Barcelona oyuncusu, Maracana'da oynanacak olan önemli deplasman maçını tribünden izleyecek.
Sampaio'ya yönelik sert eleştiri
Neymar, hakemle ilgili değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve hakemin tavrının iletişimi imkansız hale getirdiğini öne sürdü. Forvet, maç boyunca defalarca faul mağduru olmasına rağmen haksız bir şekilde hedef alındığını iddia etti.
Neymar, SporTV'ye "Her zaman aynı şey oluyor" dedi. "Bu haksızlık. Maçın sonunda gereksiz yere arkadan faul yaptılar. Bu ilk kez olmuyordu. Üçüncü ya da dördüncü kezdi. Sadece ona şikayet etmeye gittim. 'Delirdin mi?' dedim. Zaten sarı kart görmüştüm. Neyse, Savio böyledir. Sanırım, dedikleri gibi, biraz kötü bir ruh haliyle uyandı ve maça öyle çıktı. Onunla konuşmaya çalıştığınızda sizi görmezden geliyor, arkasını dönüyordu.
"O, maçın yıldızı olmak isteyen, tüm oyunculara büyük saygısızlık gösteren bir hakem. Bu sadece bana karşı değildi. Remo oyuncularına da öyle davrandı. Konuşmak istemiyor, sohbet etmek istemiyor. Bu durumun düzelmesi gerekiyor. Maçı yöneten, her şeye hükmetmesi gereken kişi o. Ve bazen şikayet ederiz, futbolun doğası gereği, nedenini sorarız, sorgularız. O da bununla nasıl başa çıkacağını bilmeli. Eğer bu şekilde davranırsa, durum çok tatsız ve çok saygısız hale gelir."
Cuca'nın kadro seçimi konusunda baş ağrısı giderek artıyor
Takımın en önemli oyuncusunun cezası, kadro sıkıntısı çeken teknik direktör Cuca için büyük bir darbe oldu. Santos, aynı maçta sarı kart gören forvet Rony’den de yoksun olacak; bu durum, Rio deplasmanı öncesinde hücum hattını giderek daha zayıf hale getiriyor. Vinicius Lira, Mayke ve Gabriel Menino’nun da kadroda yer almaması, sakatlık listesi nedeniyle durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Cuca, Gabriel Barbosa'nın baldır sakatlığından zamanında iyileşip, güçlü Flamengo karşısında çok ihtiyaç duyulan hücum gücünü sağlayabilmesini umut ediyor.
Aylar süren kötü gidişatı sona erdiren hayati galibiyet
Disiplin cezaları manşetleri süslerken, 2-0'lık skor, giderek kötüye giden bir kulüp için çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sağladı. Perşembe günü Vila Belmiro'daki galibiyetten önce Santos, 26 Şubat'ta Vasco da Gama'yı mağlup ettikten sonra bir aydan fazla süredir galibiyet yüzü görememişti. Üç beraberlik ve bir mağlubiyetten oluşan bu seri, takımın sıralamada gerilemesine neden olmuş ve Remo karşısında alınan puanlar, ligdeki konumları açısından hayati önem taşıyordu. Bu galibiyetle Peixe, dokuz maçta topladığı 10 puanla sıralamada 13. sıraya yükseldi. Takım şimdi Pazar günü Flamengo ile oynayacağı maça hazırlanıyor.