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Julian NagelsmannGetty Images
Christian Guinin

Çeviri:

"O ve takımın hak ettiklerini alması": Eski milli futbolcu, Julian Nagelsmann’a acımasızca hesap sordu

Dünya Kupası
Almanya - Paraguay
Almanya
Paraguay
J. Nagelsmann

Dietmar Hamann, 2026 Dünya Kupası’nda Almanya milli takımının Paraguay’a yenilip turnuvadan elenmesinin ardından, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ve takımını sert bir şekilde eleştirdi.

59 kez milli takımda forma giymiş olan oyuncu, özellikle ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuvada, kendi görüşüne göre eksik olan takım ruhunu eleştirdi.

  • "Bence tutku, takım ruhundan kaynaklanır. Birlikte olmaktan ve takım arkadaşlarına güvenmekten gelir. Bu teknik direktörün yönetiminde bunun hiçbir zaman gerçekleşmediğini hissediyorum," dedi Hamann, RTE’de yorumcu olarak yaptığı açıklamada.

    DFB milli takımının performansının Dünya Kupası boyunca “hayal kırıklığı yaratan” bir seviyede olduğunu belirtti. “Avrupa Şampiyonası’nda da böyleydi, Dünya Kupası elemelerinde de böyleydi ve şimdi bu turnuvada da öyle.” Resmi makamlar tarafından vurgulanan iyi atmosfer, hiçbir zaman dışarıya yansıtılmamış. "Sadece konuşmak kolaydır. Bunun birleşmiş bir takım olduğu hissine hiç kapılmadım," dedi Hamann. Sonuçta Nagelsmann da bu konuda başarısız oldu: "Aslında bu, teknik direktörün görevidir."

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  • HamannGetty

    Hamann, Nagelsmann’a ve DFB takımına hiç acımıyor

    Ayrıca 52 yaşındaki teknik adam, milli takım teknik direktörünü doğru oyuncu kadrosunu seçme konusunda yeterince çaba göstermediğini eleştirdi. Nagelsmann’ın, Yann Bisseck’i Milano’da ya da Kevin Schade’yi Brentford’da izlemeye neredeyse hiç gitmediğini ve bu oyuncuların niteliklerinden emin olamadığını belirtti.

    "Real Madrid'in oynadığı Şampiyonlar Ligi maçları vardı, Ocak ayında Afrika Kupası vardı; orada Fildişi Sahili'ni ve diğer potansiyel rakipleri izleyebilirdi. Ayrıca geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası'nda da durum hakkında bir fikir edinebilirdi. Diğer tüm teknik direktörler – Tuchel, Deschamps – oradaydı. Bizim adamımız orada değildi," diye öfkelendi Hamann.

    Bu nedenle de Nagelsmann ve oyunculara duyduğu sempati sınırlı. “O ve takım, hak ettiklerini aldılar. Yarın eve dönüyorlar,” dedi eski milli futbolcu.

  • DeutschlandGetty Images

    Almanya, 16'lı turda Paraguay'a karşı beklenmedik bir şekilde elendi

    DFB takımı, Pazartesi akşamı Paraguay’a penaltı atışlarında 3-4 yenilerek Dünya Kupası’ndan erken elendi. 2018 ve 2022’de her iki seferde de grup aşamasından sonra valizlerini toplamak zorunda kalınmasının ardından, bu, bir Dünya Kupası’nda Alman takımının üst üste üçüncü hayal kırıklığı yaratan performansı oldu.

    Milli takım teknik direktörü Nagelsmann, maçın bitiş düdüğünün çalmasının hemen ardından yine de mücadeleci bir tavır sergiledi ve istifa etmeyi şimdilik reddetti. MagentaTV’ye verdiği demeçte, “Eğer istenirse hazırım; istenmiyorsa da bunu bana söylemelisiniz” dedi.

    Spor direktörü Rudi Völler, Nagelsmann’ın milli takım teknik direktörlüğünde kalması gerektiğini savunarak ona hemen destek verdi: “Onu birinci sınıf bir teknik direktör olarak görüyorum. Bence muhtemelen hâlâ doğru kişi. Ama tabii ki DFB’de tek başıma değilim. Hâlâ onun doğru yerde doğru kişi olduğunu düşünüyorum. Kendimizi toparlayıp bir araya gelmemiz iyi olur.”

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