"Bence tutku, takım ruhundan kaynaklanır. Birlikte olmaktan ve takım arkadaşlarına güvenmekten gelir. Bu teknik direktörün yönetiminde bunun hiçbir zaman gerçekleşmediğini hissediyorum," dedi Hamann, RTE’de yorumcu olarak yaptığı açıklamada.

DFB milli takımının performansının Dünya Kupası boyunca “hayal kırıklığı yaratan” bir seviyede olduğunu belirtti. “Avrupa Şampiyonası’nda da böyleydi, Dünya Kupası elemelerinde de böyleydi ve şimdi bu turnuvada da öyle.” Resmi makamlar tarafından vurgulanan iyi atmosfer, hiçbir zaman dışarıya yansıtılmamış. "Sadece konuşmak kolaydır. Bunun birleşmiş bir takım olduğu hissine hiç kapılmadım," dedi Hamann. Sonuçta Nagelsmann da bu konuda başarısız oldu: "Aslında bu, teknik direktörün görevidir."