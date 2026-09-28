Son dönemdeki sonuçlara rağmen Tonali, grubun kolektif yapısına ve çalışma ahlakına tam güven duyduğunu ifade etti. Uluslararası düzeyde uyum oluşturmanın zaman ve birlikte oynanan maç tecrübesi gerektirdiğini belirtti ve taraftarlarla medyadan sabırlı olmalarını istedi.

Orta saha oyuncusu, kadronun uzun vadeli hedeflerine ulaşacak yeterli kaliteye sahip olduğunu savundu.

Tonali, "Bu çok sağlıklı ve çok genç bir grup, her şeyin hemen olmasını bekleyemezsiniz" dedi. "Birlikte oynayacağımız daha çok maç var ve daha da takım olabilmek için çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Kalitemiz ortaya çıkacak."