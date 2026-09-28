Anadolu Agency
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'O tek yıldıza sahip değiliz!' - Sandro Tonali, Belçika yenilgisi sonrası İtalya için samimi bir gerçeklik kontrolü yaptı
Tonali, Türkiye ile oynanacak kritik maç öncesi liderlik rolünü üstleniyor
İtalya orta saha oyuncusu Sandro Tonali, salı akşamı Bursa'da Türkiye ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde Roberto Mancini'nin kadrosundaki giderek artan liderlik konumunu ortaya koydu. Cuma günü Roma'da Belçika'ya 2-1 kaybedilen maçta ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki orta saha, fiziksel ve zihinsel olarak tamamen toparlandığını söyledi.
Tonali, İtalya'nın turnuvadaki ilk puanlarını alabilmesi için hemen reaksiyon göstermesi gerektiğini vurguladı.
Orta saha oyuncusu, zorlu geçiş döneminde kadro genelinde birlik çağrısı yaptı.
- Anadolu Agency
Orta saha oyuncusu, genç yeteneklerin önünü açmak için kıdemli yıldızların baskıyı üstlenmesini istiyor
Gazetecilere konuşan Tonali, İtalya'nın kadro dinamiğine dair olgun bir değerlendirmede bulundu ve takımın maçları anında belirleyebilecek tek bir süper yıldıza sahip olmadığını kabul etti. Kamuoyundaki eleştirileri, yeni yükselen genç oyuncuların sahada kendilerini ifade edebilmesi için tecrübeli isimlerin üstlenmesi gerektiğini söyledi.
Tonali, taktiksel gelişimin anında mükemmellik beklemeden adım adım bağlılık gerektirdiğini vurguladı.
"Kendimi iyi hissediyorum, yüzde 100 iyileştim" diyen Tonali, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cuma günü iyi oynamadık ve kaybetmeyi hak ettik. Zor anlarda sorumluluğu almak ve gençlerin özgürce oynayıp gelişmesine imkan tanımak, daha tecrübeli oyuncular olarak bize düşüyor. Oyunu on saniyede değiştirebilecek o tek yıldıza sahip değiliz, bu yüzden adım adım çalışmak zorundayız."
Tonali, kadrodaki birlikteliği ve uzun vadeli potansiyeli vurguladı
Son dönemdeki sonuçlara rağmen Tonali, grubun kolektif yapısına ve çalışma ahlakına tam güven duyduğunu ifade etti. Uluslararası düzeyde uyum oluşturmanın zaman ve birlikte oynanan maç tecrübesi gerektirdiğini belirtti ve taraftarlarla medyadan sabırlı olmalarını istedi.
Orta saha oyuncusu, kadronun uzun vadeli hedeflerine ulaşacak yeterli kaliteye sahip olduğunu savundu.
Tonali, "Bu çok sağlıklı ve çok genç bir grup, her şeyin hemen olmasını bekleyemezsiniz" dedi. "Birlikte oynayacağımız daha çok maç var ve daha da takım olabilmek için çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Kalitemiz ortaya çıkacak."
- Getty Images Sport
Tonali, Bursa'da merkez orta sahanın yükünü çekmeye hazırlanıyor
Tonali, İtalya Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde sahaya çıkmaya hazırlanırken odağını maç günü görevlerine çevirdi. Mancini, Vincenzo Montella'nın enerjik takımına karşı tempoyu belirlemek için orta sahanın taktik disiplinine güveniyor.
İtalya, cuma günü Fransa ile karşılaşmak üzere Paris'e gitmeden önce üç puanı hedefliyor.
Tonali, Bursa'da İtalya'yı zafere taşımayı amaçlıyor.
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