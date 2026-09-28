24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1083884165.jpgAnadolu Agency
Alvino Hanafi
Çeviri:

'O tek yıldıza sahip değiliz!' - Sandro Tonali, Belçika yenilgisi sonrası İtalya için samimi bir gerçeklik kontrolü yaptı

İtalya
S. Tonali
Türkiye - İtalya
Türkiye
UEFA Nations League A

İtalya orta saha oyuncusu Sandro Tonali, kadronun tecrübeli isimlerine kamuoyundaki eleştirilerin sorumluluğunu üstlenmeleri ve genç takım arkadaşlarının tamamen özgür şekilde gelişmesine izin vermeleri çağrısında bulundu. Salı günü Türkiye'ye karşı oynanacak Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde konuşan 26 yaşındaki oyuncu, fiziksel olarak yüzde 100 iyileştiğini doğruladı.

  • Tonali, Türkiye ile oynanacak kritik maç öncesi liderlik rolünü üstleniyor

    İtalya orta saha oyuncusu Sandro Tonali, salı akşamı Bursa'da Türkiye ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde Roberto Mancini'nin kadrosundaki giderek artan liderlik konumunu ortaya koydu. Cuma günü Roma'da Belçika'ya 2-1 kaybedilen maçta ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki orta saha, fiziksel ve zihinsel olarak tamamen toparlandığını söyledi.

    Tonali, İtalya'nın turnuvadaki ilk puanlarını alabilmesi için hemen reaksiyon göstermesi gerektiğini vurguladı.

    Orta saha oyuncusu, zorlu geçiş döneminde kadro genelinde birlik çağrısı yaptı.

    • Reklam
  • imago-sport-1083887003.jpgAnadolu Agency

    Orta saha oyuncusu, genç yeteneklerin önünü açmak için kıdemli yıldızların baskıyı üstlenmesini istiyor

    Gazetecilere konuşan Tonali, İtalya'nın kadro dinamiğine dair olgun bir değerlendirmede bulundu ve takımın maçları anında belirleyebilecek tek bir süper yıldıza sahip olmadığını kabul etti. Kamuoyundaki eleştirileri, yeni yükselen genç oyuncuların sahada kendilerini ifade edebilmesi için tecrübeli isimlerin üstlenmesi gerektiğini söyledi.

    Tonali, taktiksel gelişimin anında mükemmellik beklemeden adım adım bağlılık gerektirdiğini vurguladı.

    "Kendimi iyi hissediyorum, yüzde 100 iyileştim" diyen Tonali, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cuma günü iyi oynamadık ve kaybetmeyi hak ettik. Zor anlarda sorumluluğu almak ve gençlerin özgürce oynayıp gelişmesine imkan tanımak, daha tecrübeli oyuncular olarak bize düşüyor. Oyunu on saniyede değiştirebilecek o tek yıldıza sahip değiliz, bu yüzden adım adım çalışmak zorundayız."

  • Tonali, kadrodaki birlikteliği ve uzun vadeli potansiyeli vurguladı

    Son dönemdeki sonuçlara rağmen Tonali, grubun kolektif yapısına ve çalışma ahlakına tam güven duyduğunu ifade etti. Uluslararası düzeyde uyum oluşturmanın zaman ve birlikte oynanan maç tecrübesi gerektirdiğini belirtti ve taraftarlarla medyadan sabırlı olmalarını istedi.

    Orta saha oyuncusu, kadronun uzun vadeli hedeflerine ulaşacak yeterli kaliteye sahip olduğunu savundu.

    Tonali, "Bu çok sağlıklı ve çok genç bir grup, her şeyin hemen olmasını bekleyemezsiniz" dedi. "Birlikte oynayacağımız daha çok maç var ve daha da takım olabilmek için çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Kalitemiz ortaya çıkacak."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Italy v Belgium - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1Getty Images Sport

    Tonali, Bursa'da merkez orta sahanın yükünü çekmeye hazırlanıyor

    Tonali, İtalya Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde sahaya çıkmaya hazırlanırken odağını maç günü görevlerine çevirdi. Mancini, Vincenzo Montella'nın enerjik takımına karşı tempoyu belirlemek için orta sahanın taktik disiplinine güveniyor.

    İtalya, cuma günü Fransa ile karşılaşmak üzere Paris'e gitmeden önce üç puanı hedefliyor.

    Tonali, Bursa'da İtalya'yı zafere taşımayı amaçlıyor.

UEFA Nations League A
Türkiye crest
Türkiye
TUR
İtalya crest
İtalya
ITA