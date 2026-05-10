Getty
Çeviri:
"O tek ve eşsiz" - Inter Miami teknik direktörü, Arjantinli efsane Lionel Messi'nin "korunması" çağrısında bulundu; Messi, MLS'de "olağanüstü" bir tarihe imza attı
Messi, MLS rekorunu kırdı
Inter Miami’nin sembol kaptanı, BMO Field’da bir başka tarihi dönüm noktasına ulaşarak MLS tarihinde 100 gol katkısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Messi bu başarıyı sadece 64 maçta gerçekleştirdi ve aynı 100 gol barajına ulaşmak için 95 maça çıkan Toronto FC efsanesi Sebastian Giovinco’nun elindeki önceki rekoru rahatlıkla kırdı.
Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, eski formuna kavuşmuş bir şekilde iki asist yaptı ve 75. dakikada attığı golle maçın sonucunu kesinleştirdi. Bu performansı, Herons'ın Orlando City ile oynadığı Florida Derbisinde yaşadığı feci çöküşün ardından geldi ve tecrübeli forvetin, Miami'nin bu sezon kupa kazanma yolundaki itici gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı.
- Getty Images Sport
Hoyos, simgelerin korunması çağrısında bulunuyor
Inter Miami'nin geçici teknik direktörü Guillermo Hoyos, süperstarının yarattığı etkiye hayran kaldı ve lig yetkililerine 38 yaşındaki oyuncunun korunmasını sağlamaları için çağrıda bulundu. Hoyos, maçın ardından gazetecilere, “Bu olağanüstü bir rekor, bir çığır açan bir rekor,” dedi. “Ve bence onu daha da fazla korumamız gerekiyor. Daha fazla korumaya ihtiyacı var. Çünkü Leo Messi gibi pek çok oyuncu yok. O tek.”
Teknik direktör, Messi gibi kaliteli oyuncuların Kuzey Amerika'da bu sporun büyümesinin can damarı olduğunu vurguladı. Hoyos, "Messi gibi oyuncular, Rodri [De Paul] gibi oyuncular, Suarez gibi oyuncular ve bunun gibi diğer oyuncuları korumalı ve onlara özen göstermeliyiz" diye ekledi. "Neden mi? Çünkü stadyumları dolduruyorlar. Bütün bunların gerçek kahramanları oyuncular. Bu kadar basit."
Arjantinli ikili Dünya Kupası ritmini yakaladı
Messi manşetleri süslerken, vatandaşı De Paul herkese Arjantin’in dört yıl önce Katar’da Dünya Kupası zaferini kazanmasına yardımcı olan o klasını hatırlattı. De Paul, kendi attığı serbest vuruşun engellenmesinin ardından muhteşem bir vole ile skoru açtı ve Miami’deki maça damgasını vuran performansın tonunu belirledi. Orta saha oyuncusu, Hoyos için hayati bir motor görevi görüyor ve ilk 11’deki yaratıcı oyuncularla birlikte mükemmel bir denge sağlıyor.
Hoyos, Albiceleste ikilisi hakkında "Kendilerini olağanüstü bir şekilde ifade ediyorlar" dedi. "Ve kendilerini ifade ettiklerinde, her türlü savunmayı, her türlü oyun durumunu açıyorlar. Biz burada tam anlamıyla usta, usta, usta olan insanlardan bahsediyoruz." 2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, her iki oyuncu da kulüp ve ülke için mükemmel bir zamanda fiziksel zirveye ulaşıyor gibi görünüyor.
- Getty Images Sport
Suarez ve Reguilon da takıma katıldı
Bu ezici galibiyet, tanıdık isimlerin katkılarıyla taçlandırıldı; Luis Suárez, eski Barcelona takım arkadaşıyla yaptığı kendine özgü bir paslaşmanın ardından fileleri havalandırdı. Eski Manchester United ve Real Madrid sol bekçisi Sergio Reguilón da gol listesine adını yazdırarak, son dönemde yaşadığı sakatlıkların ardından takıma başarılı bir dönüş yaptı. Toronto'dan Emilio Aristizabal'ın attığı iki teselli golüne rağmen, Miami'nin yıldız gücü ev sahibi takımı ezip geçtiği için maçın sonucu hiçbir zaman ciddi bir tehlikeye girmedi.
Inter Miami, yeni evinde kötü bir başlangıç yapmasına rağmen, Supporters' Shield için iddialı bir konumda ve şimdi uluslararası ara öncesi son maçlarına odaklanıyor. Messi için Toronto'daki rekor kıran gece, işinin bir parçasıydı, ancak Hoyos ve Miami taraftarları için bu gece, futbol tarihinin eşsiz bir bölümüne tanık olduklarını hatırlatan bir an oldu.