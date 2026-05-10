"O tek ve eşsiz" - Inter Miami teknik direktörü, Arjantinli efsane Lionel Messi'nin "korunması" çağrısında bulundu; Messi, MLS'de "olağanüstü" bir tarihe imza attı

Inter Miami’nin sembol kaptanı, BMO Field’da bir başka tarihi dönüm noktasına ulaşarak MLS tarihinde 100 gol katkısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Messi bu başarıyı sadece 64 maçta gerçekleştirdi ve aynı 100 gol barajına ulaşmak için 95 maça çıkan Toronto FC efsanesi Sebastian Giovinco’nun elindeki önceki rekoru rahatlıkla kırdı.

Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, eski formuna kavuşmuş bir şekilde iki asist yaptı ve 75. dakikada attığı golle maçın sonucunu kesinleştirdi. Bu performansı, Herons'ın Orlando City ile oynadığı Florida Derbisinde yaşadığı feci çöküşün ardından geldi ve tecrübeli forvetin, Miami'nin bu sezon kupa kazanma yolundaki itici gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı.