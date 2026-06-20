"O tam da uygun olurdu" - İspanya milli takım teknik direktörü, Arjantinli yıldızın Kylian Mbappé, Vinicius Jr. ve Lionel Messi'den daha çok La Roja'ya uygun olacağını söyledi

İspanyol teknik direktör, taktiksel tercihlerini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmemiştir; ancak Atlético Madrid’in forvet oyuncusuyla ilgili son açıklaması, uluslararası futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. COPE’ye verdiği son röportajda, teknik direktöre İspanya milli takımı için hangi dünya çapındaki süperstarı vatandaşlığa kabul etmek veya transfer etmek istediği soruldu. Hiç tereddüt etmeden Alvarez’i işaret etti.

La Roja’nın teknik direktörü, 26 yaşındaki oyuncunun profilinin modern bir forvette aradığı özelliklere tam olarak uyduğunu açıkladı ve Mikel Oyarzabal gibi isimlerin öncülük ettiği sistemde başarılı olacağını ima etti. “Bence o harika bir oyuncu,” diyen teknik direktör, “O zamanlar ona oy verdiğimde o kadar da yanılmamışım. Bana göre Julian bu takıma mükemmel uyum sağlar; çok önemli bir futbolcu olur."