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"O tam da uygun olurdu" - İspanya milli takım teknik direktörü, Arjantinli yıldızın Kylian Mbappé, Vinicius Jr. ve Lionel Messi'den daha çok La Roja'ya uygun olacağını söyledi
La Roja için rüya gibi bir takviye
İspanyol teknik direktör, taktiksel tercihlerini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmemiştir; ancak Atlético Madrid’in forvet oyuncusuyla ilgili son açıklaması, uluslararası futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. COPE’ye verdiği son röportajda, teknik direktöre İspanya milli takımı için hangi dünya çapındaki süperstarı vatandaşlığa kabul etmek veya transfer etmek istediği soruldu. Hiç tereddüt etmeden Alvarez’i işaret etti.
La Roja’nın teknik direktörü, 26 yaşındaki oyuncunun profilinin modern bir forvette aradığı özelliklere tam olarak uyduğunu açıkladı ve Mikel Oyarzabal gibi isimlerin öncülük ettiği sistemde başarılı olacağını ima etti. “Bence o harika bir oyuncu,” diyen teknik direktör, “O zamanlar ona oy verdiğimde o kadar da yanılmamışım. Bana göre Julian bu takıma mükemmel uyum sağlar; çok önemli bir futbolcu olur."
- AFP
Uzun zamandır süren bir hayranlık
İspanyol teknik direktörün, eski Manchester City oyuncusunu desteklemek için genel kanının aksine hareket etmesi bu ilk kez olmuyor. Arjantin’in Katar’daki Dünya Kupası zaferinin ardından, teknik direktörün FIFA’nın en prestijli bireysel ödülü için yaptığı resmi oylamada efsanevi vatandaşıyı es geçmesi, dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Teknik direktör, o turnuvadan bu yana geçen yıllarda forvetin üst düzey kalitesine olan inancının hiç sarsılmadığını bir kez daha vurguladı.
Forvetin, Real Madrid’in yeni süperstarı Kylian Mbappé veya Vinicius Júnior gibi isimlerden daha üstün bir seçenek olduğuna gerçekten inanıp inanmadığı sorulduğunda, teknik direktör taktiksel değerlendirmesinde kararlılığını korudu. Diğer oyuncuların yeteneklerini de takdir etmekle birlikte, Atlético Madrid’li oyuncunun çalışma temposu ve çok yönlülüğünün, kendi futbol anlayışına en uygun aday olduğunu vurguladı. "Mbappé, Vinicius ve daha pek çok oyuncu da var, ama bana göre Julian bu role mükemmel uyuyor," diye ekledi.
Tartışmalı kararı savunmak
Teknik direktörün Arjantinli oyuncuyu övme konusundaki ısrarı, zaman zaman sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'nin ikonik statüsünü göz ardı ettiğini düşünen eleştirmenlerle arasında gerginliklere yol açtı. Daha önce bir basın toplantısında karar verme sürecini açıklamak zorunda kalmış ve oyununun başka herhangi bir oyuncuya yönelik bir küçümseme değil, tamamen mesleki bir tercih olduğunu belirtmişti. O dönemde, seçiminin hesaplı bir futbol görüşünden başka bir şey olmadığına dair her türlü iddiayı hemen çürütmüştü.
"Julian Alvarez konusundaki mesele, onu sevmemden kaynaklanıyor," diye açıkladı teknik direktör o oylamayla ilgili olarak. "Ne diyebilirim ki? İçki içmem; tamamen ayık durumdaydım. Onu seviyorum, peki o bir dünya şampiyonu mu? Evet. Bahsedilen diğer isimler dünya şampiyonu mu oldu? Biliyorum. Dediğim gibi, içimden öyle geldi. Messi dünya şampiyonluğunu kazandı. Elbette o en iyisi. Ama içimden o gelmedi; Julian’a oy vermek istedim."
- AFP
İspanyol felsefesine uygunluk
Bu yorumlar, forvetin önden pres yapma ve oyunu birleştirme becerisine yönelik özel bir taktiksel takdirin altını çiziyor; bu özellikler, mevcut İspanya milli takımının ayırt edici unsurları haline gelmiştir. Diego Simeone’nin emrinde çalışmak üzere Metropolitano’ya transfer olduğundan bu yana, 26 yaşındaki oyuncu, Pep Guardiola döneminde kendisini favori haline getiren taktiksel esnekliğini sergilemeye devam ederek, teknik direktörün oyuncuya duyduğu yüksek takdirin haklılığını bir kez daha ortaya koyuyor.
Barcelona’nın yaz transfer döneminde hedeflediği ve yakın zamanda Real Madrid’in 150 milyon avroluk teklifinin reddedildiği Alvarez, Atlético’nun kupa kazanamamasına rağmen olağanüstü bir bireysel performans sergilemeye devam etti; iki sezon boyunca tüm turnuvalarda 106 maçta 49 gol ve 17 asist kaydetti."