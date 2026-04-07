"Çünkü Vini Junior tam bir provokatör, ama her şeyden önce kendisi de kolayca kışkırtılabilir," diyen Kramer, Brezilyalı hücum oyuncusunun sarı kartla sonuçlanacak bir harekete kolayca kapılabileceğini belirtti. "Ona karşı erken sarı kart almamalısın, 80. dakikadan itibaren -eğer henüz sarı kart almadıysan- onunla baş başa gelip ikiniz de sarı kart alırsınız," diye önerdi eski Alman milli futbolcu.

Kramer'in 2014 Dünya Kupası şampiyonu takım arkadaşı Mats Hummels, aynı zamanda Prime uzmanı olarak görev yapıyor ve Vinicius'a sarı kart gösterilmesini sağlamak için bu görevi Konrad Laimer'e vermeyeceğini, çünkü Avusturyalı oyuncunun da sarı kart cezasından kurtulamayacağını belirtti. "Onu rövanş maçı için de ihtiyacın olacak. Ben olsam Luis Diaz, Harry Kane veya Olise gibi birine - bu çocuklardan birine - kısa bir süreliğine kafa kafaya girerdim, o zaman sarı kart için itişi geri alırsın. O zaman bu kesinleşir," dedi Hummels.