Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
"O, tam bir kışkırtıcıdır": FC Bayern Münih'e, Real Madrid'den Vinicius Junior'un cezalandırılması için özel bir plan önerildi

Christoph Kramer ve Mats Hummels'e göre, FC Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid karşısında Vinicius Junior'a karşı özel bir plan uygulamalı.

"Kendi içimizde takım olarak şöyle düşünüyoruz: 'Vay be, onu rövanş maçı için sahadan indirmemiz lazım'," diye tahminde bulundu Kramer, Salı akşamı oynanacak maç öncesinde Prime'da TV yorumcusu olarak. Bunun nedeni: Vinicius, ilk maçta sarı kart görürse - bu, bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde alacağı üçüncü kart olacak - önümüzdeki hafta Çarşamba günü Münih'te oynanacak çeyrek final rövanş maçında cezalı olacak.

  • "Çünkü Vini Junior tam bir provokatör, ama her şeyden önce kendisi de kolayca kışkırtılabilir," diyen Kramer, Brezilyalı hücum oyuncusunun sarı kartla sonuçlanacak bir harekete kolayca kapılabileceğini belirtti. "Ona karşı erken sarı kart almamalısın, 80. dakikadan itibaren -eğer henüz sarı kart almadıysan- onunla baş başa gelip ikiniz de sarı kart alırsınız," diye önerdi eski Alman milli futbolcu.

    Kramer'in 2014 Dünya Kupası şampiyonu takım arkadaşı Mats Hummels, aynı zamanda Prime uzmanı olarak görev yapıyor ve Vinicius'a sarı kart gösterilmesini sağlamak için bu görevi Konrad Laimer'e vermeyeceğini, çünkü Avusturyalı oyuncunun da sarı kart cezasından kurtulamayacağını belirtti. "Onu rövanş maçı için de ihtiyacın olacak. Ben olsam Luis Diaz, Harry Kane veya Olise gibi birine - bu çocuklardan birine - kısa bir süreliğine kafa kafaya girerdim, o zaman sarı kart için itişi geri alırsın. O zaman bu kesinleşir," dedi Hummels.

    Real Madrid: Aurelien Tchouameni sarı kart cezasına çarptırıldı

    Maç öncesinde Vinicius, Salı günü Bayern ile oynanacak rövanş maçında teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın sarı kart nedeniyle kadroya alamayacağı tek Real Madrid yıldızı değildi. Kylian Mbappe, Dean Huijsen, Alvaro Carreras ve Aurelien Tchouameni ile Real Madrid'in ilk 11'indeki dört oyuncu daha sarı kart cezası tehdidi altındaydı. Sonuncusu ilk yarıda, 37. dakikada sarı kart gördü ve bu nedenle gelecek hafta Münih'te forma giyemeyecek.

    Ayrıca, ilk başta yedek kulübesinde oturan Jude Bellingham da bir sarı kart daha alırsa cezalı duruma düşecekti.

    Bayern'in Vinicius ve arkadaşlarının sarı kart cezasını kasten beklediği yönündeki spekülasyonları ise FCB teknik direktörü Vincent Kompany yalanladı. Belçikalı teknik adam Pazartesi günkü basın toplantısında bunun "bir taktik olamayacağını" vurguladı. Almanya'nın rekor şampiyonu Bayern'de ise Laimer'in yanı sıra stoper Dayot Upamecano da rövanş maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyebilir.

  • Real Madrid - FC Bayern Münih: İlk 11'ler

    Real Madrid kadrosu:


    KALECİ

    Andriy Lunin

    SAVUNMA

    Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras

    ORTA SAHA

    Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Güler

    FORVET

    Kylian Mbappe, Vinicius Junior


    FC Bayern kadrosu:


    KALECİ

    Manuel Neuer

    SAVUNMA

    Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic

    ORTA SAHA

    Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz

    FORVET

    Harry Kane

