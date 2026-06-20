"O, takımı yüzüstü bırakacak biri değil": Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, DFB takımındaki tartışmalı kadro kararını açıkladı

Galatasaray’da geçirdiği inişli çıkışlı sezon göz önüne alındığında, Sané’nin Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi bile zaman zaman eleştirel bakışlarla karşılanmıştı. 30 yaşındaki oyuncunun Curacao karşısında sergilediği performanstan sonra ise, Alman kamuoyunda muazzam bir çaba göstermesine rağmen en düşük puanı alan DFB yıldızı oldu.

"İki büyük fırsatından birini gole çevirseydi, muhtemelen çok daha farklı bir değerlendirme alırdı," diyerek Nagelsmann, oyuncusunu savundu. Nagelsmann, Sané'nin son antrenmanlarda "tekrar bireysel olarak şut çalışmasına gayretle devam ettiğini" belirtti. "Curacao maçında çok fazla sprint yaptı, bugün de aynısını yapması gerekiyor."

Ayrıca, Sane’nin, Leipzig’li Yan Diomande başta olmak üzere Fildişi Sahili’nin ok gibi hızlı kanat oyuncularına karşı, sağ kanatta arkasında oynayan Joshua Kimmich’e savunma işlerinde destek vermesi de önemli. “Ama bunu yaptı, o takımı yüzüstü bırakan biri değil. Sadece elinden geleni yapmalı, o zaman bize büyük keyif verecektir,” dedi Nagelsmann.