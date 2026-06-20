Nagelsmann, Cumartesi günkü maç öncesinde ZDF’ye verdiği demeçte, hücum oyuncusunun “Curacao maçında gösterdiği savunma azmini yeniden sergilemesi gerektiğini” vurgulayarak, Sane’den savunma konusunda Dünya Kupası’nın açılış maçında 7-1’lik galibiyette sergilediği yaklaşımı beklediğini belirtti.
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"O, takımı yüzüstü bırakacak biri değil": Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, DFB takımındaki tartışmalı kadro kararını açıkladı
Galatasaray’da geçirdiği inişli çıkışlı sezon göz önüne alındığında, Sané’nin Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi bile zaman zaman eleştirel bakışlarla karşılanmıştı. 30 yaşındaki oyuncunun Curacao karşısında sergilediği performanstan sonra ise, Alman kamuoyunda muazzam bir çaba göstermesine rağmen en düşük puanı alan DFB yıldızı oldu.
"İki büyük fırsatından birini gole çevirseydi, muhtemelen çok daha farklı bir değerlendirme alırdı," diyerek Nagelsmann, oyuncusunu savundu. Nagelsmann, Sané'nin son antrenmanlarda "tekrar bireysel olarak şut çalışmasına gayretle devam ettiğini" belirtti. "Curacao maçında çok fazla sprint yaptı, bugün de aynısını yapması gerekiyor."
Ayrıca, Sane’nin, Leipzig’li Yan Diomande başta olmak üzere Fildişi Sahili’nin ok gibi hızlı kanat oyuncularına karşı, sağ kanatta arkasında oynayan Joshua Kimmich’e savunma işlerinde destek vermesi de önemli. “Ama bunu yaptı, o takımı yüzüstü bırakan biri değil. Sadece elinden geleni yapmalı, o zaman bize büyük keyif verecektir,” dedi Nagelsmann.
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Kaptan Kimmich de onu savundu: Leroy Sané, DFB’nin ilk 11’inde kalıyor
Nagelsmann, geçmişte zaman zaman savunma disiplinindeki eksiklikleri nedeniyle eleştirilen Sane’nin, Curacao karşısında geriye doğru oyun görevlerini bu kadar örnek bir şekilde yerine getirmesinin, hiçbir şekilde sadece onun başarısı olmadığını vurguladı. "Video analizleriyle çok çalışıyoruz ve takımda diğer oyuncularla konuşup grup olarak neye ihtiyaçları olduğunu söyleyen oyuncularımız da var. Bu işi her zaman sadece teknik direktör yapmıyor, oyuncular da katkıda bulunuyor," dedi Alman milli takım teknik direktörü.
Bu sözleriyle herhalde öncelikle kaptan Kimmich gibi lider oyuncuları kastediyor. Kimmich, birkaç gün önce Sane’yi açıkça savunmuştu: “Bunu fark ettim ve eleştirileri gerçekten anlamıyorum, hele ki 7-1’lik bir galibiyetin ardından hiç anlamıyorum. Onu son derece gayretli buldum, özellikle de geçiş oyunundaki performansında. Beni asla yalnız bırakmadı, her zaman geriye koştu,” diye övdü Kimmich bir basın toplantısında.
Fildişi Sahili maçı öncesinde ise eski Freiburg teknik direktörü Christian Streich, ZDF kanalında televizyon yorumcusu olarak Sane’nin takımın uyumuna olan katkısının ne kadar önemli olduğunu vurguladı: “Leroy Sane, Curacao karşısında iki, üç gol fırsatını kaçırdı, ancak bu belirleyici değildi. Asıl önemli olan, iyi geçiş hareketleri yapması ve top kazanmasıydı. Gol fırsatlarını kaçırmak her zaman olabilir. Ancak bu sayede Kimmich, basın toplantısında kaptan olarak şöyle savunabilir: ‘Sane takım için her şeyi yaptı.’ Bu, takımın kaynaşmasını sağlar, güven böylece artar. Böylece şöyle denebilir: ‘Dışarıdakiler ne derse desin, biz onun bunu yaptığını biliyoruz.’"
Leroy Sané’nin de yer aldığı Almanya – Fildişi Sahili maçı: DFB takımının kadrosu
KALE
Manuel Neuer
SAVUNMA
Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown
ORTA SAHA
Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha - Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz
FORVET
Kai Havertz