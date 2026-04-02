"O takımı sırtlayabilir!" - Nicky Butt, Jose Mourinho'nun Manchester United'daki ikinci döneminin büyük bir başarıya dönüşeceğini öngörüyor

Sir Jim Ratcliffe ve INEOS’un liderliğindeki yönetim yapısı altında, Manchester United’ın teknik direktörlük geleceği sürekli tartışma konusu olmaya devam ediyor; şu anda Michael Carrick geçici olarak A takımı yönetiyor. Gelecek sezondan itibaren kimin teknik direktörlük görevini üstleneceği henüz kesinleşmiş değil; Julian Nagelsmann ve Thomas Tuchel gibi isimler bu pozisyonla anılıyor.

Butt, daha fazla kontrol hakkı sunulmadan elit teknik direktörleri çekmenin zor olabileceği konusunda uyarıda bulunurken, Carrick'in şu anda bu görevi kalıcı olarak üstlenmek için güçlü bir konumda olduğunu belirtti. O, “Hiçbir tanınmış teknik direktör, bütçe, zaman ve kontrol konusunda garantiler olmadan Manchester United'a gelmek istemeyecektir. Şu anki yapı bunu zorlaştırıyor ve bunun yerine Michael Carrick gibi birini tercih edebilirler.” diye ekledi.