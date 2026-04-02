Getty Images Sport
Çeviri:
"O takımı sırtlayabilir!" - Nicky Butt, Jose Mourinho'nun Manchester United'daki ikinci döneminin büyük bir başarıya dönüşeceğini öngörüyor
Mourinho'nun Old Trafford'a dönüşüne destek
Butt, Mourinho’nun Manchester United’a geri dönme olasılığını destekleyerek, Portekizli teknik direktörün Old Trafford’daki baskıyla başa çıkmak için gereken kişiliğe ve deneyime hâlâ sahip olduğunu vurguladı. Mourinho, 2016 ile 2018 yılları arasında United'da geçirdiği ilk döneminde Avrupa Ligi ve Lig Kupası'nı kazandı, ancak sonunda gergin bir şekilde ayrıldı ve şu anda Portekiz'in dev kulübü Benfica'nın başında bulunuyor. Butt, Mourinho'nun teknik ekibinin bir parçasıydı ve onun hala dünyanın en büyük kulüplerinden birini yönetme yeteneğine sahip olduğuna inanıyor.
- Getty
"İktidar sahipleri buna asla izin vermez"
Ancak eski Manchester United orta saha oyuncusu, mevcut yönetim kadrosunun Mourinho'yu yeniden işe almayı muhtemelen düşünmeyeceğini kabul ediyor. Butt, Paddy Power'a verdiği özel röportajda, "Ben onu geri getirirdim," dedi. "O bir şampiyon ve bu futbol kulübünü sırtlayabilir, ancak yönetim bunu asla izin vermez; çünkü artık transferleri kontrol etmekten ziyade sadece teknik yönetime odaklanan bir teknik direktör tercih ediyorlar."
- Getty Images Sport
Manchester United'ın bir sonraki teknik direktörünün önündeki zorluk
Sir Jim Ratcliffe ve INEOS’un liderliğindeki yönetim yapısı altında, Manchester United’ın teknik direktörlük geleceği sürekli tartışma konusu olmaya devam ediyor; şu anda Michael Carrick geçici olarak A takımı yönetiyor. Gelecek sezondan itibaren kimin teknik direktörlük görevini üstleneceği henüz kesinleşmiş değil; Julian Nagelsmann ve Thomas Tuchel gibi isimler bu pozisyonla anılıyor.
Butt, daha fazla kontrol hakkı sunulmadan elit teknik direktörleri çekmenin zor olabileceği konusunda uyarıda bulunurken, Carrick'in şu anda bu görevi kalıcı olarak üstlenmek için güçlü bir konumda olduğunu belirtti. O, “Hiçbir tanınmış teknik direktör, bütçe, zaman ve kontrol konusunda garantiler olmadan Manchester United'a gelmek istemeyecektir. Şu anki yapı bunu zorlaştırıyor ve bunun yerine Michael Carrick gibi birini tercih edebilirler.” diye ekledi.
- Getty Images Sport
Garner, Dünya Kupası hayali güçlenirken etkileyici bir performans sergiliyor
Bu arada Butt, Manchester United altyapısından yetişen ve kulüpten ayrılıp Everton'a transfer olduktan sonra dikkat çeken bir performans sergileyen James Garner'ın gelişimini övdü. Butt, Garner'ın İngiltere'nin 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alması gerektiğini düşünüyor ve gelecekte United'a geri dönebileceğini ima etti.
"Bu sezon olağanüstü bir performans sergiledi. Her şeye sahip; pas atabiliyor, savunma yapabiliyor, top çalabiliyor ve koşabiliyor," dedi. "Kesinlikle yerini hak etti ve Dünya Kupası kadrosunda yer almalı. United'a geri dönmemesi için bir neden göremiyorum. İyi performans gösteriyor, büyük bir kulüpte oynuyor ve taraftarların beklentileri yüksek."