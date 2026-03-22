"O, takıma harika bir katkı olur" - Chelsea efsanesi, kulübün Tottenham'ın yıldızını transfer etmesini istiyor
Cole savunma çözümünü belirliyor
Cole, Van de Ven'in Chelsea'nin savunma sorunlarını çözecek kişi olduğunu düşünüyor. 24 yaşındaki oyuncu, küme düşme mücadelesinin ortasında bulunan Tottenham için, aksi takdirde kasvetli geçen bu dönemde nadir görülen parlak bir ışık oldu.
Defans oyuncusunun Kuzey Londra'dan ayrılmak istediğine dair spekülasyonlar artarken, Cole, Blues'un hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyor.
Chelsea efsanesi, Van de Ven'in fiziksel özelliklerinin onu Stamford Bridge'de şu anda uygulanan taktik sisteme mükemmel bir şekilde uydurduğuna inanıyor.
Olası transfer hakkında konuşan Cole, gelecek sezon öncesinde savunma sağlamlığını yeniden inşa etmeye çalışan Rosenior'un kadrosunda Hollandalı oyuncunun yaratabileceği etki konusunda net konuştu.
Rosenior’un üst segmentine mükemmel uyum
Rosenior yönetiminde Chelsea, agresif bir savunma stratejisi uygulamaya çalıştı ancak son sonuçlar, mevcut kadronun bu stratejiye uyum sağlamakta zorlandığını gösteriyor. The Blues, tüm turnuvalarda üst üste dört mağlubiyet aldı ve bu süreçte 12 gol yedi. Cole, Van de Ven’in iyileşme sürecinin, teknik direktörün sistemini etkili bir şekilde işler hale getirmek için tam da ihtiyacı olan şey olduğuna inanıyor.
The Sun'a göre Cole, potansiyel transfer hedeflerini tartışırken "Tottenham'dan Micky van de Ven" dedi. "Bence ayrılmak istiyor gibi görünüyor ve Chelsea için harika bir takviye olacağını düşünüyorum. Yüksek bir savunma hattı oynamak istiyorlar ve bunun için hızlı ve bire birde iyi bir savunmacıya ihtiyaçları var. O harika bir oyuncu."
Stamford Bridge'deki mücadeleler
Bu destek, Rosenior üzerindeki baskının giderek arttığı bir dönemde geldi. 41 yaşındaki teknik adam, Chelsea'nin teknik direktörlüğüne verimli bir başlangıç yapsa da, son haftalarda işler rayından çıktı. Cumartesi günü Everton'da alınan 3-0'lık ağır yenilgi, takımın en dip noktası oldu ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını ciddi şekilde zedeledi.
Savunma hattı çatırdamaya başlarken ve rakipler defansın arkasındaki boşlukları giderek daha kolay kullanabilir hale gelirken, kaliteli bir takviye ihtiyacı acil hale geliyor. Yaklaşık 35 milyon sterlin değerindeki Van de Ven, Rosenior'un takımının Hill Dickinson'daki çöküşü sırasında eksikliği hissedilen hız ve teknik yeteneği sağlayacaktır.
Avrupa genelinden gelen rekabet
Chelsea, bu defans oyuncusunu transfer etmek için önündeki engelleri aşmış olabilir; zira en ciddi taliplerinden birinin ilgisinin azaldığı bildiriliyor. Barcelona, sol kanat stoper arayışında olduğu için Van de Ven’i uygun bir fiyata transfer etme ihtimaliyle sıkça anılıyordu. Ancak İspanya’dan gelen haberlere göre Katalan devi dikkatini başka bir yere, özellikle de Van de Ven’in Tottenham’daki takım arkadaşı Luka Vuskovic’e çevirmiş durumda.
Barcelona'nın yarıştan çekilme ihtimaliyle birlikte, Chelsea'nin Tottenham'ın kararlılığını sınaması için kapı açıldı. Doğrudan bir rakibi, değerli varlıklarından birini satmaya ikna etmek asla kolay değildir, ancak Spurs'un bir başka zorlu sezonla karşı karşıya kalma ihtimali göz önüne alındığında, Avrupa'da başarı hedefleri olan bir takımda oynarken Londra'da kalma cazibesi, eski Wolfsburg oyuncusu için cazip gelebilir.
