Cole, Van de Ven'in Chelsea'nin savunma sorunlarını çözecek kişi olduğunu düşünüyor. 24 yaşındaki oyuncu, küme düşme mücadelesinin ortasında bulunan Tottenham için, aksi takdirde kasvetli geçen bu dönemde nadir görülen parlak bir ışık oldu.

Defans oyuncusunun Kuzey Londra'dan ayrılmak istediğine dair spekülasyonlar artarken, Cole, Blues'un hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyor.

Chelsea efsanesi, Van de Ven'in fiziksel özelliklerinin onu Stamford Bridge'de şu anda uygulanan taktik sisteme mükemmel bir şekilde uydurduğuna inanıyor.

Olası transfer hakkında konuşan Cole, gelecek sezon öncesinde savunma sağlamlığını yeniden inşa etmeye çalışan Rosenior'un kadrosunda Hollandalı oyuncunun yaratabileceği etki konusunda net konuştu.