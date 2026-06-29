125 milyon sterlin (165 milyon dolar) bedeliyle transfer edilen Isak’tan çok daha fazlası bekleniyordu ve ünlü kırmızı formayla geçireceği ikinci sezonunda ondan daha fazlası talep edilecek. Sırtında 9 numara ile 2026-27 sezonunda formuna kavuşması şart.

Liverpool geçen sezon takım olarak zorluklar yaşadı; bu durum, Arne Slot’un Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan bir yıl sonra teknik direktörlük görevinden alınmasına yol açtı. Yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde daha istikrarlı bir performans sergilenmesi gerekiyor.

Isak, modern futbolda nadir bulunan bir erdem olan sabırla bu süreci öncülük etmek zorundadır ve Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası finallerindeki maçları bir sıçrama tahtası olarak değerlendirmeyi hedeflemektedir; bu hedef, turnuvanın açılışında Tunus’a karşı oynanan grup aşaması maçında gerçekleştirilmiştir.