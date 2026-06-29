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"O sihirli bir oyuncu" - Alexander Isak'ın bunu kanıtlamak ve Liverpool'da rekor kıran 125 milyon sterlinlik transfer ücretini haklı çıkarmak için neye ihtiyacı var?
Isak, Liverpool’a 125 milyon sterlinlik transferinin ardından dört gol attı
125 milyon sterlin (165 milyon dolar) bedeliyle transfer edilen Isak’tan çok daha fazlası bekleniyordu ve ünlü kırmızı formayla geçireceği ikinci sezonunda ondan daha fazlası talep edilecek. Sırtında 9 numara ile 2026-27 sezonunda formuna kavuşması şart.
Liverpool geçen sezon takım olarak zorluklar yaşadı; bu durum, Arne Slot’un Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan bir yıl sonra teknik direktörlük görevinden alınmasına yol açtı. Yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde daha istikrarlı bir performans sergilenmesi gerekiyor.
Isak, modern futbolda nadir bulunan bir erdem olan sabırla bu süreci öncülük etmek zorundadır ve Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası finallerindeki maçları bir sıçrama tahtası olarak değerlendirmeyi hedeflemektedir; bu hedef, turnuvanın açılışında Tunus’a karşı oynanan grup aşaması maçında gerçekleştirilmiştir.
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Isak, Anfield’da transfer bedelini nasıl haklı çıkarabilir?
Şimdi Kylian Mbappé ve Fransa milli takımıyla karşı karşıya gelmek üzere, ancak bir yandan da İngiltere’deki gelecek sezona gözünü dikmiş durumda. Isak’ın daha rahatsız edici sorularla karşılaşmamak için 2026-27 sezonunda 20’den fazla gol atması gerekip gerekmediği sorulduğunda, Betinia ile işbirliği içinde konuşan vatandaşı Schwarz, GOAL’a şunları söyledi: “Bence en önemli şey, Fransa ile oynanacak bir sonraki maçta gol atması, asıl mesele bu. Ve Dünya Kupası’nda iyi bir deneyim yaşaması. Şu anda çok uzağa bakamazsınız, onun odak noktası Dünya Kupası’nda İsveç için oynamak.
“Ancak Isak’ın sezon öncesi hazırlık dönemini başından itibaren tamamlamasını izlemek ilginç olacak; bu ona çok yardımcı olacaktır. Bence çok daha fazla maç oynayabileceğini hissediyor. Sakatlık yaşadı, yeni bir kulübe, Liverpool gibi büyük bir kulübe transfer oldu ve üzerinde baskı vardı.
“Bence o sihirli bir oyuncu. Tek mesele, sakatlıktan uzak kalıp her hafta oynayabilmesi. Eğer bunu başarırsa, Liverpool için harika bir kazanç olacak.”
Kalacak mı, gidecek mi: Bir sonraki transfer dönemi Elanga için ne getirecek?
Geçen yaz Isak, Newcastle’dan ayrılırken, milli takım arkadaşı Anthony Elanga da gelen yolcu salonundan geçiyordu. Hızlı ayaklarıyla tanınan eski Manchester United ve Nottingham Forest kanat oyuncusu, sadece bir gol ve üç asistle kendi adına zorlu bir sezon geçirdi.
Magpies'in zararlarını azaltabileceği yönündeki spekülasyonlar arasında 24 yaşındaki oyuncu hakkında transfer söylentileri artıyor, ancak Schwarz, yeni bir başlangıçla ilgili sorulduğunda şöyle dedi: “Genel olarak Newcastle'ın harika bir sezon geçirmediğini düşünüyorum; onlar için çok hayal kırıklığı yaratan bir sezondu.
“Çok iyi oyuncuları var. Performansları beklenen düzeyde çıkmadı. Bu sezon, en iyi takımlardan biri olduklarını kanıtlamak istiyorlar. Takımın kadromunu, oyuncularını ve teknik direktörünü beğeniyorum. Ayrıca harika futbol oynayabileceklerini de biliyoruz.
“Bence sadece yarım sezon kötü geçirdiniz diye kulübü değiştirmeniz gerekmez. Bazen denemek için orada kalmanız gerekir, çünkü oyuncular arasında tutarlılığa ihtiyacınız vardır. Bunu inşa etmeniz gerekir.
“Bazen ilk sezon işe yaramayabilir, ancak azminiz ve hırsınız varsa ikinci sezon çok başarılı geçebilir. Ve onların tek seferlik bir sezon geçirdiğini, bunun bizim bildiğimiz Newcastle seviyesinde olmadığını bilmekle birlikte, oyuncularını ve sahip olduklarını bildiğimiz performanslarını korurlarsa oldukça tehlikeli olabileceklerini düşünüyorum.”
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2026 Dünya Kupası: İsveç’in bir sonraki rakibi Mbappé ve Fransa
İsveç, Salı günü Dünya Kupası’nın son 32 turunda, güçlü Fransa takımı ve yıldızlarla dolu hücum hattıyla karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Graham Potter’ın takımının yaz tatiline çıkmasına izin verilebilir.
FIFA’nın en önemli turnuvasındaki maceraları ne zaman sona ererse ersin, Isak ve Elanga kendi kulüplerinde olumlu bir izlenim bırakmak için can atacaklar. Sezon öncesi hazırlık dönemi, sezona hızlı bir başlangıç yapmak ve tutkulu taraftarlarına gerçekte neler yapabileceklerini göstermek açısından hayati önem taşıyor.