Gerald Asamoah, kariyerinin en duygusal anlarını çeyrek asır sonra bile hâlâ "yüzde yüz" hatırlıyor. 47 yaşındaki oyuncu, SID'ye verdiği röportajda "Bundan sonra kaç yıl geçerse geçsin" diyor ve gözleri doluyor: "Taraftarların nasıl acı çektiğini, sahada nasıl yattıklarını, nasıl ağladıklarını görmek: Bu çok acı verici."
Çeviri:
"O serbest vuruşa hiç bakmadım, çünkü çok korkuyordum": FC Bayern Münih, Schalke 04'ü tam bir yıkıma uğrattığında
19 Mayıs 2001'de Schalke 04'ün Bundesliga'daki ilk şampiyonluğuna tam olarak dört dakika 38 saniye kalmıştı. Saat 17.16'da SpVgg Unterhaching'e karşı oynanan maç (5-3) sona erdiğinde, kulüp tarihinin en büyük başarısı kesinleşmiş gibi görünüyordu. Kapalı gişe Parkstadion'daki 65.000 seyirciden binlerce kişi sevinç çığlıkları atarak saha içine akın etti, havai fişekler gökyüzüne fırladı, Rudi Assauer yumruğunu havaya kaldırdı, oyuncular çimlerde yuvarlandı.
Aralarında 22 yaşındaki Asamoah da vardı. "Birdenbire 'Şampiyon olduk' denildi," diye hatırlıyor. Ancak ilk oyuncular şampiyonluk röportajlarını verirken, teknik direktör Huub Stevens "herkesi soyunma odasına" çağırdı. "Ben en son girenlerden biriydim, elimde bir bira şişesi vardı," diyor Asamoah. "Sonra içeri giriyorum ve fark ediyorum: 'Tuhaf, burası neden bu kadar sessiz?'"
Tüm gözler bir televizyona çevrilmişti, dışarıda Hamburg'dan gelen görüntüler dev ekrana yansıtılıyordu - ve felaket yoluna devam ediyordu. Çünkü Bayern Münih'in HSV'deki maçı, herkesin sandığı gibi henüz bitmemişti. Hakem Markus Merk, futbol tarihinin muhtemelen en ünlü geri pasının ardından, rekor şampiyonu için dolaylı serbest vuruş kararı verdi.
"Artık futbol tanrısına inanmıyorum"
Oliver Kahn bile Hamburg ceza sahasında itişip kakışıyor, Stefan Effenberg topa dokunuyor, Patrik Andersson topu ağlara gönderiyor — ve aynı anda 300 kilometre uzakta binlerce taraftarın kalbine de. "O kadar korkmuştum ki serbest vuruşu hiç izlemedim," diyor Asamoah. "Sonra sadece tüm oyuncuların bağırdığını ve eşyaları etrafa fırlattığını duydum. O anda ne olduğunu anladım."
Sevinç gözyaşları, sonsuz bir keder denizine dönüşür. "Artık futbol tanrısına inanmıyorum," der menajer Assauer daha sonra basın toplantısında. Daha sonra milli takım oyuncusu ve seyircilerin gözdesi olacak genç Asamoah'ın kariyeri de bu anla şekillenecek: "Gençtim ve o zamanlar şampiyon olmak için önümde daha çok yıl olduğunu düşünüyordum. Ama orada ağlayan yaşlı insanları görmek, insana bir şeyler hissettiriyor. Bunu yaşamak gerçekten acıydı."
Bir hafta sonra S04, DFB Kupası'nı kazanır, ancak birçok kişi için akıllarda sadece Bundesliga tarihinin en dramatik finali kalır. "Kalplerin şampiyonu - kulağa hoş geliyor, ama bana hiçbir şey kazandırmıyor. Şampiyonluk kupasını havaya kaldırmayı tercih ederdim," der Schalke'nin yüzyılın teknik direktörü Stevens, 25 yıl sonra kicker dergisine.
Schalke 04, Bundesliga'ya geri döndü: "Taraftarlar bunu hak etti"
Schalke, başarıların birbiri ardına gelmesiyle değil, dramatik başarısızlıklar, yıkılan hayaller ve acı verici düşüşlerle tanımlanan, başka hiçbir kulübe benzemeyen bir kulüp. 1972'de Bundesliga skandalı, genç ve yetenekli takımı paramparça etti. 1980'lerde bu kült kulüp, büyük bir heyecanla üç kez küme düştü ve tekrar yükseldi; son yıllarda da işler altüst oldu, neredeyse 3. Lig'e kadar düştü.
"Kulüp ve taraftarlar, Bundesliga'ya geri dönmeyi hak ediyorlar," diyor Asamoah, uzaktan takip ettiği son yükseliş hakkında. Gelecek yıl ligde kalmak net hedef, bunun için de - tıpkı 2001'de olduğu gibi - "Schalke 04 olarak nasıl bir arada durduğumuzu göstermemiz gerekecek".