"O serbest vuruşa hiç bakmadım, çünkü çok korkuyordum": FC Bayern Münih, Schalke 04'ü tam bir yıkıma uğrattığında

Oliver Kahn bile Hamburg ceza sahasında itişip kakışıyor, Stefan Effenberg topa dokunuyor, Patrik Andersson topu ağlara gönderiyor — ve aynı anda 300 kilometre uzakta binlerce taraftarın kalbine de. "O kadar korkmuştum ki serbest vuruşu hiç izlemedim," diyor Asamoah. "Sonra sadece tüm oyuncuların bağırdığını ve eşyaları etrafa fırlattığını duydum. O anda ne olduğunu anladım."

Sevinç gözyaşları, sonsuz bir keder denizine dönüşür. "Artık futbol tanrısına inanmıyorum," der menajer Assauer daha sonra basın toplantısında. Daha sonra milli takım oyuncusu ve seyircilerin gözdesi olacak genç Asamoah'ın kariyeri de bu anla şekillenecek: "Gençtim ve o zamanlar şampiyon olmak için önümde daha çok yıl olduğunu düşünüyordum. Ama orada ağlayan yaşlı insanları görmek, insana bir şeyler hissettiriyor. Bunu yaşamak gerçekten acıydı."

Bir hafta sonra S04, DFB Kupası'nı kazanır, ancak birçok kişi için akıllarda sadece Bundesliga tarihinin en dramatik finali kalır. "Kalplerin şampiyonu - kulağa hoş geliyor, ama bana hiçbir şey kazandırmıyor. Şampiyonluk kupasını havaya kaldırmayı tercih ederdim," der Schalke'nin yüzyılın teknik direktörü Stevens, 25 yıl sonra kicker dergisine.