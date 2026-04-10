"O özel bir oyuncu" - Arda Turan, Real Madrid ve Barcelona'nın radarındaki AZ yıldızı Kees Smit'in parlak bir geleceği olduğunu düşünüyor; oyuncu, Shakhtar'a karşı alınan mağlubiyette dikkatleri üzerine çekti
Bir Türk efsanesinden büyük övgü
Shakhtar'ın AZ'ye karşı aldığı ikna edici galibiyetin ardından Turan, sahada Smit'i bulup özel bir sohbet gerçekleştirdi; bu hareket, 20 yaşındaki oyuncuya duyduğu hayranlığı vurguladı. Bu etkileşimle ilgili sorulara yanıt veren eski Barcelona ve Atlético Madrid orta saha oyuncusu, Hollandalı oyuncuyu neden bu kadar takdir ettiğini hemen açıkladı.
Turan, gazetecilere "Sonuç ne olursa olsun, iyi oyuncular hakkında konuşmak ve onlarla tanışmak önemlidir" dedi. "İlk yarıda onu kontrol altına alamadık. Takımının oyununu çok iyi organize etti. Bence gelecekte Hollanda milli takımının çok önemli bir oyuncusu olacak. Muazzam bir gelişme gösteriyor."
Modern orta saha ustası
Turan’ın Smit hakkındaki değerlendirmesi, salt teknik becerinin ötesine geçiyor; zira teknik direktör, genç oyuncunun modern futbolun en zorlu pozisyonunda başarılı olmak için gereken eşsiz zekaya sahip olduğuna inanıyor. Shakhtar teknik direktörü, Hollanda U-19 milli takımının yıldızının sahada “lider” olabilme kapasitesine sahip olduğunu belirtti; bu, onun yaş grubundaki oyuncularda nadiren görülen bir özellik.
"Çok sayıda iyi oyuncu var, ama o özel bir oyuncu," diye ekledi Turan. "Çünkü modern futbolda 'altı numara' da oyunu belirler, takımı yönlendirir ve sahadaki patron olur. Dürüst olmak gerekirse, ben de onda bu geleceği görüyorum. Rakip takımın teknik direktörü olarak onun hakkında bu kadar çok konuşmam belki uygunsuz olabilir, ama ben bir futbolsever olarak oyunun güzelliğinden ve ondan bahsediyorum."
Real Madrid ve Barcelona gelişmeleri takip ediyor
Turan gibi bir ismin coşkulu desteği, Alkmaar altyapısından yetişen bu oyuncunun etrafında giderek artan heyecanı daha da artırıyor. Son zamanlarda İspanyol devlerinin şimdiden bu oyuncuyu takip ettiği ortaya çıktı; Smit, sergilediği bir dizi olağanüstü performansın ardından Real Madrid ve Barcelona’nın kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.
Orta saha oyuncusu, Haziran 2028'e kadar Alkmaar ile sözleşmesi olsa da, 2025 yazında Hollanda'nın U-19 Avrupa Şampiyonası'nı kazanması sırasında gösterdiği performans, Avrupa'nın önde gelen kulüplerini alarma geçirdi. Smit, 2024-25 sezonunda toplam 17 gol ve asist kaydetmiş ve bu sezon tüm turnuvalarda şimdiden 3 gol ve 7 asist eklemiş olarak, gözle görülen performansını rakamlarla da kanıtladı.
AZ'de odak noktası hâlâ gelişimdir
Bernabeu veya Camp Nou'nun cazibesine rağmen Smit, Eredivisie'de düzenli bir ilk 11 oyuncusu olarak yerini sağlamlaştırmaya çalışırken ayaklarını yere sağlam basıyor gibi görünüyor. Kendisi, yurtdışında yüksek profilli bir transfer yapmadan önce önceliğinin son üçte bir sahada istikrarını ve etkisini artırmak olduğunu açıkça belirtti.
Geçen yaz La Liga ile ilgili söylentiler hakkında konuşan Smit, "Bunlar harika şeyler. Bence dünyanın en büyük iki kulübü. Ben sadece burada bunu yapabileceğimi göstermek istiyorum. Barça ve Real'in ilgisi hoş, ama tabii ki orada oynayıp oynamayacağımı bilemezsiniz. Bu konu beni pek rahatsız etmiyor." Şu an için genç oyuncu, kıtada ünü giderek artarken bile Alkmaar'daki görevine odaklanmaya devam ediyor.