Sky Sports'a konuşan Carragher, City'nin söz konusu dönemde kazandığı başarıların elinden alınmasını istedi. Ancak eski Liverpool savunmacısı, eski takımının bundan fayda sağlayabilecek olmasına rağmen, ligi ikinci sırada bitiren kulüplerin bu kupaları geriye dönük olarak devralmaması gerektiğini vurguladı.

"Bence Manchester City'nin bu dönemde kazandığı şampiyonluklar ya da kupalar, listelerinden çıkarılmalı," dedi Carragher. "Bunların başka kulüplere verilip verilmemesi ise biraz farklı bir konu. Ama Manchester City'nin yaptığı şey, sadece kendi oyuncularına zarar vermek değil; artık kimse onların kupalarına ve madalyalarına aynı şekilde bakmıyor."

Kendi kariyerine de değinen yorumcu, rakip kadroların ödediği duygusal bedelin altını çizerek şöyle konuştu: "Birkaç madalya kazanma konusunda çok şanslıydım. Yıllar sonra dönüp o madalyaya hiç bakmam. Ama zihnim bir ana geri gider, midemde bir his oluşur. Büyük bir maçın sonunda hakemin son düdüğü çaldığını hatırlarım.

"O oyuncular o hissi asla yaşayamayacak ve bu, Manchester City tarafından onlardan çalındı. Onların sahip olmadığı şey bu. Gidip onlara bir madalya verseniz, oyuncuların bunu alıp evde kupalarının olduğu odaya koymasını umursayacağını sanmıyorum, o madalyaya da bir daha asla bakmayacaktır. Mesele madalyalar değil, hislerdir ve Manchester City'nin çaldığı da bu."



