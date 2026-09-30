Getty Images Sport
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'O oyuncular o duyguyu asla yaşayamayacak' - Jamie Carragher, suçlu kararı sonrası Manchester City için eşi benzeri görülmemiş İKİ ceza talep etti
City'nin mali ihlalleri doğrulandı
Bağımsız bir komisyon, ciddi mali kural ihlalleriyle ilgili tüm suçlamalarda Manchester City'yi suçlu buldu. Premier League, kulübün mali uygulamalarına ilişkin uzun süredir devam eden soruşturmayı sona erdiren bu emsal niteliğindeki kararı salı günü doğruladı. Ayrı bir duruşmada uygulanacak yaptırımların tam olarak ne olacağı belirlenecek.
İhlaller 2009 ile 2018 yılları arasında gerçekleşti. Bu dokuz yıllık dönemde City, üç Premier League şampiyonluğu, üç Lig Kupası ve bir FA Cup kazandı. Komisyon, kulübün maliyetleri gizlemek ve gelirleri olduğundan yüksek göstermek için yapay anlaşmalar kullandığı sonucuna vardı.
City, karara rağmen masum olduğunu savunuyor. Kulüp yöneticileri, bağımsız komisyonun hükmüne karşı resmî itiraz başvurusu yapmayı planlıyor.
- Getty Images Sport
Carragher, kazanılan şampiyonlukların geri alınmasını istedi
Sky Sports'a konuşan Carragher, City'nin söz konusu dönemde kazandığı başarıların elinden alınmasını istedi. Ancak eski Liverpool savunmacısı, eski takımının bundan fayda sağlayabilecek olmasına rağmen, ligi ikinci sırada bitiren kulüplerin bu kupaları geriye dönük olarak devralmaması gerektiğini vurguladı.
"Bence Manchester City'nin bu dönemde kazandığı şampiyonluklar ya da kupalar, listelerinden çıkarılmalı," dedi Carragher. "Bunların başka kulüplere verilip verilmemesi ise biraz farklı bir konu. Ama Manchester City'nin yaptığı şey, sadece kendi oyuncularına zarar vermek değil; artık kimse onların kupalarına ve madalyalarına aynı şekilde bakmıyor."
Kendi kariyerine de değinen yorumcu, rakip kadroların ödediği duygusal bedelin altını çizerek şöyle konuştu: "Birkaç madalya kazanma konusunda çok şanslıydım. Yıllar sonra dönüp o madalyaya hiç bakmam. Ama zihnim bir ana geri gider, midemde bir his oluşur. Büyük bir maçın sonunda hakemin son düdüğü çaldığını hatırlarım.
"O oyuncular o hissi asla yaşayamayacak ve bu, Manchester City tarafından onlardan çalındı. Onların sahip olmadığı şey bu. Gidip onlara bir madalya verseniz, oyuncuların bunu alıp evde kupalarının olduğu odaya koymasını umursayacağını sanmıyorum, o madalyaya da bir daha asla bakmayacaktır. Mesele madalyalar değil, hislerdir ve Manchester City'nin çaldığı da bu."
Sahiplik pozisyonu sürdürülemez olarak değerlendirildi
Kupaların ellerinden alınmasının ötesinde, Carragher City yönetiminin en ağır sonuçla karşı karşıya kalması gerektiğinde ısrar etti. Karara CEO Ferran Soriano'nun verdiği yanıtı sert şekilde eleştirdi ve mevcut yönetimin İngiliz futbolunda nasıl kalabileceğini sorguladı.
"Kulüp cezalandırılacak," diye devam etti Carragher. "Orada taraftarlar, oyuncular, kulüp ve sahipler var. Bana göre bu tamamen sahiplerle, kulübün tepesindeki insanlarla ilgili. Man City harika bir kulüp ve yüz yıldır öyle, önümüzdeki yüzlerce yıl boyunca da öyle olacak. Ama şu anda öğrendiklerimiz açısından bakınca, sahiplerin İngiliz futbolunda nasıl devam edebileceğini bilmiyorum.
"Sahipler için uygunluk testinden söz ediyoruz. 10 yıl boyunca yaptıkları şey ve önümüzdeki 10 yıl boyunca orada kalacak bu leke, onlara 'hayır' denmesinden hoşlanmamalarıyla başlıyor. Açıklamalara baktığınızda, dün gece Soriano'nun yaptığı açıklamaya, duyduklarınız akıl alır gibi değil. Arkalarında o kadar büyük bir güç ve finans var ki, onlara kimse hiçbir zaman hayır demiyor. Kulüpten ayrılmadıkları sürece, bu lekenin kulüpten nasıl silineceğini bilmiyorum."
Sözlerini kulübün savunmasına meydan okuyarak tamamladı ve şöyle dedi: "City yoluna devam edecek, gelecekte de harika takımları olacak. Ama burada yaşananlardan ve buna verdikleri tepkiden sonra kulübün sahipliğinin nasıl devam edebileceğini göremiyorum. Nasıl şaşırabilirler? Ellerinde çürütülemez kanıt olduğunu söylüyorlar; peki nerede? Ortaya koysunlar."
- AFP
Yüksek profilli bir karşılaşma bekliyor
Kararın yankıları, City Carragher'ın eski kulübüyle karşılaşmaya hazırlanırken şüphesiz manşetleri domine edecek. Enzo Maresca'nın ekibi, kararın ardından çıkacağı ilk maçta 11 Ekim'de Liverpool ile karşılaşmak üzere Anfield'a gidecek.
Saha dışındaki kaosa rağmen City, sahada hâlâ baskın güç konumunda. Şu anda Premier League puan tablosunun zirvesinde yer alıyorlar ve 2026-27 sezonundaki ilk beş maçlarından topladıkları 15 puanla kusursuz bir başlangıç yapmış durumdalar.
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