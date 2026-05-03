"O öyle biri değil" - ABD Milli Takımı efsanesi Alexi Lalas, AC Milan'daki "hassas" yorumlara tepki gösterirken: Christian Pulisic neden asla Weston McKennie ya da Chris Richards gibi olamayacak?

Pulisic, Amerikan futbolunun yüzü olmaya devam ediyor, ancak AC Milan'daki mevcut formu ve ruh hali mercek altına alındı. Rossoneri'nin teknik direktörü Massimiliano Allegri, geçtiğimiz günlerde forvetin kişiliğine dair samimi bir değerlendirmede bulunarak, performansının büyük ölçüde duygusal durumuna ve kale önündeki verimliliğine bağlı olduğunu ima etti.

Milan teknik direktörü, Amerikalı oyuncu hakkında "O çok hassas bir çocuk, gol atamaması onu daha çok etkiliyor" dedi. "O, mücadelelere giren ve daha çok çabalayan bir oyuncu, bu durumdan daha çok acı çekiyor. Takıma denge sağlamaya çalışıyorum, gerçek bir santrfor olmadan oynarken o daha çok zorlanıyor."



