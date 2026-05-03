"O öyle biri değil" - ABD Milli Takımı efsanesi Alexi Lalas, AC Milan'daki "hassas" yorumlara tepki gösterirken: Christian Pulisic neden asla Weston McKennie ya da Chris Richards gibi olamayacak?
Allegri, 'hassas' etiketi ile tartışma başlattı
Pulisic, Amerikan futbolunun yüzü olmaya devam ediyor, ancak AC Milan'daki mevcut formu ve ruh hali mercek altına alındı. Rossoneri'nin teknik direktörü Massimiliano Allegri, geçtiğimiz günlerde forvetin kişiliğine dair samimi bir değerlendirmede bulunarak, performansının büyük ölçüde duygusal durumuna ve kale önündeki verimliliğine bağlı olduğunu ima etti.
Milan teknik direktörü, Amerikalı oyuncu hakkında "O çok hassas bir çocuk, gol atamaması onu daha çok etkiliyor" dedi. "O, mücadelelere giren ve daha çok çabalayan bir oyuncu, bu durumdan daha çok acı çekiyor. Takıma denge sağlamaya çalışıyorum, gerçek bir santrfor olmadan oynarken o daha çok zorlanıyor."
Lalas, olumsuz çağrışımlara karşı uyarıyor
Bu yorumlar, bu tür etiketlerin bir oyuncunun itibarına zarar verebileceğine inanan eski ABD Milli Takımı savunma oyuncusu Alexi Lalas’ın hoşuna gitmedi. Lalas, “State of the Union” adlı podcast’inde, Allegri gibi tanınmış bir teknik direktör tarafından “duyarlı” olarak nitelendirilmenin, Pulisic’in dünya futbolundaki ve milli takım kadrosundaki konumunu etkileyebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.
Lalas, "Birine hassas dediğinizde, bunun her zaman olumsuz bir anlamı vardır" dedi. "Bu noktada, bunun Christian'a şu anda zor bir dönemden geçtiğinin kabul edilmesinden başka nasıl bir faydası olacağını bilmiyorum. Ancak bir teknik direktörden, hele de geleceğinizle ilgili kararlar alan birinden, duyarlı olarak nitelendirilmek, dünyada en son isteyeceğiniz şeydir."
Pulisic ile takım arkadaşları arasındaki fark
Lalas, Pulisic'in ABD Milli Takımı'nın bugüne kadar yetiştirdiği tartışmasız en yetenekli erkek futbolcu olmasına rağmen, Weston McKennie gibi takım arkadaşlarının dışa dönük ve coşkulu kişiliklerinden yoksun olduğunu açıkladı.
Lalas şunları ekledi: "Yıllar içinde hepimiz, Christian Pulisic'in bir futbolcu olarak kesinlikle geliştiğini ve olgunlaştığını gördük. Bence o, nihayetinde tarihin en iyi Amerikalı erkek futbolcusu olarak kabul edilecek. Ancak o, pek çok insanın hayal ettiği oyuncu haline gelmedi. Ve bu onun suçu değil, o böyle bir insan. Kendisi olmadığı bir şey olamaz. Weston McKennie veya Chris Richards gibi bir kişiliğe sahip olamaz. O öyle biri değil."
Pochettino ve Dünya Kupası zaferi arayışı
Pulisic’in zihniyeti hakkındaki söylentilere rağmen, ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, ülkesinin 2026’da en büyük ödül için mücadele edebileceğine dair inancından ödün vermiyor.
"Washington'daki kura çekimi öncesinde Başkan [Trump] ile görüştüğümde bana 'Sizce [turnuvayı] kazanabilir miyiz?' diye sordu. Ben de 'Elbette' dedim," diye açıkladı Pochettino. "Neden [Dünya Kupası'nı] kazanmayalım? Neden olmasın? Çünkü her şey inanca bağlı. Katar'daki Fas'a bakın. Kimse inanmamıştı ama onlar doğrudan yarı finale çıktılar."