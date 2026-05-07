Çeviri:
"O, onların dinlemesini isterdi" - Chelsea, Manchester United ile adı anılan süperstarı kaybetme riskiyle karşı karşıya iken, Cole Palmer 150 milyon sterlinlik transfer teklifine nasıl tepki verirdi?
Palmer'ın sözleşmesi: Chelsea'deki sözleşmesi ne zaman sona eriyor?
Chelsea, takımın sembolü haline gelen 10 numaralı oyuncusuyla 2033 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip. Kulüp, oyuncuyu satmak için herhangi bir baskı altında değil ve transfer görüşmelerinde mümkün olan en yüksek bedeli talep edecektir, ancak elini kolunu bağlanabilir.
Bu sezon Enzo Maresca ve Liam Rosenior ile yollarını ayıran Blues, Premier League'de son üç maç kala dokuzuncu sırada yer aldığı için Avrupa kupalarına katılma şansını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Stamford Bridge'deki programdan Avrupa kupaları çıkarılırsa, Palmer gibi oyuncular kaçınılmaz olarak başka bir takıma transfer olma ihtimalini sorgulamaya başlayacaktır.
Chelsea, Palmer için gelen teklifleri değerlendirir mi?
"Her oyuncunun bir bedeli vardır" sözü sıkça dile getirilirken, eski Chelsea bekçisi Johnson – BetMGM'nin desteğiyle GOAL'a özel olarak verdiği röportajda – Blues'un Palmer için rekor kıran teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceği sorulduğunda şöyle dedi: “Bence değerlendirir. Bence o da kulübün bu teklifleri değerlendirmesini ister.
“Eğer ilk dörde giremezlerse, zirvede rekabet edemezler ve tabii ki para ödeyen bir takım en üst düzey bir kulüp olacaktır. Bu yüzden bu kesinlikle Cole'un dikkatini çekecektir.
“Sözleşmesinin durumu falan hakkında bilgim yok, ama kesinlikle, eğer performans gösteremeyen bir takımda oynuyorsa ve saha dışı olaylar bitmiyorsa, o zaman elbette en azından bu seçeneği değerlendirip nereye gideceğini görmek istemez mi?”
Manchester United transfer söylentileri bir türlü dinmek bilmiyor
Birkaç ay önce, Palmer’ın Chelsea’den Manchester United’a transfer olacağı düşüncesi akıl almaz görünüyordu – zira o dönemde Blues 2025’te Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanmış, Red Devils ise 15. sırada kalmıştı – ancak Batı Londra ile Kuzey Batı’daki takımların kaderi çarpıcı bir şekilde tersine döndü.
City akademisi mezunu ve çocukluğundan beri United taraftarı olan Palmer için eve dönmenin ne kadar cazip olacağı sorulduğunda Johnson şunları ekledi: “Bu soruyu bir yıl önce sorsaydınız, kahkahalara boğulurduk. Ancak futbol çok hızlı değişiyor ve sanki yerleri değişmiş gibi. United yükselişte görünüyor.
“Manchesterlı olduğunu biliyorum, ama United taraftarı mı bilmiyorum. Her halükarda, ailesi oradaysa Manchester'a geri dönmek, tıpkı Real Madrid'in başkaları için heyecan verici olması gibi, eve dönüp büyük bir kulüpte futbol oynamak da ilginç olurdu.”
2025-26 sezonunda Palmer'ı rahatsız eden şey nedir?
Bu sezon sakatlıklar zaman zaman Palmer’ın ilerlemesini engelledi ve Chelsea’deki ilk sezonunda 25 gol atarak PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandığı formuna geri dönmesini engelledi.
24 yaşındaki oyuncunun biraz hayal kırıklığına uğramış gibi görünüp görünmediği sorulduğunda Johnson, “Daha çok kendinde değil gibi diyebilirim. Kesinlikle o kadar rahat görünmüyor. Ama onun hakkında konuşuyoruz çünkü o Cole Palmer. Hiçbir şey kesinleşmedi. Kulüpte kesinleşmiş tek bir şey bile yok, bu yüzden oyuncuların performans göstermesi zor.
“Herkes hep şöyle der: ‘Sadece oyununu oyna, sıkı antrenman yap, maçlarını oyna, futbolun konuşmasına izin ver ve olan biteni dert etme, saha dışı işleri başkalarına bırak’. Bunu söylemek kolay, ama yapmak oldukça zor.
“Yeni teknik direktörün felsefesini benimsemeye başlıyorsunuz, onun istediği şekilde sıkı çalışıyorsunuz, onun istediği yerlere koşuyorsunuz, sonra bir ay sonra o kovuluyor ve siz de yeniden başlamak zorunda kalıyorsunuz. Evet, oyuncular profesyonel olmalı ve ellerinden geldiğince kendilerine odaklanmalı, ama aynı zamanda bu zor çünkü bu durum ivmenizi kırıyor.”
Palmer'ın İngiltere Dünya Kupası kadrosuna girebilmesi için bir itici güce ihtiyacı var
Palmer, 2025-26 sezonunun geri kalan haftalarında bir tür ivme yakalamayı umuyor; zira İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosunda doldurulacak yerler var ve Üç Aslanlar’ın oyun kurucu pozisyonunda rekabet oldukça şiddetli.
Chelsea'nin önümüzde zorlu üç Premier Lig maçı ve Manchester City ile oynayacağı FA Cup finali bulunuyor. Palmer bu maçlarda önemli bir rol üstlenecek gibi görünüyor, ancak 2026-27 sezonunda Blues'ta kalıp kalmayacağı ya da yeni bir ortamda yeni bir başlangıç yapıp yapmayacağı henüz belli değil.