"O olmadan daha iyi bir takım!" - Cristiano Ronaldo'dan, Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'nda "ilerleyebilmesi" için "kenara çekilmesi" ve yedek kulübesini kabul etmesi istendi

Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’ndaki açılış maçı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma, Ronaldo’nun ilk 11’deki yeri konusunda uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uluslararası futbol tarihinin en golcü oyuncusu olmasına rağmen, K Grubu’ndaki açılış maçındaki performansı hem taraftarlar hem de yorumcular tarafından yoğun eleştirilere yol açtı.

AC Milan ve Barcelona gibi Avrupa’nın en büyük kulüplerinde forma giymiş olan Boateng, mevcut durumu değerlendirirken sözünü sakınmadı. SBS Sport’a konuşan eski Gana milli futbolcusu, 41 yaşındaki oyuncunun artık takımın akıcı hücum oyununa engel olduğunu ve ülkenin iyiliği için daha sınırlı bir rol üstlenmeyi düşünmesi gerektiğini öne sürdü.