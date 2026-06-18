AFP
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"O olmadan daha iyi bir takım!" - Cristiano Ronaldo'dan, Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'nda "ilerleyebilmesi" için "kenara çekilmesi" ve yedek kulübesini kabul etmesi istendi
Boateng, Ronaldo’nun kadro dışı bırakılmasını istiyor
Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’ndaki açılış maçı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma, Ronaldo’nun ilk 11’deki yeri konusunda uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uluslararası futbol tarihinin en golcü oyuncusu olmasına rağmen, K Grubu’ndaki açılış maçındaki performansı hem taraftarlar hem de yorumcular tarafından yoğun eleştirilere yol açtı.
AC Milan ve Barcelona gibi Avrupa’nın en büyük kulüplerinde forma giymiş olan Boateng, mevcut durumu değerlendirirken sözünü sakınmadı. SBS Sport’a konuşan eski Gana milli futbolcusu, 41 yaşındaki oyuncunun artık takımın akıcı hücum oyununa engel olduğunu ve ülkenin iyiliği için daha sınırlı bir rol üstlenmeyi düşünmesi gerektiğini öne sürdü.
- AFP
"O olmadan daha iyi bir takım"
Boateng, Al-Nassr’ın süperstarının varlığının, takım arkadaşlarının her fırsatta ona pas vermek zorunda hissettikleri sağlıksız bir taktiksel çekim gücü yarattığını savundu. “Dürüst olabilir miyim? Ronaldo, gerçek bir takım oyuncusu olsaydı, kenara çekilip genç oyuncuların parlamasına izin verirdi,” diyen Boateng, televizyon programında yaptığı açıklamada, Ronaldo’nun varlığının takım üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekti.
Seleccao’nun onun yokluğunda neden daha başarılı olabileceğine dair daha ayrıntılı açıklamalarda bulunan Boateng, şunları ekledi: “Portekiz, o olmadan daha iyi bir takım. O orta sahada olduğunda çok büyük bir baskı oluşuyor, çünkü herkes topu ona atmak istiyor.” Bu görüş, Katar 2022’de görülen tartışmaları da yansıtıyor; o turnuvada Portekiz’in en iyi hücum performansı, Ronaldo’nun İsviçre maçında yedek kulübesinde başladığı zaman sergilendi.
Darbe alt çözümü
Eleştirisi keskin olsa da Boateng, Ronaldo’nun parlak kariyerinde elde ettiği başarılara hâlâ “büyük bir hayran” olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, yaşlanmanın getirdiği gerçekler nedeniyle, Portekiz’in Kuzey Amerika’daki turnuvanın son aşamalarında yoluna devam edebilmesi için Roberto Martinez’in kaptanını daha idareli kullanması gerektiğine inanıyor.
"Portekiz'in turnuvada ilerleme şansı olması için Ronaldo'nun kenara çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer oyuncuların oynamasına izin verilsin, o da son 15-20 dakikada oyuna girip oyunuyla büyük bir sonuç elde etsin," diye önerdi Boateng. Beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun yaşı nedeniyle "artık eskisi gibi bir oyuncu olmadığını" belirterek görüşünü vurguladı.
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Ronaldo, tarihi maçta zor anlar yaşadı
41 yıl 132 gün ile bir Dünya Kupası maçına ilk 11’de başlayan en yaşlı saha oyuncusu olarak tarihe geçmesine rağmen, Ronaldo DR Kongo karşısında oldukça sönük bir performans sergiledi. Opta’ya göre, 90 dakika boyunca sadece 25 top dokunuşu kaydetti; bu, tam süre oynadığı bir büyük turnuva maçındaki en düşük rakamı oldu. Ayrıca, tecrübeli forvet, uzun Dünya Kupası kariyerinde sadece altıncı kez, kaleyi bulan tek bir şut bile atamadan maçı tamamladı.
Artan eleştirilere ve Ronaldo’nun cansız performansına rağmen, Martinez hemen takımının sembolü olan oyuncusunu savunmaya atıldı. Portekiz’in ikinci maç gününde Özbekistan ile karşılaşacağı maçta Ronaldo’nun ilk 11’deki yerini koruması bekleniyor.