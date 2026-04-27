O, o ürkütücü diziyi sonlandırdı! FC Bayern'in tartışmalı bir kiralama transferi hakkında yeni spekülasyonlar

Şu anda 30 yaşında olan Portekizli orta saha oyuncusu, eski teknik direktör Thomas Tuchel'in isteği üzerine 2024 yılında 51 milyon euroya FC Fulham'dan FC Bayern'e transfer oldu. Sorun şu ki: Palhinha geldiğinde Tuchel çoktan ayrılmıştı. Vincent Kompany yönetiminde Palhinha sadece yedek kulübesinde oturdu, bu yüzden bir sezonun ardından kiralık olarak Londra'ya geri döndü. Spurs, 5 milyon euro kiralama ücreti ödedi ve ayrıca 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da garantiledi.

Sezon başlangıcı umut vericiydi: Kasım ayına kadar Palhinha ilk 11'de yer aldı ve düzenli olarak gol ve asist üretti; Tottenham, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralarda yer aldı. Ancak dramatik düşüşün ardından Palhinha ilk 11'deki yerini kaybetti ve rotasyon oyuncusu haline geldi. En son 5 Mart'ta ilk 11'de yer aldı; Wolves maçında da sadece oyuna sonradan girdi.

Bayern'in sportif direktörü Christoph Freund geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, "Tabii ki şu anda kulübünde genel olarak zor bir durum var. Ancak Joao bir savaşçıdır" dedi. Freund, gelecek sezon hangi ligde oynayacağının belirsizliği nedeniyle şu anda "geleceği hakkında somut bir şey söylemenin zor olduğunu" vurguladı: "Ancak Tottenham onun değerini zaten biliyor."