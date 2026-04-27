O, o ürkütücü diziyi sonlandırdı! FC Bayern'in tartışmalı bir kiralama transferi hakkında yeni spekülasyonlar

Sağdan gelen köşe vuruşunun ardından ceza sahasında bir karambol yaşandı, ardından Joao Palhinha hızla gelerek kısa mesafeden topu ağlara gönderdi: Tottenham Hotspur, cumartesi günü maçın bitimine az bir süre kala, ligin son sırasındaki ve küme düşmüş Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 mağlup etti ve skor böyle kaldı. 16. denemede Spurs, bu takvim yılındaki ilk lig galibiyetini kutladı ve küme düşme mücadelesinde hayatta olduğunu gösterdi.
Çeviri:
"Bu galibiyet benim, taraftarlar ve tüm kulüp için üç puandan çok daha fazlasını ifade ediyor," dedi Palhinha maçın ardından. Ancak bu galibiyet, takımın küme düşme hattından çıkmasını sağlamadı. Rakip West Ham United'ın aynı anda Everton'ı yenmesi nedeniyle Tottenham hâlâ küme düşme hattının altında yer alıyor. Kalan dört maçta Hammers ile arasındaki puan farkı iki; iki köklü kulübün kalan fikstürleri birbirine benziyor.
Palhinha'nın bundan sonra ne yapacağı şu anda tamamen belirsiz görünüyor ve bu durumun Tottenham'ın gelecekteki lig durumuyla bağlantılı olması muhtemel.
- Getty Images Sport
Joao Palhinha, sadece bir sezonun ardından FC Bayern'den ayrıldı
Şu anda 30 yaşında olan Portekizli orta saha oyuncusu, eski teknik direktör Thomas Tuchel'in isteği üzerine 2024 yılında 51 milyon euroya FC Fulham'dan FC Bayern'e transfer oldu. Sorun şu ki: Palhinha geldiğinde Tuchel çoktan ayrılmıştı. Vincent Kompany yönetiminde Palhinha sadece yedek kulübesinde oturdu, bu yüzden bir sezonun ardından kiralık olarak Londra'ya geri döndü. Spurs, 5 milyon euro kiralama ücreti ödedi ve ayrıca 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da garantiledi.
Sezon başlangıcı umut vericiydi: Kasım ayına kadar Palhinha ilk 11'de yer aldı ve düzenli olarak gol ve asist üretti; Tottenham, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralarda yer aldı. Ancak dramatik düşüşün ardından Palhinha ilk 11'deki yerini kaybetti ve rotasyon oyuncusu haline geldi. En son 5 Mart'ta ilk 11'de yer aldı; Wolves maçında da sadece oyuna sonradan girdi.
Bayern'in sportif direktörü Christoph Freund geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, "Tabii ki şu anda kulübünde genel olarak zor bir durum var. Ancak Joao bir savaşçıdır" dedi. Freund, gelecek sezon hangi ligde oynayacağının belirsizliği nedeniyle şu anda "geleceği hakkında somut bir şey söylemenin zor olduğunu" vurguladı: "Ancak Tottenham onun değerini zaten biliyor."
- Getty Images Sport
Tottenham, Joao Palhinha'yı kalıcı olarak kadrosuna katmayı düşünüyor gibi görünüyor
Sky'ın Perşembe günü bildirdiği üzere, Spurs bu transferi kalıcı hale getirmeyi gerçekten düşünebilir, ancak bu konuda 25 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonunu yeniden müzakere etmek isteyebilir; FC Bayern de buna muhtemelen razı olabilir. Ancak Palhinha'nın bakış açısından bu senaryo, Tottenham'ın ligde kalması durumunda gerçekçi görünüyor ve Münihli yöneticiler de bunu umut ediyor. Palhinha'nın FC Bayern ile olan sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Münih'te artık gerçek bir geleceği olmadığı için, 10 milyon euro olduğu söylenen maaşından tasarruf edilmesi planlanıyor.
Kompany, defansif orta saha için gelecekte de Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic'i planlıyor. Olası yedekler olarak Tom Bischof ve kiralıktan dönen Noel Aseko gündemde. Ayrıca, Hertha BSC'nin henüz 16 yaşındaki üst düzey yeteneği Kennet Eichhorn hakkında da sürekli söylentiler var.
Bu arada Tottenham, geçen yaz FC Bayern'den kiralık olarak gelen bir oyuncuyu, tam olarak ikna edemese de kadrosuna kattı. İkinci yarıda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Mathys Tel, 35 milyon euroya Spurs'a transfer oldu, ancak durum daha sonra da düzelmedi. Bu sezon Tel, 34 maçta sadece üç gol attı.