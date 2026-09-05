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'O o grubun içinde değil' - Enzo Maresca, Phil Foden'ın 'evden biri' olmasına rağmen neden Manchester City'nin kaptanlık hiyerarşisinde düşünülmediğini açıkladı
Etihad'daki liderlik hiyerarşisi netleşti
Maresca, yeni sezon için Man City'nin liderlik grubunu resmen belirledi ancak Foden'ın dışarıda kalması dikkat çekti. Altyapıdan çıkış yapmasından bu yana A takımın vazgeçilmezlerinden biri olan 26 yaşındaki oyuncu bu rol için değerlendirildi, ancak sonunda ana dörtlüde kendine yer bulamadı.
Teknik direktör, bu sezon resmî kaptanlık görevlerinin dört belirli isim arasında paylaşılacağını doğruladı. Hiyerarşiyi netleştirirken cuma günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere konuşan teknik adam, "Kaptan Ruben [Dias], Erling [Haaland], Marc Guehi ve Gianluigi Donnarumma" dedi. Dias ve Haaland takımın oturmuş çekirdeğini temsil ederken, görece yeni yıldızlar Guehi ve Donnarumma'nın dahil edilmesi, yeni teknik ekip döneminde liderliğe taze bir yaklaşımı ortaya koyuyor.
- Craig Mercer
Foden neden resmî seçimde yer almadı
Maresca, Foden'ın kulübün kimliği açısından önemini kabul etmekte gecikmedi; yerel kökleri ve City taraftarıyla uzun yıllara dayanan bağı nedeniyle ondan "içimizden biri" diye söz etti. Ancak İtalyan teknik adam, seçimini netleştirirken daha önce belirli şekilde kaptanlık deneyimi bulunan oyunculara öncelik verdiğini açıkladı. City'nin patronu, 2023-24 PFA Yılın Oyuncusu hakkındaki düşüncesini detaylandırırken, bu kararın vermesi zor bir karar olduğunu da kabul etti.
Maresca, "Öncelikle, Marc daha önce Palace'ta kaptandı" dedi. "Yani deneyimi var. Gigio, İtalya Milli Takımı'nın kaptanı, dolayısıyla onun da deneyimi var. Onları seçme sebebim, takım arkadaşlarına ve soyunma odasına doğru şekilde davranmaları konusunda yardımcı olabileceklerini görmem."
Şöyle devam etti: "Kaptanlar bu dört isim olacak. Ama Phil'i de düşünüyordum, çünkü Phil de içimizden biri. O grupta değil ama benim için o da kaptanlardan biri, o gruba ait oyunculardan biri."
İngiltere yıldızı için pozisyon değişiklikleri
Kaptanlık tartışmasının ötesinde Maresca, Foden'ın kendi taktik sistemi içindeki rolüne de değindi. Çok yönlü hücum oyuncusu, Jeremy Doku'nun sakatlığı nedeniyle Premier League sezonunun ilk haftalarında çoğunlukla sağ kanatta görev yaptı.
İtalyan teknik adam, "Bence Phil'in en iyi pozisyonu merkez," diye ısrar etti. "Ama takıma yardımcı olmak için çaba gösteriyor. Çünkü ilk iki maçta geniş alanda seçeneğimiz yoktu, çünkü Jeremy sakattı.
"Phil'in merkezdeki pozisyonunun çok daha iyi olduğuna şüphe yok. Ama ilk günden beri Phil'den çok ama çok memnunum. Çok iyi çalışıyor, son iki maçta genişte oynadığında da iyiydi."
- Getty Images Sport
Uyum sağlama becerisi ve ileriye giden yol
Maresca'nın Foden'ı çeşitli rollerde kullanmaya istekli olması, oyuncunun yüksek futbol zekâsını ve teknik kalitesini gösteriyor. Teknik direktör, özellikle sakatlık krizleri sırasında elit yeteneklerin takımın yararı için birden fazla görevi yerine getirebilmesi gerektiğine inanıyor. Foden'ın bu taktiksel değişikliklere yaklaşımını öven teknik adam, oyuncunun her maç boyunca tercih ettiği 10 numara bölgesinde oynamamasına rağmen profesyonelliğini koruduğunu belirtti.
Teknik direktör, Foden'ın hücum hattının herhangi bir yerinden maçlara etki edebilme yeteneğine olan inancını yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Sahanın içinde onun çok daha iyi olduğunu görebilirsiniz. Ama sonuçta Phil farklı bir pozisyonda oynayacak. Çünkü o iyi biri ve iyi oyuncular farklı pozisyonlarda oynayabilir."
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