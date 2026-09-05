Maresca, Foden'ın kulübün kimliği açısından önemini kabul etmekte gecikmedi; yerel kökleri ve City taraftarıyla uzun yıllara dayanan bağı nedeniyle ondan "içimizden biri" diye söz etti. Ancak İtalyan teknik adam, seçimini netleştirirken daha önce belirli şekilde kaptanlık deneyimi bulunan oyunculara öncelik verdiğini açıkladı. City'nin patronu, 2023-24 PFA Yılın Oyuncusu hakkındaki düşüncesini detaylandırırken, bu kararın vermesi zor bir karar olduğunu da kabul etti.

Maresca, "Öncelikle, Marc daha önce Palace'ta kaptandı" dedi. "Yani deneyimi var. Gigio, İtalya Milli Takımı'nın kaptanı, dolayısıyla onun da deneyimi var. Onları seçme sebebim, takım arkadaşlarına ve soyunma odasına doğru şekilde davranmaları konusunda yardımcı olabileceklerini görmem."

Şöyle devam etti: "Kaptanlar bu dört isim olacak. Ama Phil'i de düşünüyordum, çünkü Phil de içimizden biri. O grupta değil ama benim için o da kaptanlardan biri, o gruba ait oyunculardan biri."