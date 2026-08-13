AFP
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‘O müthişti!’: Luis Enrique, UEFA Süper Kupa’da PSG’nin 50 milyon euroluk ilk maçına çıkan oyuncusuna hayran kaldı
PSG, ilk maçına çıkan oyuncusuyla Süper Kupa'yı kazandı
PSG, çarşamba akşamı Premier League ekibi Aston Villa'yı zorlu geçen maçta 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupası'nı başarıyla kazandı. Vitrin niteliğindeki karşılaşma, yaz transferi Akliouche'un PSG formasıyla merakla beklenen ilk maçına çıkması için kusursuz bir zemin sundu.
24 yaşındaki Fransa milli oyuncusuna, teknik direktör Enrique tarafından ilk 11'de görev verildi ve oyuncu İspanyol teknik adamı sahip olduğu büyük değer konusunda hemen ikna etti. Zorlu bir sahte dokuz rolünde görev yapan eski Monaco hücumcusu, 45 dakika oynadıktan sonra oyundan alındı. Alışık olmadığı merkezi hücum pozisyonunda oynamasına rağmen Akliouche, Avrupa zaferinin ardından yeni teknik direktöründen büyük övgü aldı.
- AFP
Enrique, “muhteşem” performansı övdü
Enrique, 50 milyon euroluk yaz transferi için yaptığı övgü dolu değerlendirmede sözünü sakınmadı. PSG teknik direktörü, Akliouche'un dirençli bir Villa takımına karşı ekibin taktiksel taleplerine ne kadar sorunsuz uyum sağladığını görünür şekilde büyük bir memnuniyetle karşıladı.
"Benim için olağanüstüydü," diyen Enrique, maç sonrası basın görevleri sırasında sözlerini tutkuyla dile getirdi. "Monaco'da onu nasıl izlediysem, aynen öyle oynadı. Kalitesini ve kişiliğini gösterdi, onun adına çok mutluyum."
İlk günde Avrupa kupası sevinci
Akliouche'un 45 dakikalık etkileyici performansının anlık karşılığı, Avrupa çapında önemli bir kupa oldu. UEFA Süper Kupa'yı kaldırmak, Fransız başkentindeki umut vadeden kariyeri için tam anlamıyla rüya gibi bir başlangıcı temsil ediyor.
Enrique, "Bir Avrupa kupası kazandı" dedi. "Transfer ettiğimiz oyuncunun nasıl bir oyuncu olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum ve umarım gelecekte takımın seviyesini daha da yukarı taşıyabilecek daha fazla PSG oyuncumuz olur."
- AFP
Paris'te hızlı bir başlangıç yapmak
Karşılaşmanın yalnızca ilk yarısında forma giymiş olsa da Fransız milli oyuncu, Enrique'nin topa sahip olmaya dayalı sisteminde başarılı olmak için gereken teknik özellikleri tam olarak ortaya koydu. İlk şampiyonluk madalyasını şimdiden güvence altına alan ve teknik direktörünün tam güvenini kazanan Akliouche, şimdi PSG'nin yurt içi ve Avrupa'daki serüvenleri resmen başlarken ilk 11'de düzenli bir yer edinmeye çalışacak.
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