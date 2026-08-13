Enrique, 50 milyon euroluk yaz transferi için yaptığı övgü dolu değerlendirmede sözünü sakınmadı. PSG teknik direktörü, Akliouche'un dirençli bir Villa takımına karşı ekibin taktiksel taleplerine ne kadar sorunsuz uyum sağladığını görünür şekilde büyük bir memnuniyetle karşıladı.

"Benim için olağanüstüydü," diyen Enrique, maç sonrası basın görevleri sırasında sözlerini tutkuyla dile getirdi. "Monaco'da onu nasıl izlediysem, aynen öyle oynadı. Kalitesini ve kişiliğini gösterdi, onun adına çok mutluyum."