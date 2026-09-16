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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

"O müthiş bir bitirici" - Andoni Iraola, Liverpool'un Tottenham'ı Carabao Kupası'nın dışına itmesinin ardından Dominik Szoboszlai'yi övdü

A. Iraola
D. Szoboszlai
Liverpool
Liverpool - Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Lig Kupası
Premier Lig

Andoni Iraola, Dominik Szoboszlai'yi orta sahanın uzatma dakikalarında attığı müthiş golün Liverpool'a Tottenham karşısında 3-1'lik galibiyeti getirmesinin ardından övdü. Alexis Mac Allister, Cody Gakpo ve Macar milli futbolcunun golleri, Liverpool'un Carabao Cup'ta dördüncü tura yükselmesini sağlarken, Roberto De Zerbi'nin zor günler geçiren takımının kötü gidişatını daha da derinleştirdi.

  • Liverpool, Tottenham'ı rahat geçti

    Mac Allister salı gecesi soğukkanlı bir vuruşla skoru açtı, ardından Gakpo devrenin hemen sonrasında gelişen akıcı paslaşmanın ardından farkı ikiye çıkardı. Tottenham, Conor Gallagher'ın kornerden yaptığı şık dokunuşla bir gol bulup son bölümlerde baskıyı artırdı. Ev sahibi ekip, sonunda uzatma dakikalarında galibiyeti perçinledi; bunu da Anfield tribünleri önünde Szoboszlai'nin 25 metreden gönderdiği müthiş füze sayesinde yaptı.

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    Iraola performansı değerlendirdi

    Rotasyona giden kadrosunun ortaya koyduğu enerjiden memnun kalan Bask teknik adam, konuk ekibin son bölümde kurduğu sürekli baskıya rağmen mutluydu. Maçın ardından BBC Radio 5 Live'a konuşan Iraola, şunları söyledi: "Performanstan memnunum. Bence maçta farklı bölümler vardı ama genel olarak enerjiyi beğendim. Gol attık ama mutlu olmamın nedeni bir üst tura çıkmamız.

    “Bence skor 2-0'ken, onların risk alıp biraz daha alan kazanması gerekiyordu. İyi savunma yapıyorduk ama çok fazla duran top verdik ve onlar golü bulunca bu bizi biraz baskı altına soktu. Neyse ki üçüncü golü atmanın bir yolunu bulduk ve maçı gerektiği gibi bitirdik."

  • Teknik direktör, Macar maestroyu övdü

    Iraola, galibiyeti öldürücü uzak mesafe bitiriciliğiyle taçlandıran Szoboszlai için özel övgülerde bulundu. Teknik direktör, maçın son bölümündeki o muhteşem gole ilişkin şunları ekledi: "Bence Dom'la ilgili mesele şu, şut çektiğinde gol atma şansı oluyor. Onunla buna inanırsınız çünkü bunu daha önce yaptı. O harika bir bitirici."


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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Birbiriyle zıt kaderler, sonrasına damga vuruyor

    Fark yaratan bir galibiyet, ilk 11'de yapılan 10 değişikliğin ardından kadro derinliğine paha biçilmez bir katkı sağlarken Liverpool'a Carabao Cup'ta dördüncü tur biletini getirdi. De Zerbi içinse bu sonuç, sezonun başındaki sıkıntıları daha da artırdı; Tottenham artık ilk altı maçında üç yenilgi almış durumda. Ev sahibi ekip çarşamba gecesi yapılacak kuraya odaklanırken, Spurs ise giderek etkisizleşen hücum hattına acil çözüm aramaya devam ediyor.

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