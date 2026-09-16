Rotasyona giden kadrosunun ortaya koyduğu enerjiden memnun kalan Bask teknik adam, konuk ekibin son bölümde kurduğu sürekli baskıya rağmen mutluydu. Maçın ardından BBC Radio 5 Live'a konuşan Iraola, şunları söyledi: "Performanstan memnunum. Bence maçta farklı bölümler vardı ama genel olarak enerjiyi beğendim. Gol attık ama mutlu olmamın nedeni bir üst tura çıkmamız.

“Bence skor 2-0'ken, onların risk alıp biraz daha alan kazanması gerekiyordu. İyi savunma yapıyorduk ama çok fazla duran top verdik ve onlar golü bulunca bu bizi biraz baskı altına soktu. Neyse ki üçüncü golü atmanın bir yolunu bulduk ve maçı gerektiği gibi bitirdik."