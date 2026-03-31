FC Barcelona'nın forveti, eski takım arkadaşı Douglas Costa'dan, Katalan ekibiyle olan sözleşmesi sona erdiğinde İtalya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı Juventus Torino'ya katılmasını tavsiye aldı.
"O mükemmel olurdu": FC Bayern München'in eski takım arkadaşı, Robert Lewandowski'ye şaşırtıcı bir transfer önerisinde bulundu
"Robert her türlü şekilde gol atıyor. Juventus için büyük bir kazanç olurdu ve ona siyah-beyaz formayı giymesini tavsiye ederdim. Her yerde gol atıyor ve bunu yıllarca yapmaya devam edecek. Bianconeri için mükemmel bir seçim olurdu. Ama zaten harika bir forvetleri var," dedi Costa, Tuttosport'a verdiği röportajda.
Brezilyalı oyuncu ve Lewandowski, 2015 ile 2017 yılları arasında ve ardından 2020 ile 2021 yılları arasında Bayern'de üç sezon boyunca birlikte oynadılar ve bu nedenle birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Münih'teki döneminin ardından Costa, Juve'ye transfer oldu ve şimdi de Polonyalı forvete bu adımı atmasını tavsiye ediyor.
2017/18 sezonunda Costa, Bayern'den kiralık olarak "Yaşlı Kadın"a transfer oldu, bir yıl sonra da kalıcı transferi gerçekleşti. Tüm turnuvalarda Torino ekibi için 103 kez sahaya çıktı (10 gol, 22 asist) ve üç kez İtalya şampiyonu oldu.
Juventus ile Lewandowski arasında bir görüşme mi olacak?
Lewandowski'nin Barça'daki sözleşmesi Haziran 2026'nın sonuna kadar geçerli. 37 yaşındaki oyuncu, o dönemden sonra ne yapacağına dair henüz kesin bir karar vermiş değil, ancak en azından Juventus'un onu transfer etmekle ilgilendiği söyleniyor.
Bu konuda, Polonya ile Arnavutluk arasında oynanan Dünya Kupası eleme maçı (2-1) sırasında, Juventus yetkilileri ile Lewandowski arasında bir görüşme bile gerçekleştiği söyleniyor.
2022'de FC Bayern'den Barcelona'ya transfer olan Lewandowski, bu sezondan itibaren Katalanların hücum hattında tartışmasız ilk tercih olmaktan çıktı. Yine de teknik direktör Hansi Flick yönetiminde takımın önemli bir parçası olmaya devam ediyor. 2025/26 sezonunda şu ana kadar 37 maçta 16 gol ve 3 asist kaydetti.
Juventus, Vlahovic'in yerine geçecek bir oyuncu arıyor
Juventus ise ayrılmak isteyen Dusan Vlahovic'in yerine geçecek yeni bir forvet arayışında. Aralık ortasından beri adduktor sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sırp oyuncunun Torino'daki sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor; bu nedenle o zaman transfer ücreti ödemeden ayrılabilir.
Ancak bu konuda da son zamanlarda bir değişiklik olduğu bildirildi. Vlahovic'in en azından Juve ile görüşmelerde bulunduğu ve sözleşme uzatma seçeneklerini müzakere ettiği söyleniyor.
Robert Lewandowski: 2025/2026 Sezonu Performans İstatistikleri
Maçlar
Goller
Asistler
Oynama süresi
37
16
3
1.950