"O mükemmel olurdu": FC Bayern München'in eski takım arkadaşı, Robert Lewandowski'ye şaşırtıcı bir transfer önerisinde bulundu

"Robert her türlü şekilde gol atıyor. Juventus için büyük bir kazanç olurdu ve ona siyah-beyaz formayı giymesini tavsiye ederdim. Her yerde gol atıyor ve bunu yıllarca yapmaya devam edecek. Bianconeri için mükemmel bir seçim olurdu. Ama zaten harika bir forvetleri var," dedi Costa, Tuttosport'a verdiği röportajda.

Brezilyalı oyuncu ve Lewandowski, 2015 ile 2017 yılları arasında ve ardından 2020 ile 2021 yılları arasında Bayern'de üç sezon boyunca birlikte oynadılar ve bu nedenle birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Münih'teki döneminin ardından Costa, Juve'ye transfer oldu ve şimdi de Polonyalı forvete bu adımı atmasını tavsiye ediyor.

2017/18 sezonunda Costa, Bayern'den kiralık olarak "Yaşlı Kadın"a transfer oldu, bir yıl sonra da kalıcı transferi gerçekleşti. Tüm turnuvalarda Torino ekibi için 103 kez sahaya çıktı (10 gol, 22 asist) ve üç kez İtalya şampiyonu oldu.