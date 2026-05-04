Manuel Neuer, 40 yaşında bile hala FC Bayern'in kalesini koruyor ve muhtemelen yakında sözleşmesini bir sezon daha uzatacak. Böylece Neuer, şu anda Avrupa'nın büyük liglerinde en yaşlı beşinci oyuncu konumunda. Ancak sıralamanın zirvesinde, Münihli kalecinin eski takım arkadaşı Dante tek başına yer alıyor. 2013 yılında FC Bayern ile üçlü kupayı kazanan Dante, uzun yıllardır Fransız birinci lig takımı OGC Nice'in kaptanlığını yapıyor ve hala düzenli olarak forma giyiyor.
O mükemmel bir rol model: FC Bayern, Guardiola'nın binlerce kez klonlamak istediği yeni bir "baba" kazanıyor
Ancak yaz aylarında Brezilyalı stoper, artan sağlık sorunları da etkisiyle aktif futbol kariyerine son vererek sürpriz bir şekilde FC Bayern'e teknik direktör olarak geri döndü. Dante, dördüncü lig olan Regionalliga Bayern'de ikinci takımı devraldı. Sahip olduğu tüm futbol tecrübesi ve yaşam sevinciyle, kulübün şu anda büyük başarılar elde ettiği genç yetenek geliştirme programına katkıda bulunması bekleniyor.
Dante, "Pai" oldu ve antrenörlük sertifikalarını aldı
Aslında Dante bu adıma hazırlanmak için uzun zamandır çaba gösteriyor. Aktif kariyerinin yanı sıra tüm antrenörlük lisanslarını aldı ve nihayet geçen yıl UEFA Pro Lisansını tamamladı. "Kesinlikle antrenör olmak istiyorum," dedi Dante 2024'te Sport Bild'e. "Bunun için Nice'te şimdiden genç takımlarımızın antrenmanlarına sık sık yardım ediyorum ve son zamanlarda Lucien Favre veya Thomas Tuchel gibi birçok büyük antrenörle konuştum."
Nice'de Dante, Portekizce'de "baba" anlamına gelen "Pai" lakabıyla anılıyor. Genç oyunculara akıl hocalığı yapıyor, bir zamanlar eski Bayern yeteneği Flavius Daniliuc'a da rehberlik etmişti. Avusturyalı oyuncu, 2020 yılında Münih'in genç takımından Nice'e transfer oldu ve orada profesyonel kariyerine başladı.
"Dante benim için çok önemli bir destekçi haline geldi," diye anlatmıştı o zamanlar SPOX'a röportaj veren, şu anda FC Basel'de forma giyen Daniliuc. "Nerede daha gelişebileceğim konusunda sürekli ondan tavsiye aldım. Ve o bana inanılmaz bir sabırla yardımcı oldu." Dante, "Pai" rolünden bahsederken, genç yeteneklere "gelişimlerinde yardımcı olmak ve kariyerlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak" istediğini söylüyor. Bu konuda mükemmel bir rol model varsa, o da elbette kendisidir.
"Ve kupa daaa": Dante, FC Bayern ile üçlü kupayı kazandı
Dante, 2004 yılında 18 yaşındayken Brezilya'dan Fransa'nın OSC Lille takımına transfer oldu. Transfermarkt'a verdiği röportajda, o dönemde kendine bir söz verdiğini anlattı: "Elinden gelenin en iyisini yapacaksın ve artık yapamayana kadar burada kalacaksın." Belçika'da birkaç takımda forma giydikten sonra Dante, Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu. 2012 yılında FC Bayern, onu sadece 4,7 milyon avroluk sabit transfer ücreti karşılığında kadrosuna kattı. Karl-Heinz Rummenigge daha sonra bunu "son yıllardaki en iyi transferlerimizden biri" olarak nitelendirdi.
Dante'nin gelişinden kısa bir süre önce, Münih ekibi en dramatik şekilde "Finale dahoam" maçını (ve diğer tüm şampiyonlukları da) kaybetmişti. Güvenilir bir stoper ve her zaman neşeli bir takım ruhu yaratıcısı olan 29 yaşındaki oyuncu, 2013'teki üçlü kupaya uzanan etkileyici yeniden dirilişe katkıda bulundu.
Ancak Dante, VfB Stuttgart'a karşı oynanan DFB Kupası finalini kaçırdı. Maç, kendisi ve Münih'teki takım arkadaşı Luiz Gustavo'nun Brezilya milli takımıyla katıldıkları (ve sonuçta kazandıkları) Konfederasyon Kupası için ayrılan süreye denk gelmişti.
Spor olarak katkıda bulunamasa da, en azından atmosferik olarak üçüncü şampiyonluğa katkıda bulundu - takım arkadaşlarına efsanevi bir video göndererek. Biraz bozuk Almancasıyla, ama o kadar da coşkulu bir şekilde Dante şöyle şarkı söyledi: "Şampiyonluğu kazanacağız, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız - ve Kupayı da, Kupayı da!" En geç bu olayla Dante, FC Bayern'de bir kült figür ve seyircilerin gözdesi haline geldi.
Pep Guardiola: "Takımımda 1000 tane Dante olmasını isterdim"
Yeni teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde, Dante başlangıçta Jerome Boateng'in yanında stoper pozisyonunda ilk 11'deki yerini korudu, ancak 2014/15 sezonunda forma giyme süresi azaldı. Dante birkaç kez yedek kulübesinde oturduktan sonra, Guardiola onu Nisan 2015'te Borussia Dortmund ile oynanan derbi maçında yeniden ilk 11'e çağırdı. FC Bayern maçı 1-0 kazandı ve ardından Guardiola şu efsanevi cümleyi söyledi: "Takımımda 1000 tane Dante olmasını isterdim."
Ancak ardından Şampiyonlar Ligi'nde FC Barcelona'ya ve DFB Kupası'nda BVB'ye karşı kaybedilen yarı finallerde Dante bir saniye bile oynamadı. Yaz aylarında VfL Wolfsburg'a transfer oldu, ardından 2016'da Nice'e geçti. Şimdi ise FC Bayern'e geri dönüyor.
Sebastian Hoeneß ve Martin Demichelis kariyer yaptılar
FC Bayern'in yedek takımının büyük antrenörlük kariyerleri için bir sıçrama tahtası olabileceğini en son Sebastian Hoeneß kanıtladı. 2020'de Josip Stanisic ve Angelo Stiller'in başını çektiği takımı sansasyonel bir şekilde üçüncü lig şampiyonluğuna taşıdı. TSG Hoffenheim'da kısa bir süre görev yaptıktan sonra Hoeneß, VfB Stuttgart ile lig ikincisi, Şampiyonlar Ligi katılımcısı ve DFB Kupası şampiyonu oldu ve Almanya'nın en çok aranan antrenörlerinden biri haline geldi. Son zamanlarda Real Madrid'in adayları arasında bile adı geçiyordu.
2021 ile 2022 yılları arasında, bir zamanlar Dante gibi Münih takımında forma giyen Martin Demichelis, FC Bayern'in yedek takımını çalıştırdı. Ardından River Plate ile Arjantin şampiyonluğunu kazandı, şu anda ise RCD Mallorca ile İspanya Primera Division'dan düşmeme mücadelesi veriyor. Demichelis'in halefi Holger Seitz oldu, o zamandan beri 3. Lig'e yükselme girişimlerinde dört kez başarısız oldu - bu sezon da öyle, Münih ekibi sıralamada onuncu sırada kalarak geride kaldı. Seitz şimdi kampüste başka görevler üstleniyor.
FC Bayern'in yedek kadrosunda Dante'nin yardımcısı kim olacak?
Spor direktörü Christoph Freund'un girişimiyle, yedek takım gelecekte her zaman genç antrenör adaylarını yetiştirecek; ideal olarak FC Bayern'de oyuncu geçmişi olanlar, tıpkı Demichelis ve Dante gibi. Freund, eski kulübü RB Salzburg'da da benzer bir konsepti hayata geçirmişti; orada Marco Rose, Adi Hütter ve Matthias Jaissle gibi isimler gençlik takımlarından profesyonel futbola geçiş yapmıştı.
"Genç antrenör yeteneklerini aktif olarak arıyoruz ve yetenekli oyuncular gibi onları da erken bir aşamada sözleşmeye bağlayıp akademimizde yetiştirmeye çalışıyoruz," demişti Freund, Salzburg'da görev yaptığı dönemde SPOX'a verdiği röportajda. "Oyuncular için olduğu gibi antrenörler için de bir yedek listemiz var."
FC Bayern'de yeni antrenör Dante'nin yanına deneyimli bir yardımcı antrenör atanacak. Kampüsü ve Bölgesel Ligi iyi bilen biri. Yani son zamanlarda adı geçen Franck Ribery gibi, özel statüsü nedeniyle ortalığı biraz fazla karıştıracak bir isim değil. Dante, antrenörlük görevine nasıl yaklaşacağını bir yıl önce Transfermarkt'a verdiği röportajda açıklamıştı: "Hedefim, oyuncularımın her sabah uyanıp antrenmana gitmekten mutlu olmaları. Şu hissi duymaları gerekiyor: Bu antrenörle her zaman eğleniyoruz ve bir şeyler öğreniyoruz." Ve belki de kupa da kazanıyoruz.
Lille'den Münih üzerinden Nice'e: Dante'nin Avrupa'daki kariyer durakları
Dönem Kulüp 2004 - 2006 OSC Lille 2006 - 2007 Royal Charleroi 2007 - 2009 Standard Liège 2009 - 2012 Borussia Mönchengladbach 2012 - 2015 FC Bayern 2015 - 2016 VfL Wolfsburg 2016'dan beri OGC Nice