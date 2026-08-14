Bellingham kariyeri boyunca bu iki pozisyonda da görev yaptı. Birmingham City orta sahasında oynarken olağanüstü yetenekli bir genç olarak dikkatleri üzerine çekti. O dönemde, kaçınılmaz olarak Liverpool efsanesi Steven Gerrard ile karşılaştırıldı.

Borussia Dortmund'a transferinin ardından, A milli takım düzeyinde takdir görmesi uzun sürmedi. 23 yaşındaki oyuncu, İngiltere için sembol isimlerden biri haline geldi; Euro 2024'teki ikonik ‘başka kim olabilir ki’ sevincinin ardından 2026 Dünya Kupası'nda yedi gol attı.

İngiltere, ilham için rekor kıran kaptan Harry Kane ile birlikte Bellingham'a bakıyor. O da bunu düzenli olarak sahaya yansıttı; Thomas Tuchel, kulüp düzeyinde Kylian Mbappe'nin hemen arkasında oynayan bu oyuncu için planlarında bir oyun kurucu rolü buldu.