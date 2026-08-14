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“O Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo değil” - Jude Bellingham'a, “tek başına maç kazandıramayacağı” ve İngiltere için yaratıcı bir 10 numaradan ziyade daha çok bir Bryan Robson figürü olduğu söylendi
Başka kim olabilir ki? Bellingham, İngiltere için bir tılsıma dönüştü
Bellingham kariyeri boyunca bu iki pozisyonda da görev yaptı. Birmingham City orta sahasında oynarken olağanüstü yetenekli bir genç olarak dikkatleri üzerine çekti. O dönemde, kaçınılmaz olarak Liverpool efsanesi Steven Gerrard ile karşılaştırıldı.
Borussia Dortmund'a transferinin ardından, A milli takım düzeyinde takdir görmesi uzun sürmedi. 23 yaşındaki oyuncu, İngiltere için sembol isimlerden biri haline geldi; Euro 2024'teki ikonik ‘başka kim olabilir ki’ sevincinin ardından 2026 Dünya Kupası'nda yedi gol attı.
İngiltere, ilham için rekor kıran kaptan Harry Kane ile birlikte Bellingham'a bakıyor. O da bunu düzenli olarak sahaya yansıttı; Thomas Tuchel, kulüp düzeyinde Kylian Mbappe'nin hemen arkasında oynayan bu oyuncu için planlarında bir oyun kurucu rolü buldu.
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Bellingham neden Messi ve Ronaldo kalıbından değil
Daha fazlasının geleceğine dair bir vaat var, ancak eski İngiltere yıldızı Barnes, 247Bet iş birliğiyle konuşurken, son sakatlık sorunlarının ardından Bellingham'ın en iyi versiyonunun yeniden bulunup bulunmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Jude'un en iyi versiyonu bize Dünya Kupası'nı kazandırmayacak. Bize Dünya Kupası'nı kazandıracak olan, İngiltere'nin en iyi versiyonu olacak.
“Jude Bellingham ve Harry Kane tek başlarına bize Dünya Kupası'nı kazandıramaz. Neler yapabileceklerini gösterdiler; yani takımın onlar gol atsın diye kurulmuş yapısı içinde bazı maçları kendi başlarına kazanabilirler.
“Ama en üst seviyede, zirvede kazanmak istiyorsanız, Jude Bellingham bunu tek başına yapamaz. O bir Messi ya da Ronaldo değil, zaten Messi ya da Ronaldo bile bunu yapmadı.
“O bunun bir parçası olacak ama çok daha iyi bir takıma sahip olabilmemiz için daha iyi bir ortama ihtiyacımız var. Ortalama bir takımda Jude'un parlamasındansa bu daha önemli. Takım perspektifinden bakıldığında, elimizde şu ana kadar yaptığımızdan daha iyisini yapabilecek kadar iyi oyuncular var.”
Sekiz mi 10 mu: Bellingham'ın en iyi pozisyonu hangisi?
Bellingham'ın en iyi pozisyonu konusunda daha fazla baskı görünce, Real Madrid ve İngiltere'nin ondan en iyi verimi almasının önemli olduğunu belirten Liverpool efsanesi Barnes şunları ekledi: “Jude bir 10 numara değil, 8 numara. O bir 10 numara değil, Messi değil, Wirtz değil.
“Bu onun olduğu şey değil ve belki öyle olduğunu düşünüyordur ama öyle değil. O bir Bryan Robson, iki yönlü oynayabilir çünkü geri dönüp savunma da yapabilir. O bu anlamda yaratıcı bir oyuncu değil; Florian Wirtz gibi, iğne deliğinden geçirir gibi paslar atan ve dar alanlarda o ince işleri yapan biri değil. O bir 8 numara ve bu da örneğin [Dominik] Szoboszlai gibi çok değerli olabilir.
“Bence teknik direktörün, Jude'u kullanmanın bir yolunu bulması gerekiyor; belki Harry Kane'i bu yaşında değil, takımın tüm oyunculara uyacak şekilde nasıl oynayacağını bulmalı ve Jude da bunun önemli bir parçası olacak.”
- Getty/GOAL
Special One: Bellingham, Madrid'de Mourinho ile çalışıyor
Bellingham, İngiltere'nin Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası finallerinde bir kez daha büyük bir turnuvada yarı finale çıkmasına ve üçüncülük elde etmesine yardımcı olduktan sonra, Jose Mourinho'nun yönetiminde yeni bir sayfa açan Real Madrid kadrosuna yeniden katıldı.
'Special One' ile çalışmak, onun oyunundaki daha fazla potansiyeli ortaya çıkarabilir ve yeniden Ballon d'Or adayı haline gelmesini sağlayabilir. İngiltere ise eylül sonu ve ekim başında, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son kampanyasına İspanya, Çekya ve Hırvatistan karşılaşmalarıyla başlarken yeniden sahada olacak.
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