"O Lionel Messi değil!" - Marcel Desailly, Arsenal ve Man City'ye Marsilya'nın yıldızını transfer etmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, Mason Greenwood'a ise sadece Aston Villa'ya layık olduğu söylendi
Satış payı maddesi: Manchester United, Greenwood'un transferinden neden kazançlı çıkacak?
Manchester United, Greenwood'un kalıcı transferine onay vermesiyle oyuncu 2024 yazında Stade Vélodrome'a transfer oldu. Bu transfer döneminde 27 milyon sterlin (37 milyon dolar) tutarında bir ücret ödendi ve Kırmızı Şeytanlar, transfer bedelinin yüzde 50'sini kendilerine ait olacak şekilde bir yeniden satış payı maddesi eklemeyi ihmal etmedi.
Ligue 1'de Greenwood'un değerinin hızla arttığı düşünülürse, bu şartlar United'a büyük fayda sağlayacak gibi görünüyor. Greenwood, geçen sezon Paris Saint-Germain'den Ballon d'Or ödülünün sahibi Ousmane Dembele ile birlikte ligin Altın Ayakkabı ödülünü paylaştı.
Bu sezon, 24 yaşındaki forvet tüm turnuvalarda kariyerinin en iyi skorunu olan 25 golü kaydetti ve Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde kilit bir rol oynadı.
Premier Lig, Serie A, La Liga ya da Suudi Pro Ligi: Greenwood'un bir sonraki durağı neresi olacak?
Greenwood'un İngiltere'ye geri döneceği yönünde spekülasyonlar sürerken, Barcelona, Juventus ve Atlético Madrid gibi kulüplerin de zaman zaman ilgi gösterdiği söyleniyor; buna Suudi Pro Ligi'ndeki yüksek bütçeli takımlar da ekleniyor.
1993 yılında Marsilya'nın Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunan Dünya Kupası şampiyonu Desailly, Greenwood'un gerçek anlamda elit bir kulübe katılmaya hazır olduğuna ikna olmuş değil. O, bu noktaya ulaşmak için bir başka basamağın gerekli olacağına inanıyor.
Desailly, Greenwood'un neden seçkin bir kulübe katılmaya hazır olmadığını açıklıyor
Hala Jamaika için forma giyme seçeneği bulunan ve İngiltere milli takımında sadece bir kez forma giymiş olan bu oyuncunun Lionel Messi ile aynı kalıptan çıkmadığını vurgulayan Desailly, BetVictor Online Casino'nun davetiyle GOAL'a verdiği röportajda, Greenwood'un bu yaz transfer olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Dışarıdan bakıp istatistiklerine ve attığı gollere baktığınızda, cazip gelebilir. Ama gerçekten Premier League'in veya İspanya'nın en iyi kulüplerinde oynayacak güce sahip mi? Emin değilim. O seviyeye uyum sağlayabileceğinden emin değilim.
“Bence o, Fransa’da Marsilya’da, İspanya’da Villarreal’de oynaması gereken bir oyuncu. Premier Lig için ise zor. Premier Lig için Tottenham demem ama belki sonunda Aston Villa diyebilirim.
“Sahada gerekli kaliteye ve istikrara sahip olduğundan emin değilim, çünkü evet, gol atıyor, istatistikleri iyi, ama Premier Lig'e gittiğinizde, teknik direktörün belirlediği taktiğe disiplinle uymak konusunda da o istikrara sahip olmanız gerekir. Bu çok fazla.
“Fiziksel olarak, Fransa'da fırtına gibi esebilir ve fark yaratabilir, ama sonrasında düşüşü çok fazla. Bir saat boyunca ortada yok, o Messi değil! Yani Fransa için sorun yok ama onu yoğunluğu ve etkisi biraz daha yüksek bir lige koyduğunuzda, bilemiyorum. Onu seviyorum, ama Manchester City ya da Arsenal olsaydım, Greenwood'u almazdım.”
Greenwood'u Marsilya'dan transfer etmek ne kadara mal olacak?
Ne Arsenal ne de Manchester City’nin Greenwood’u memleketine geri göndermekle ilgilendiğine dair herhangi bir işaret yok; zira bu iki kulübün transfer radarları şu anda farklı yönlere bakıyor. Bununla birlikte, önümüzdeki transfer döneminde Marsilya’ya yeterince cazip bir teklif sunulması ve bunun sonucunda kulübün bu değerli oyuncuyla yollarını ayırmayı kabul etmesi ihtimali oldukça yüksek.
İspanya ve Fransa'da zaman geçirmiş olan Greenwood için yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Oyununda henüz ortaya çıkarılmamış yeterince potansiyel olduğu için, bir kulübün onu Fransız Rivierası'na götüren transfer ücretinden çok daha büyük bir meblağı ödemeye hazır olacağı düşünülmektedir.