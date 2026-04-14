"O Lionel Messi değil!" - Marcel Desailly, Arsenal ve Man City'ye Marsilya'nın yıldızını transfer etmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, Mason Greenwood'a ise sadece Aston Villa'ya layık olduğu söylendi

Manchester United, Greenwood'un kalıcı transferine onay vermesiyle oyuncu 2024 yazında Stade Vélodrome'a transfer oldu. Bu transfer döneminde 27 milyon sterlin (37 milyon dolar) tutarında bir ücret ödendi ve Kırmızı Şeytanlar, transfer bedelinin yüzde 50'sini kendilerine ait olacak şekilde bir yeniden satış payı maddesi eklemeyi ihmal etmedi.

Ligue 1'de Greenwood'un değerinin hızla arttığı düşünülürse, bu şartlar United'a büyük fayda sağlayacak gibi görünüyor. Greenwood, geçen sezon Paris Saint-Germain'den Ballon d'Or ödülünün sahibi Ousmane Dembele ile birlikte ligin Altın Ayakkabı ödülünü paylaştı.

Bu sezon, 24 yaşındaki forvet tüm turnuvalarda kariyerinin en iyi skorunu olan 25 golü kaydetti ve Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde kilit bir rol oynadı.