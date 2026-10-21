İngiltere kaptanı, 2026-27 sezonunda da formunu sürdürdü. Tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta 9 gol ve 6 asist kaydetti. Bu gollerin 3’ünü, Şampiyonlar Ligi’ndeki 2 maçta attı. Katkıları, takımının 14 puanla Borussia Dortmund ile aynı puanda Bundesliga’nın zirvesinde kalmasına yardımcı oldu.

Gnabry, takım arkadaşının bu yıl ödülü neden hak ettiğini TNT Sports'a şöyle anlattı: "Ne kadar değerli olduğunu defalarca gösterdi. Buraya geldiğinden beri ne kadar geliştiğini de. İnanılmaz bir oyuncu.

"Ödülü fazlasıyla hak ediyor. Bunu daha önce bir basın toplantısında da söyledim. Bu ödülü kimin hak ettiğine ilişkin ölçütleri kimin belirlediğini bilmiyorum ama inanılmaz bir yıl geçirdi. Hâlâ çok formda, hâlâ çok gol atıyor ve takımımız için çok değerli. Ödülü kazanmasını isterim, bunu hak ediyor."

Münih’te forvetle birlikte oynamanın kendisi için ne anlama geldiği sorulduğunda, onu "çok önemli bir örnek" olarak nitelendirdi ve ekledi: "Çok gol atıyor. Doğru zihniyete sahip, her zaman oyunun içinde ve odaklanmış durumda. Bu açıdan zor anlarda soğukkanlılığını koruyor ve çıtayı yükseltiyor."