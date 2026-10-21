Ulrich Hufnagel
Çeviri:
“O kupayı hak ediyor”: Serge Gnabry, Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Bayern Münih’ten takım arkadaşı Harry Kane’in Ballon d’Or’u kazanmasına destek veriyor
Alman kanat oyuncusundan çok gol atan forvete destek
Gnabry, Bayern Münih'in hücumdaki kilit isminin futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanacağına inanıyor. Bu açıklama, çarşamba gecesi eski kulübüne karşı oynanacak lig aşaması maçı öncesinde geldi. 33 yaşındaki forvet, ödül için Barcelona ile La Liga ve Dünya Kupası'nı kazanmış Lamine Yamal ile yarışıyor. Geçen sezon kulüp formasıyla attığı 61 golle Bundesliga şampiyonluğuna katkı sağlayan oyuncu, İngiltere'ye kaptanlık ederek takımını Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı oynanan yarı finale de taşıdı.
- Sven Simon
İstikrarlı performans yüksek bir standart belirliyor
İngiltere kaptanı, 2026-27 sezonunda da formunu sürdürdü. Tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta 9 gol ve 6 asist kaydetti. Bu gollerin 3’ünü, Şampiyonlar Ligi’ndeki 2 maçta attı. Katkıları, takımının 14 puanla Borussia Dortmund ile aynı puanda Bundesliga’nın zirvesinde kalmasına yardımcı oldu.
Gnabry, takım arkadaşının bu yıl ödülü neden hak ettiğini TNT Sports'a şöyle anlattı: "Ne kadar değerli olduğunu defalarca gösterdi. Buraya geldiğinden beri ne kadar geliştiğini de. İnanılmaz bir oyuncu.
"Ödülü fazlasıyla hak ediyor. Bunu daha önce bir basın toplantısında da söyledim. Bu ödülü kimin hak ettiğine ilişkin ölçütleri kimin belirlediğini bilmiyorum ama inanılmaz bir yıl geçirdi. Hâlâ çok formda, hâlâ çok gol atıyor ve takımımız için çok değerli. Ödülü kazanmasını isterim, bunu hak ediyor."
Münih’te forvetle birlikte oynamanın kendisi için ne anlama geldiği sorulduğunda, onu "çok önemli bir örnek" olarak nitelendirdi ve ekledi: "Çok gol atıyor. Doğru zihniyete sahip, her zaman oyunun içinde ve odaklanmış durumda. Bu açıdan zor anlarda soğukkanlılığını koruyor ve çıtayı yükseltiyor."
Eski Arsenal oyuncusu Kuzey Londra'yı övdü
Çarşamba günkü karşılaşmada Gnabry, Arsene Wenger döneminde yeterince forma şansı bulamayınca 2016'da ayrıldığı kulübe karşı da oynayacak. Gnabry, önce Werder Bremen'e katılmış, bir yıl sonra Bavyera'ya transfer olmuş ve 2017-18 sezonunu TSG Hoffenheim'da kiralık olarak geçirmişti.
Kuzey Londra'daki döneminde Mikel Arteta ile aynı soyunma odasını paylaşan Gnabry, şimdi İspanyol teknik adamla rakip olarak karşılaşacak. Eski takım arkadaşının geçen sezon öncülük ettiği etkileyici dönüşümü ve şampiyonluk başarısını öven Gnabry, şunları söyledi: “Bu kolay bir proje değildi. Onun bu kadar uzun süre görevde kalması, bu başarıyı elde etmesi ve onları yeniden şampiyon yapması çok büyük bir başarı. Muhtemelen daha büyük teknik direktörlerin bazı başarılarından bile daha büyük bir başarı.
“O kulüpte oynadım, dolayısıyla bir bakıma onlar adına mutluyum. Ama elbette yarın Bayern Münih için oynayacağım. Şu anki kulübüm orası ve yarın kazanmamız gerekiyor.”
- getty
Londra'daki tören, Avrupa sınavının ardından
Çarşamba günkü kıta çapındaki dev mücadele sona erdiğinde gözler hızla 26 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek Ballon d'Or törenine çevrilecek. Kane'in Altın Top ödülünü kazanıp kazanmayacağının yanı sıra, önümüzdeki haftalarda kulüp kariyerinin uzun vadeli geleceğine de açıklık getirmesi bekleniyor. Golcü oyuncunun, mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olmasına karşın Bavyera'da yeni bir sözleşme uzatmasına imza atacağına yaygın olarak inanılıyor.
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