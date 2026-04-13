O, "kesinlikle aranan bir aday": FC Bayern, görünüşe göre sürpriz bir transfer bombası üzerinde çalışıyor

Buna göre, 25 yaşındaki oyuncu, şu anda yeri doldurulamaz olan Luis Diaz'ın arkasında sol kanattaki boş pozisyon için "en çok aranan aday" olarak gösteriliyor. Kolombiyalı oyuncu şu anda pozisyonunda neredeyse rakipsiz ve sadece zorunlu durumlarda ya da cezalı olduğu zamanlarda dinleniyor.

Bu sezon şu ana kadar her şey yolunda gitti. Diaz, sakatlık nedeniyle tek bir maç bile kaçırmadı ve 41 resmi maçta 23 gol ve 18 asist kaydetti. 3.355 dakika sahada kalarak bu alanda sadece Joshua Kimmich, Harry Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise ve Jonathan Tah'ın gerisinde kaldı.

Gordon'un hızlı, dripling yeteneği yüksek ve golcü bir hücum oyuncusu olması da Bayern için temel olarak ilgi çekici. İngiliz oyuncu hücumda pratik olarak tüm pozisyonlarda oynayabiliyor, bu sezon Newcastle'da ağırlıklı olarak sol kanat veya santrfor olarak görev yapıyor. Orada da yaz aylarında kiralık oyuncu Nicolas Jackson'ın ayrılmasıyla Harry Kane'in arkasında yine bir boşluk oluşacak.

En azından forvet pozisyonu için, Alman şampiyonunun başka alternatifleri de olduğu söyleniyor. Bu konuda son haftalarda sıkça adı geçen isimlerden biri, önümüzdeki yaz transfer ücreti olmadan alınabilecek olan Dusan Vlahovic. Ayrıca, Gordon'un takım arkadaşı Nick Woltemade'nin giderek daha da sinir bozucu hale gelen durumu da Säbener Straße'de dikkatle takip ediliyor.