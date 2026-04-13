Sky'ın haberine göre, FC Bayern, Newcastle United'dan Anthony Gordon ile önümüzdeki yaz Münih'e transferi konusunda "oldukça somut" görüşmeler yürütüyor. Daha önce transfer uzmanı Sacha Tavolieri de bu konuda temas kurulduğunu bildirmişti.
O, "kesinlikle aranan bir aday": FC Bayern, görünüşe göre sürpriz bir transfer bombası üzerinde çalışıyor
FC Bayern: Anthony Gordon'un "en çok istenen aday" olduğu söyleniyor
Buna göre, 25 yaşındaki oyuncu, şu anda yeri doldurulamaz olan Luis Diaz'ın arkasında sol kanattaki boş pozisyon için "en çok aranan aday" olarak gösteriliyor. Kolombiyalı oyuncu şu anda pozisyonunda neredeyse rakipsiz ve sadece zorunlu durumlarda ya da cezalı olduğu zamanlarda dinleniyor.
Bu sezon şu ana kadar her şey yolunda gitti. Diaz, sakatlık nedeniyle tek bir maç bile kaçırmadı ve 41 resmi maçta 23 gol ve 18 asist kaydetti. 3.355 dakika sahada kalarak bu alanda sadece Joshua Kimmich, Harry Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise ve Jonathan Tah'ın gerisinde kaldı.
Gordon'un hızlı, dripling yeteneği yüksek ve golcü bir hücum oyuncusu olması da Bayern için temel olarak ilgi çekici. İngiliz oyuncu hücumda pratik olarak tüm pozisyonlarda oynayabiliyor, bu sezon Newcastle'da ağırlıklı olarak sol kanat veya santrfor olarak görev yapıyor. Orada da yaz aylarında kiralık oyuncu Nicolas Jackson'ın ayrılmasıyla Harry Kane'in arkasında yine bir boşluk oluşacak.
En azından forvet pozisyonu için, Alman şampiyonunun başka alternatifleri de olduğu söyleniyor. Bu konuda son haftalarda sıkça adı geçen isimlerden biri, önümüzdeki yaz transfer ücreti olmadan alınabilecek olan Dusan Vlahovic. Ayrıca, Gordon'un takım arkadaşı Nick Woltemade'nin giderek daha da sinir bozucu hale gelen durumu da Säbener Straße'de dikkatle takip ediliyor.
FC Bayern, aslında kendi yetenekleriyle yeni bir transfer stratejisi izliyor
Gordon, Magpies formasıyla oynadığı 46 resmi maçta şu ana kadar 17 gol ve 5 asist kaydetti. Kendisinin Münih'e transfer olmaya sıcak baktığı söyleniyor, ancak Sky'a göre Newcastle bu çok yönlü hücum oyuncusunu bırakmayı hiç düşünmüyor. Gordon'un Magpies ile 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi var ve oyuncu 2023 yılında Everton'dan yaklaşık 46 milyon avroya transfer olmuştu. Sky'a göre, Newcastle'ın görüşmeye açık olacağı olası bir transfer ücreti en az 60 milyon euro olarak tahmin ediliyor.
Ayrıca, söylentilere göre Gordon, mali gücü yüksek İngiliz üst düzey kulüpler tarafından da aranan bir isim. Şubat sonunda The Sun, Liverpool FC'nin yanı sıra Arsenal FC'nin de bu hücum oyuncusuna ilgi gösterdiğini bildirdi. Buna göre Gunners, Gordon için 92 milyon avroya kadar ödeme yapmaya hazır.
Bayern'de bu kadar pahalı transferler, orta vadeli gelecek için planlandığı iddia edilen kadro stratejisine hiç uymuyor. Bu stratejiye göre, Lennart Karl veya Aleksandar Pavlovic gibi kendi altyapısından yetişen oyuncularla elde edilen olumlu deneyimlerin ardından, kendi altyapısından gelen yeteneklere daha fazla şans verilerek onları en üst seviyeye çıkarmak isteniyor. Vincent Kompany, bu konuda ideal bir teknik direktör olarak öne çıkıyor. Örneğin, yaz aylarında Hannover 96'dan geri dönecek olan Noel Aseko'yu, takımdan ayrılacak olan Leon Goretzka'nın yerine orta sahanın merkezinde oynatmayı düşünüyor.
Benzer bir konsepte göre, Bayern'in de Diaz'ın yedeği olarak kulüp içinden bir çözümle ilgilendiği söyleniyor. Böylece, sezon sonuna kadar muhtemel küme düşecek olan Heidenheim'a kiralanmış olan Arijon Ibrahimovic, yazın Säbener Straße'ye döndükten sonra bu rolü üstlenebilir.