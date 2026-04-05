Getty Images Sport
Çeviri:
"O kalmalı" - Barcelona, Joao Cancelo konusunda transfer kararını verdi ancak serbest oyuncu statüsündeki oyuncuyu kadrosuna katmak için Al-Hilal ile rekabet etmek zorunda
Flick ve takım kadrosu, kalıcı olarak kalma konusunda hemfikir
Sport'un haberine göre, Barcelona soyunma odasının içinden gelen mesaj çok net: “O kalmalı.” Atletico Madrid'e karşı son dönemde elde edilen geri dönüş galibiyetinde maçı kazandıran performansı sergiledikten sonra, hem teknik ekip hem de A takım kadrosunun, 31 yaşındaki oyuncunun bu sezonun ötesinde de kulüpte kalması gerektiği konusunda fikir birliğine vardığı bildiriliyor.
Flick, çok yönlü bek oyuncusunun büyük bir hayranı ve daha önce, son üçte bir alanda klinik kalitede performans sergileme konusundaki eşsiz yeteneğini gerekçe göstererek, Cancelo'nun kulübe dönüşüne öncelik verme kararını savunmuştu. Alman teknik adam, savunma oyuncusunun birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneğini, 2026-27 sezonu için yaptığı taktik planlamanın temel bir unsuru olarak görüyor.
- Getty Images
Serbest oyuncu stratejisi ve mali engeller
Anlaşmayı sonuçlandırma konusundaki sportif isteğe rağmen, Barcelona’nın mali durumu işleri karmaşıklaştırmaya devam ediyor. İddiaya göre Blaugrana, Cancelo’nun Al-Hilal ile olan sözleşmesinin feshedilmesini talep ederek durumu kendi eline almasını umuyor. Bu, Katalan devinin transfer ücretinden kurtulmasını ve savunma oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna katmasını sağlayacaktır.
Ancak bu yol, Suudi Pro Ligi'ndeki yüksek maaşından vazgeçmek zorunda kalacak olan oyuncudan büyük bir mali fedakarlık gerektiriyor. Al-Hilal'in de, Manchester City'den gelen transferinin ödemelerini karşılamak için hala yaklaşık 8 milyon avro borcu olduğu için, oyuncunun ayrılmasına kolayca izin vermesi pek olası görünmüyor. Barça, oyuncuyu tutmak için çaresiz olsa da, 32. yaşına yaklaşan bir oyuncu için önemli bir ücret ödemek konusunda tereddütlü davranıyor.
Deco, Cancelo'nun takıma olan bağlılığını övüyor
Sportif direktör Deco, bu transferin en büyük destekçilerinden biri olmuş ve kararın alınmasında belirleyici faktör olarak sık sık oyuncunun Blaugrana forması giyme konusundaki kişisel isteğini göstermiştir. Eski orta saha oyuncusu, Portekizli yıldızın maddi kazançtan çok kulübün kimliğine değer veren nadir bir oyuncu türü olduğuna inanmaktadır.
Defans oyuncusunun bağlılığı hakkında konuşan Deco, Cancelo'nun kulüple olan derin duygusal bağını vurgulayarak şunları söyledi: "Cancelo'yu transfer etmek için çaba sarf ettik çünkü o, defalarca çılgın bir Barça taraftarı olduğunu gösterdi. Bu, günümüzde oyuncular arasında nadir görülen bir duygu ve biz bunu geri getirmeye çalışıyoruz."
- AFP
Cancelo'nun bundan sonraki adımları ne olacak?
Şu an için Cancelo, La Liga'da Barcelona'nın Real Madrid'e karşı yedi puanlık üstünlüğüyle, lig ve kupa ikilisini kazanmaya odaklanmış durumda. Uzun vadeli geleceğine ilişkin nihai karar, 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesine kadar ertelenebilir; bu da oyuncuya ve her iki kulübe de bir çözüm bulmak için daha fazla zaman tanıyacaktır.