"O kalmalı" - Barcelona, Joao Cancelo konusunda transfer kararını verdi ancak serbest oyuncu statüsündeki oyuncuyu kadrosuna katmak için Al-Hilal ile rekabet etmek zorunda

Sport'un haberine göre, Barcelona soyunma odasının içinden gelen mesaj çok net: “O kalmalı.” Atletico Madrid'e karşı son dönemde elde edilen geri dönüş galibiyetinde maçı kazandıran performansı sergiledikten sonra, hem teknik ekip hem de A takım kadrosunun, 31 yaşındaki oyuncunun bu sezonun ötesinde de kulüpte kalması gerektiği konusunda fikir birliğine vardığı bildiriliyor.

Flick, çok yönlü bek oyuncusunun büyük bir hayranı ve daha önce, son üçte bir alanda klinik kalitede performans sergileme konusundaki eşsiz yeteneğini gerekçe göstererek, Cancelo'nun kulübe dönüşüne öncelik verme kararını savunmuştu. Alman teknik adam, savunma oyuncusunun birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneğini, 2026-27 sezonu için yaptığı taktik planlamanın temel bir unsuru olarak görüyor.