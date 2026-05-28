Çeviri:
"O kalmaktan memnun!" - Inter başkanı, yıldız savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'nin Barcelona'ya transfer olacağına dair söylentileri yalanladı
Marotta, Bastoni'nin ayrılma ihtimalini reddetti
Marotta, DAZN ile yaptığı son röportajda Bastoni’nin geleceğine dair artan söylentilere değindi. Barcelona’nın yetenekli stoperi yakından takip ettiği yönündeki haberler üzerine Marotta, Inter’in en değerli oyuncularından birini satma niyetinde olmadığını hemen açıkladı. Başkan, oyuncuların kendileri transfer talebinde bulunmadıkça kulübün finansal stratejisinin en iyi performans gösteren oyuncularından fedakarlık etmeyi gerektirmediğini vurguladı.
Marotta, savunma oyuncusunun San Siro'daki mevcut durumunu tartışırken şu ifadeleri kullandı: "Prensip olarak oyuncu satmıyoruz. Bir oyuncu ayrılırsa, bunun nedeni kendisinin de ayrılma isteğini dile getirmiş olmasıdır. Bastoni kesinlikle ayrılma isteğini dile getirmedi. Bizimle kalmaktan mutlu, bu yüzden onu satmamıza gerek yok. Bence uzun süre bizimle kalacak."
Inter'in başarısının temelinde yatan unsur
Bastoni, Inter’in Serie A şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulunan kadronun temel taşlarından biri olarak görülüyor. Marotta, hem ulusal ligde hem de Avrupa sahnesinde başarının devamlılığını sağlamak için soyunma odasında tutarlı bir liderler grubu oluşturmanın önemini vurguladı. Bu “çekirdek kadro”, kulübün rekabetçi kimliğini inşa ettiği temel oluşturuyor.
Başkan, bu felsefeyi temsil eden birkaç kilit ismi belirleyerek, onların deneyimlerinin önemine dikkat çekti. "Bu takımın sağlam bir çekirdeği var, birkaç yıldır burada olan çok özel bir oyuncu kadrosu. Barella, Bastoni ve Lautaro'dan bahsediyorum - bu üç ismi iyi bir nedenden dolayı sayıyorum. Onlar, yeni gelenlerin katıldığı bu çekirdeği oluşturdular. Belki de o kadar önemli bir deneyime sahip olmayan yeni gelenlere bile kazanma kültürünü aşılamak önemlidir," diye açıkladı Marotta.
Chivu sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor
Oyuncu kadrosunun ötesinde Marotta, kulübün teknik direktör Cristian Chivu’nun etkileyici başarılarının ardından ona bir ödül vermeye hazırlandığını da doğruladı. Teknik direktörlükteki ilk sezonunda hem Scudetto’yu hem de Coppa Italia’yı kazanan eski defans oyuncusuna, takımı ileriye taşımak üzere yeni bir uzun vadeli sözleşme sunulacak. Kulüp, Chivu’nun gelişimini kurumsal büyümesinin hayati bir parçası olarak görüyor.
Yenilemeyi Chivu'nun etkisinin hak ettiği bir takdir olarak nitelendiren Marotta, şunları söyledi: "Chivu'nun sözleşmesinin yenilenmesi bir formalitedir; bizi bekleyen programa kıyasla bir öncelik değildir. Bir sözleşmesi var ve bunu uzatacağız çünkü doğru olan budur. O sadece görevin üstesinden gelebileceğini değil, aynı zamanda ulusal sahnede yükselen antrenörlerden biri olduğunu da kanıtladı. Hem sözleşme uzatması hem de revize edilen mali durum açısından kulüpten bir takdir görmesi gayet doğru."
Gelecek planlaması ve kadro derinliği
Yıldız oyuncularını kadroda tutmak öncelikli hedef olsa da, Inter kadro derinliğini artırmak için transfer piyasasında da aktif bir şekilde hareket ediyor. Josep Martinez’e rakip olması amacıyla Lazio kalecisi Ivan Provedel’in transferi ve Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones’a gösterilen ilgi de dahil olmak üzere, olası yeni transferlerle ilgili söylentiler devam ediyor. Ayrıca Inter’in Club Brugge’den Aleksandar Stankovic’i 23 milyon avroya transfer etmek üzere olduğu da bildiriliyor.