"O kalmaktan memnun!" - Inter başkanı, yıldız savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'nin Barcelona'ya transfer olacağına dair söylentileri yalanladı

Bastoni, Inter’in Serie A şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulunan kadronun temel taşlarından biri olarak görülüyor. Marotta, hem ulusal ligde hem de Avrupa sahnesinde başarının devamlılığını sağlamak için soyunma odasında tutarlı bir liderler grubu oluşturmanın önemini vurguladı. Bu “çekirdek kadro”, kulübün rekabetçi kimliğini inşa ettiği temel oluşturuyor.

Başkan, bu felsefeyi temsil eden birkaç kilit ismi belirleyerek, onların deneyimlerinin önemine dikkat çekti. "Bu takımın sağlam bir çekirdeği var, birkaç yıldır burada olan çok özel bir oyuncu kadrosu. Barella, Bastoni ve Lautaro'dan bahsediyorum - bu üç ismi iyi bir nedenden dolayı sayıyorum. Onlar, yeni gelenlerin katıldığı bu çekirdeği oluşturdular. Belki de o kadar önemli bir deneyime sahip olmayan yeni gelenlere bile kazanma kültürünü aşılamak önemlidir," diye açıkladı Marotta.