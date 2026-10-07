Zidane, önceliğinin kendi takımına odaklanmak olduğunu kabul etse de Lavia'nın yaratıcı etkisini görmezden gelmek imkânsızdı. Fransız teknik direktör, 22 yaşındaki oyuncunun açılış golü öncesindeki hazırlıkta ortaya koyduğu oyun görüşünden özellikle etkilendi.

"Bireysel performansını izlemedim çünkü kendi oyuncularıma dikkat ediyordum ama pasını gerçekten çok beğendim" diyen Zidane, şöyle devam etti: "Devre arasında soyunma odasında, analiz sırasında onu tekrar izledim. Kaliteli bir oyuncu."

Zidane ayrıca konuk ekibin yarattığı genel tehdidi de kabul ederek kadro derinliğini övdü. "Ama Belçika takımında sadece o yok. Sonradan oyuna girenler arasında bile çok sayıda böyle oyuncu var" diye ekledi. "Onlarla tekrar karşılaştığımızda bize her zaman sorun çıkaracaklar. Kazanmak için bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu ve bunu yapmış olmamız güzel."



