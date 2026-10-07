AFP
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"O kaliteli bir oyuncu" - Zinedine Zidane, Fransa'nın Uluslar Ligi mücadelesinde Belçika'yı kıl payı geçmesinin ardından sürpriz Chelsea yıldızını övdü
Geç gelen atak Fransız zaferini getirdi
Belçika, Fransa'nın başkentinde Dodi Lukebakio'nun ilk yarıda Lavia'nın muhteşem asistiyle skoru açmasıyla kontrolü ele aldı. Konuk ekip, yaklaşık bir saat boyunca üstünlüğünü korudu ve ev sahibini zor durumda bıraktı, ancak son bölümde yaşanan dramatik çöküş maçın gidişatını tamamen değiştirdi.
Lucas Da Cunha, 77. dakikada attığı ve hak edilmiş eşitlik golüyle Belçika direncini sonunda kırdı. Sadece dört dakika sonra Michael Olise'nin Fransa'yı öne geçiren golüyle maçın momentumu kesin şekilde değişti. Desire Doue ise parçalanmış konuk savunmasından faydalanarak uzatma dakikalarında iki gol attı ve ev sahibinin Uluslar Ligi A1 Grubu'ndaki liderliğini korumasını sağladı.
- Xinhua
Zidane, Lavia'nın kalitesine dikkat çekti
Zidane, önceliğinin kendi takımına odaklanmak olduğunu kabul etse de Lavia'nın yaratıcı etkisini görmezden gelmek imkânsızdı. Fransız teknik direktör, 22 yaşındaki oyuncunun açılış golü öncesindeki hazırlıkta ortaya koyduğu oyun görüşünden özellikle etkilendi.
"Bireysel performansını izlemedim çünkü kendi oyuncularıma dikkat ediyordum ama pasını gerçekten çok beğendim" diyen Zidane, şöyle devam etti: "Devre arasında soyunma odasında, analiz sırasında onu tekrar izledim. Kaliteli bir oyuncu."
Zidane ayrıca konuk ekibin yarattığı genel tehdidi de kabul ederek kadro derinliğini övdü. "Ama Belçika takımında sadece o yok. Sonradan oyuna girenler arasında bile çok sayıda böyle oyuncu var" diye ekledi. "Onlarla tekrar karşılaştığımızda bize her zaman sorun çıkaracaklar. Kazanmak için bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu ve bunu yapmış olmamız güzel."
Form durumuyla ilgili sorunların üstesinden gelmek
Lavia'nın milli takımda ortaya koyduğu dikkat çekici performans, Stamford Bridge'deki kariyerine zorlu bir başlangıç yapmasının ardından süren yükselişini gözler önüne serdi. Chelsea, orta sahayı 2023'te Southampton'dan transfer etmek için 53 milyon £ ödedi, ancak tekrarlayan sakatlık sorunları onun ilk üç sezonunda Premier League'de sadece 29 maça çıkabilmesine yol açtı.
Bu sezon ligde Chelsea'nin ilk beş maçının dördünde forma giyen oyuncunun temelindeki potansiyel artık sonunda istikrarlı performanslara dönüşüyor. Chelsea'den takım arkadaşı Cole Palmer, Manchester City altyapısında onunla birlikte oynadığı için Belçikalı'nın yeteneğini uzun süredir övüyor.
Palmer, geçen yıl Sky Sports'a konuşurken şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse, birlikte oynadığım en iyi orta sahalardan biri olduğunu düşünüyorum. Bunu herkes görmedi çünkü sakattı, tabii ki ben onu [Manchester] City'den tanıyordum. Bence herkes farkına varacak, onun dünyanın en iyi orta sahalarından biri olacağını düşünüyorum."
- Getty Images Sport
Bournemouth, Chelsea'yi bekliyor
Lavia artık Chelsea Premier League tablosunda yükselmeye çalışırken kulüp görevlerine geri dönecek. Şu anda puan durumunda 10. sırada yer alan Chelsea, bu cumartesi günü batı Londra'da Bournemouth'u konuk edecek.
Yurt içindeki rekabetçi maçlara üç haftalık bir ara vermiş olan Chelsea, hemen ivme yakalamayı umacak. Tam anlamıyla fit ve formda bir Lavia, takımın lig takvimine dönüş sürecinde orta sahada kontrolü kurmasında kritik önem taşıyabilir.
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