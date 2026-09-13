Getty Images Sport
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‘O kalabalığı susturun!’: Martin O'Neill ve Scott Brown, Ibrox'taki düşmanca atmosferi aşma planını açıkladı
Celtic, yurt içindeki sezona yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürmek istiyor
Celtic, Martin O'Neill yönetiminde kusursuz geçen iç saha sezonuyla pazar günü Ibrox'ta oynanacak Old Firm çeyrek finaline giriyor. Hoops, şu ana kadar İskoçya Premiership'te oynadığı altı maçın tamamını kazandı; 14 gol atıp sadece üç gol yedi.
Ancak bu iç saha üstünlüğü, Avrupa'da yaşanan kâbus gibi bir çöküşün ardından geldi; rövanşta LASK'a 5-1 yenilen Celtic, Şampiyonlar Ligi elemelerine veda etti.
İç sahada yeniden istikrarı yakalayan Celtic, şimdi şehirdeki rakibi karşısında son dönemde Lig Kupası'nda kurduğu üstünlüğü sürdürmeyi hedefliyor.
- Getty Images Sport
O'Neill ve Brown, seyirciyi tedirgin etmeyi planlıyor
SPFL kararı sonrası deplasman taraftarlarının stada alınmaması nedeniyle Celtic'i, 50 bin kişilik düşmanca bir ev sahibi tribünü bekliyor. Maç öncesinde konuşan eski kaptan Scott Brown, Ibrox tribünlerini kendi takımlarına karşı çevirmek için erken gol atmanın kritik olduğunu vurguladı.
O'Neill de bu görüşlere katıldı ve ilk golü atmanın derbinin tüm dinamiğini değiştirebileceğini kabul etti.
O'Neill, "Sanırım maçta öne geçerseniz, bu onları tedirgin eder" dedi. "Taraftarın, bekleneceği üzere, tamamen kendi takımının arkasında olacağını biliyoruz. Biz sadece elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Fark yaratabilecek bir taraftara karşı oynuyoruz."
Güçlü kupa karnesi, deplasman ekibinin özgüvenini artırıyor
Celtic, 2011'den bu yana kulüpler arasındaki son altı Lig Kupası karşılaşmasını kazanarak bu eşleşmede son dönemde etkileyici bir sicile sahip. Ayrıca Celtic, bu turnuvada çeyrek final aşamasında en son 2009'da mağlup oldu.
O'Neill da Govan'a sağlam bir kişisel sicille geliyor; Celtic teknik direktörü olarak Ibrox'a yaptığı önceki 11 ziyaretin altısını kazandı.
Ekip, hafta ortasında ilk 11'deki yoğun rotasyona rağmen St Johnstone deplasmanında dar farkla kazanarak iyi bir reaksiyon verdi.
- Getty Images Sport
Hoops, Lig Kupası'nda üst üste yedinci derbi galibiyetini hedefliyor
Pazar günü alınacak bir galibiyet, Celtic'i yarı finale taşıyacak ve şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin ivmesine ağır bir darbe vuracak. O'Neill'in ekibi, ev sahibi taraftarı erken bölümde hayal kırıklığına uğratmak ve oyunu yönlendirmek için topa sahip olmayı kontrol etmeyi hedefliyor.
Celtic, yoğun gürültü ortamında disiplinli bir taktik performans ortaya koymaya odaklanmayı sürdürüyor.
Hampden'da yer alma fırsatı söz konusuyken Celtic, Lig Kupası'nda Rangers'a karşı on yıla yayılan üstünlüğünü sürdürmek istiyor.
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