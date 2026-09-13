Celtic, Martin O'Neill yönetiminde kusursuz geçen iç saha sezonuyla pazar günü Ibrox'ta oynanacak Old Firm çeyrek finaline giriyor. Hoops, şu ana kadar İskoçya Premiership'te oynadığı altı maçın tamamını kazandı; 14 gol atıp sadece üç gol yedi.

Ancak bu iç saha üstünlüğü, Avrupa'da yaşanan kâbus gibi bir çöküşün ardından geldi; rövanşta LASK'a 5-1 yenilen Celtic, Şampiyonlar Ligi elemelerine veda etti.

İç sahada yeniden istikrarı yakalayan Celtic, şimdi şehirdeki rakibi karşısında son dönemde Lig Kupası'nda kurduğu üstünlüğü sürdürmeyi hedefliyor.