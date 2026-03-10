Getty Images Sport
"O kafa karıştırıcıydı" - Rayan Cherki'nin en büyük kusuru, Man City'nin oyun kurucusunun "inanılmaz" yeteneğine rağmen eski Lyon takım arkadaşı tarafından ortaya çıkarıldı
Cherki'nin Lyon'un genç yeteneğinden City'nin yıldızına dönüşü
22 yaşındaki Cherki, 2025 yazında Avrupa'nın en çok aranan genç yeteneklerinden biri olarak City'ye geldi ve Lyon akademisinin en değerli oyuncusu olarak ün saldı. Fransız takımında geçirdiği unutulmaz kariyeri boyunca, yaratıcı oyun kurucu 185 maçta forma giydi, 29 gol ve 45 asistle Ligue 1'de neslinin en yetenekli oyuncusu olduğunu kanıtladı. Premier League'e transfer olduktan sonra Cherki, 37 maçta 9 gol ve 10 asist kaydetti.
Cherki'nin yeteneğinin iki ucu keskin kılıcı
"Ah, Rayan inanılmaz şeyler yapabilirdi. Ama çok fazla şey yapıyordu," diye açıkladı Cherki ile Lyon'da iki yıl geçiren kaleci Riou, So Foot'a. "Dört oyuncuyu geçebilirdi, ama boşluk yaratmayı başardığında topu vermek zorunda kaldığında, başka bir şey denemek için bunu yapmazdı. Evet, kafa karıştırıcıydı, ama bir süre sonra pas vermeyeceğini anlarsınız, bu yüzden ona odaklanmaya devam edersiniz.
"Kaleciyseniz, örneğin bir geri pası tahmin etmeye çalışırsınız ve aslında bir süre sonra onun tekrar çalım atmaya veya top sürmeye çalışacağını anlarsınız, bu yüzden ona odaklanmaya devam edersiniz, bu da onun odaklanmasını ve etkinliğini kaybetmesine neden olur."
Guardiola'nın Fransızla olan aşk-nefret ilişkisi
Cherki'nin değişken yapısı, Pep Guardiola'nın eski Lyon yıldızını çalıştırırken yaşadığı duygusal iniş çıkışları ile Etihad'da da dikkatlerden kaçmadı. Son maçta galibiyeti getiren performansı sonrasında City teknik direktörü, "ona bağırmak istediğim anlar olduğu gibi, onu öpmek istediğim anlar da var" diye şaka yaptı. Bu parlaklık ve hayal kırıklığının karışımı, Riou'nun eğlence ve sonuç arasında doğru dengeyi bulmakta her zaman zorlandığını söylediği oyuncunun belirleyici özelliği gibi görünüyor.
"Onun inanılmaz yeteneğini ortaya koymasına izin vermek istiyorum. O pozisyondan daha fazla top alabilmesi için arkadan daha iyi oynamalıyız," diye devam etti Guardiola.
Benzema'nın elit zihniyeti ve Cherki'nin yeteneğiKarim Benzema ile birlikte Lyon akademisinden yetişen Riou, büyük oyuncular ile sadece yeteneklerine güvenenler arasındaki uygulama farkının çok büyük olduğunu belirtti. Benzema'nın yükselişini değerlendiren Riou, şöyle hatırladı: “Benzema, daha fazlasını elde etmek için daha fazla çaba göstermeye kararlıydı. Şahsen, bunun bu kadar çaba gerektirdiğini bilmiyordum. Yeteneklerin yeterli olduğunu düşünüyordum. Çok yetenekliydim, ama kariyer yapmak için gereken yüksek seviyedeki gerekliliklere sahip değildim. Kariyerimde yapabileceğimden daha azını yapmamın sebebi buydu.”
