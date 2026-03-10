"Ah, Rayan inanılmaz şeyler yapabilirdi. Ama çok fazla şey yapıyordu," diye açıkladı Cherki ile Lyon'da iki yıl geçiren kaleci Riou, So Foot'a. "Dört oyuncuyu geçebilirdi, ama boşluk yaratmayı başardığında topu vermek zorunda kaldığında, başka bir şey denemek için bunu yapmazdı. Evet, kafa karıştırıcıydı, ama bir süre sonra pas vermeyeceğini anlarsınız, bu yüzden ona odaklanmaya devam edersiniz.

"Kaleciyseniz, örneğin bir geri pası tahmin etmeye çalışırsınız ve aslında bir süre sonra onun tekrar çalım atmaya veya top sürmeye çalışacağını anlarsınız, bu yüzden ona odaklanmaya devam edersiniz, bu da onun odaklanmasını ve etkinliğini kaybetmesine neden olur."