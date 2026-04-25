Çeviri:
"O kadar kötüydü ki!" - Mısırlı forveti transfer etmek isteyen Avrupa kulüplerine bütçelerinin yetmediği söylendiği için, Mohamed Salah'ın ayrılışı eski Liverpool yıldızı için sürpriz olmadı
Mısır Kralı’nın düşüşü mercek altına alındı
Salah’ın mevcut sözleşmesinin sonunda ayrılacağı kesinleşmiş olsa da, son sezonundaki performansı kulübün eski oyuncuları tarafından sert eleştirilere maruz kalıyor. 33 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 gol ve 9 asist kaydetmiş olsa da, genel katkısı geçen yıl 57 gol katkısı kaydettiği üst düzey standartlara kıyasla önemli ölçüde düştü. Etkisindeki bu algılanan düşüş, forvetin Anfield'daki yeni dönem için gerekli fiziksel ve taktiksel disipline hala sahip olup olmadığı konusunda bir tartışma başlattı.
Babbel sert bir eleştiri getiriyor
EPL Index’e özel bir röportajda Babbel, Salah’ın form düşüşünün onu ilk 11’den daha çabuk çıkarılmasına yol açması gerektiğini öne sürdü. Eski Almanya milli futbolcusu, forvetin istikrarsız performansının başlıca nedeni olarak teknik direktör Arne Slot yönetiminde gözle görülür bir mutsuzluğa işaret etti.
Salah'ın son dönemdeki performansını ve başka bir kulüpte yeni bir macera aramaya karar vermesini eleştiren Babbel, şunları söyledi: "Bence doğru bir karardı. Onun için zor bir sezondu ve bu, bizim bildiğimiz Salah değil. O her zaman fark yaratan bir oyuncu olmuştur, ancak bu sezon bunu pek göremedik.
Arne Slot ile ilişkisi en iyi şekilde miydi emin değilim, çünkü menajerden pek memnun değil gibi görünüyor. Bazen Slot'un onu sahaya çıkarmasına şaşırıyordum, çünkü o kadar kötüydü ki! Hepimiz kötü oynayabiliriz, ama o takım için çalışmıyordu ve bu en büyük hayal kırıklığı. Ben olsam onu daha önce takımdan çıkarırdım.”
Efsanevi statüsü hâlâ geçerliliğini koruyor
Mevcut sezonla ilgili sert sözlerine rağmen Babbel, Salah’ın Liverpool tarihindeki yerinin tartışılmaz olduğunu hemen kabul etti. Ancak forvetin İngiltere’deki kariyerinin son ayına girmesiyle birlikte, dikkatler bir sonraki transferinin mali gerçeklerine ve Avrupa kulüplerinin onun maaş taleplerini karşılayabilme konusunda karşılaşabilecekleri zorluklara yöneliyor.
Salah'ın Anfield'daki uzun vadeli etkisini ve gelecekteki potansiyelini değerlendiren Babbel, şunları ekledi: "Son on yıldır o mutlak bir süperstardı, ancak bu sezon onun için çok zor geçti. Orada bir efsane ve Liverpool için oynamış en iyi oyunculardan biri. Peki şimdi ne olacak? Eğer çok para kazanmak istiyorsa Suudi Arabistan mantıklı bir seçenek, ancak pek çok Avrupa kulübünün onu karşılayabileceğinden emin değilim."
Anfield'da son bir veda
Salah'ın, Premier Lig'de mümkün olan en iyi sıralamayı elde etme hedefini de içeren, Liverpool'daki parlak kariyerini tamamlamak için geriye beş maç kaldı. Mısırlı oyuncu, kısa süre önce 2-1 kazanılan Merseyside derbisinde ilk golü attı ve yaz transfer dönemi başlamadan önce bu formunu sürdürmeye kararlı. Suudi Pro Ligi ve İtalyan kulüpleriyle adı anılmaya devam etse de, forvetin şu anki önceliği, kulüpteki son dönemini rekabetçi bir başarıyla noktalamak.