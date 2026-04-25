"O kadar kötüydü ki!" - Mısırlı forveti transfer etmek isteyen Avrupa kulüplerine bütçelerinin yetmediği söylendiği için, Mohamed Salah'ın ayrılışı eski Liverpool yıldızı için sürpriz olmadı

EPL Index’e özel bir röportajda Babbel, Salah’ın form düşüşünün onu ilk 11’den daha çabuk çıkarılmasına yol açması gerektiğini öne sürdü. Eski Almanya milli futbolcusu, forvetin istikrarsız performansının başlıca nedeni olarak teknik direktör Arne Slot yönetiminde gözle görülür bir mutsuzluğa işaret etti.

Salah'ın son dönemdeki performansını ve başka bir kulüpte yeni bir macera aramaya karar vermesini eleştiren Babbel, şunları söyledi: "Bence doğru bir karardı. Onun için zor bir sezondu ve bu, bizim bildiğimiz Salah değil. O her zaman fark yaratan bir oyuncu olmuştur, ancak bu sezon bunu pek göremedik.

Arne Slot ile ilişkisi en iyi şekilde miydi emin değilim, çünkü menajerden pek memnun değil gibi görünüyor. Bazen Slot'un onu sahaya çıkarmasına şaşırıyordum, çünkü o kadar kötüydü ki! Hepimiz kötü oynayabiliriz, ama o takım için çalışmıyordu ve bu en büyük hayal kırıklığı. Ben olsam onu daha önce takımdan çıkarırdım.”