Sportimage
Çeviri:
"O kadar da iyi değil" - Hansi Flick, Karim Adeyemi'nin Barcelona'daki ilk maçını yerden yere vurdu ama Alman yıldızın hâlâ gelişebileceğinde ısrar etti
Flick'ten Adeyemi hakkında dürüst yorum
Flick, Barcelona'nın Birmingham City'ye karşı oynadığı sezon öncesi ilk hazırlık maçının ardından sözünü sakınmadı; Katalan devi, 2-2 biten karşılaşmanın ardından penaltılarda 3-2 kaybetti. Tüm gözler Adeyemi'nin üzerindeydi ancak yeni transfer beklentileri karşılayamadı; kanatlarda kaybolmuş bir görüntü sergiledi ve top kaybı yaptığı bir sekans doğrudan rakibin golüyle sonuçlandı.
St. Andrew's'ta son düdüğün ardından medyaya konuşan Flick, vatandaşı olan oyuncunun performansına eleştirel yaklaştı. Alman teknik adam, "Karim'in yaptığı bazı şeyler o kadar iyi değildi" dedi. "Bence gösterebileceği daha fazla potansiyeli var ama henüz antrenmanların ilk haftasında, bu yüzden bu normal.
"Antrenmanlarda hızını ve bitiriciliğini gösteren daha iyi bir Karim gördüm ama çok fazla potansiyeli var ve bize çok şey katabilir.”
- Pro Sports Images
Gençler, Birmingham beraberliğine rağmen parladı
Adeyemi uyum sağlamakta zorlanırken, Barcelona altyapısı ise cesaret verici pek çok neden sundu. Flick, büyük ölçüde akademiden çıkan oyunculardan kurulu bir kadroyu sahaya sürdü ve fiziksel hazırlık açısından daha ileride olan Birmingham karşısındaki takım performansından genel olarak memnun kaldığını ifade etti.
Flick, “Bence iyi oynadık, Birmingham güçlü bir takım, sezona bir kupa maçıyla başlıyorlar ve bizim genç bir takımımız var. Bugün gördüklerim, antrenmanlarda gördüklerimle aynı” dedi. Yine de teknik açıdan gelişmesi gereken noktaları işaret ederek, “Belki bazı pozisyonlarda topla yeterince özgüvenli değildik, çizgiler arasında daha fazla oynamalıydık. Oyun kurulumumuzda da bazı hatalar yaptık. Ama genel olarak mutluyum” ifadelerini kullandı.
Abdelkarim, attığı iki golün ardından övgü topladı
Öğleden sonranın öne çıkan ismi, beraberliği getiren iki golü atan 18 yaşındaki Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim oldu. Flick, genç oyuncunun bitiriciliği ve çalışma ahlakına övgüler yağdırarak şöyle dedi: "Çok mütevazı, harika bir karaktere sahip ve elinden gelenin en iyisini ortaya koyma zihniyetine sahip, bu da çok iyi. Çok büyük bir potansiyeli var. Forvet olarak, bir fırsat varsa orada olmanız gerekir ve o da vardı. Bu, önümüzdeki haftalar için ona çok fazla özgüven verecek.
"Diğer oyuncular gibi onun da çok büyük bir potansiyeli var. En önemli şey, kalitelerini göstermeleri ve o bunu gerçekten yaptı, ben de buna çok değer veriyorum. Kalite önemli ama bu genç oyuncularla birlikte tempo ve ortam da önemli. Onlarla çalışmak bir zevk."
- Getty Images
Barcelona için başka hücum takviyesi yok mu?
Sahadaki karma sonuçlara ve kulübü Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez ile ilişkilendiren transfer söylentilerinin sürmesine rağmen Flick, mevcut kadronun en üst seviyede mücadele edebilecek kadar hücum gücüne sahip olduğu konusunda ısrarcı.
"Ben şu anda sahip olduğum takıma ve şu anda sahip olduğum oyunculara odaklanıyorum. Hayal kurmuyorum; ben buradayım," diyerek sözlerini tamamladı Flick. "Gördüğüm şey, genç oyuncular da dahil olmak üzere çok fazla kaliteye sahip olduğumuz. Geçen sezon olduğu gibi büyük hedeflerimiz var ama her şey her gün nasıl çalıştığımıza bağlı olacak. Günden güne gelişmeye devam etmemizi istiyorum; ihtiyacımız olan zihniyet bu."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun