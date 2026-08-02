Flick, Barcelona'nın Birmingham City'ye karşı oynadığı sezon öncesi ilk hazırlık maçının ardından sözünü sakınmadı; Katalan devi, 2-2 biten karşılaşmanın ardından penaltılarda 3-2 kaybetti. Tüm gözler Adeyemi'nin üzerindeydi ancak yeni transfer beklentileri karşılayamadı; kanatlarda kaybolmuş bir görüntü sergiledi ve top kaybı yaptığı bir sekans doğrudan rakibin golüyle sonuçlandı.

St. Andrew's'ta son düdüğün ardından medyaya konuşan Flick, vatandaşı olan oyuncunun performansına eleştirel yaklaştı. Alman teknik adam, "Karim'in yaptığı bazı şeyler o kadar iyi değildi" dedi. "Bence gösterebileceği daha fazla potansiyeli var ama henüz antrenmanların ilk haftasında, bu yüzden bu normal.

"Antrenmanlarda hızını ve bitiriciliğini gösteren daha iyi bir Karim gördüm ama çok fazla potansiyeli var ve bize çok şey katabilir.”



