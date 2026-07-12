İngiltere, Jude Bellingham’ın attığı iki gol sayesinde yarı finale yükselmeyi garantiledi; ancak Madueke’nin performansı, Ibrahimovic’in gözünde pek de tatmin edici değildi. Eski Chelsea oyuncusu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Bukayo Saka’nın yokluğunda sağ kanatta ilk 11’de sahaya çıktı; ancak Miami’de kendisine sunulan fırsatı değerlendiremedi ve bu durum, eski AC Milan forvetinden sert bir eleştiriye yol açtı.

Fox Sports'un eleme maçı yayını sırasında konuşan Ibrahimovic, 24 yaşındaki oyuncunun performansı hakkında açık sözlü oldu. Ibrahimovic, "[Su molası] [maçın dinamiklerini] biraz değiştirdi çünkü Jude Bellingham, İngiltere'nin en aktif oyuncusuydu," dedi. "Ancak Madueke sahada olduğu sürece bir oyuncu eksik oynadıklarını düşünüyorum. Şunu söylemeliyim ki, topu her aldığında yanlış karar veriyor ve sahada adeta yürüyor."



