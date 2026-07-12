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"O kablo bile Noni Madueke’den daha iyi performans gösterdi!" - Zlatan Ibrahimovic, İngiltere’nin Norveç karşısında sergilediği performansını sert bir şekilde eleştirdi; Arsenal’in yıldızı ise devre arasında oyundan alındı
Ibrahimovic, 'yürüyen' Madueke'yi sert bir şekilde eleştirdi
İngiltere, Jude Bellingham’ın attığı iki gol sayesinde yarı finale yükselmeyi garantiledi; ancak Madueke’nin performansı, Ibrahimovic’in gözünde pek de tatmin edici değildi. Eski Chelsea oyuncusu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Bukayo Saka’nın yokluğunda sağ kanatta ilk 11’de sahaya çıktı; ancak Miami’de kendisine sunulan fırsatı değerlendiremedi ve bu durum, eski AC Milan forvetinden sert bir eleştiriye yol açtı.
Fox Sports'un eleme maçı yayını sırasında konuşan Ibrahimovic, 24 yaşındaki oyuncunun performansı hakkında açık sözlü oldu. Ibrahimovic, "[Su molası] [maçın dinamiklerini] biraz değiştirdi çünkü Jude Bellingham, İngiltere'nin en aktif oyuncusuydu," dedi. "Ancak Madueke sahada olduğu sürece bir oyuncu eksik oynadıklarını düşünüyorum. Şunu söylemeliyim ki, topu her aldığında yanlış karar veriyor ve sahada adeta yürüyor."
- AFP
Kamera kablolarının karşılaştırması
Maç, Bellingham’ın beraberlik golünden hemen önce topun bir spidercam kablosuna çarptığı izlenimi vermesiyle tartışmalara sahne oldu. Norveç bu müdahaleye itiraz ederken, Ibrahimovic bu tuhaf olayı, Madueke’nin hayal kırıklığı yaratan performansına bir darbe daha vurmak için kullandı.
“Su molası bile ona yardımcı olmadı. Oynadı ama her maça ilk 11’de başlamadı; onlar [İngiltere] bir kişi eksik başladı. Ama top kabloya değdiyse, o zaman kablo Madueke’den daha iyi bir performans sergiledi, orası kesin,” diye espri yaptı Ibrahimovic.
Tuchel devre arasında harekete geçti
Ibrahimovic, Madueke’nin etkisizliğinden o kadar emindi ki, takımlar henüz tüneldeyken derhal oyundan çıkarılmasını istedi. “Tuchel olsaydım, onu değiştirirdim çünkü ilk 45 dakikada hiçbir şey yapmadı,” dedi Ibrahimovic devre arasında. Taktiksel tavsiyesi sahadaki gerçekliği yansıtıyordu; zira Thomas Tuchel, ikinci yarı başlamadan önce kanat oyuncusunu Saka ile değiştirmeyi tercih etti.
İngiltere teknik direktörü, sonuçta galibiyet alınmış olsa da genel performans düzeyiyle ilgili hayal kırıklığını paylaşıyor gibi görünüyordu. Bellingham’ın kahramanlıkları sayesinde Arjantin ile karşılaşma garantilense de, Saka’nın yedeğini takıma etkili bir şekilde entegre etme mücadelesi, Üç Aslanlar finale yaklaşırken Alman teknik direktör için hâlâ bir baş ağrısı olmaya devam ediyor.
- AFP
FIFA, müdahale iddialarını reddetti
İsveçli efsanenin alaycı sözlerine rağmen, kamera kablosu olayına ilişkin resmi açıklama kesin ve net oldu. Norveçliler hakem kararından şikayetçi olsa da, dünya futbolunun yönetim organı, maç topuna yerleştirilmiş ve her hareketi ve darbeyi izleyen yüksek teknolojili sensörlere atıfta bulunarak golün geçerli sayılmasına ilişkin kararın arkasında durdu.
FIFA Medya, durumu açıklayan bir bildiri yayınladı: “İngiltere’nin Norveç’e karşı 45+2. dakikada attığı gol öncesinde, bağlantılı topun içindeki sensör, top havadayken ‘topun kalp atışında’ herhangi bir ani artış göstermedi; dolayısıyla topun üstten geçen kabloya değdiğine ve hareketinin değiştiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı.” Teknoloji, kabloyla ilgili şüpheleri ortadan kaldırsa da, Madueke’yi İbrahimoviç’in Miami kabusuna dair sert eleştirilerinden kurtaracak hiçbir şey yoktu.
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