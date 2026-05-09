Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana, Fransız milli oyuncu üç La Liga Clásico maçında forma giydi. Bu lig karşılaşmalarında Los Blancos'un sonuçları karışık oldu; Mbappé, Katalan ekibine karşı bir galibiyet alırken iki mağlubiyet yaşadı.

Takımın lig tablosundaki değişken sonuçlarına rağmen, Mbappe'nin bireysel performansı üst düzeyde kalmaya devam ediyor. Bu üç La Liga maçında, forvet dört kez fileleri havalandırmayı başardı. Kapsamı tüm resmi maçları içerecek şekilde genişletildiğinde, Mbappe'nin etkisi daha da belirgin hale geliyor. Mbappe, geçen sezon Barça'ya yenildikleri Copa del Rey finalinde ve 5-2 mağlup oldukları Supercopa de Espana finalinde de gol attı.



