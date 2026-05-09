"O inanılmaz yetenekli" – Hansi Flick, Kylian Mbappé'ye yönelik eleştirileri gülerek geçiştirirken, Barcelona teknik direktörü Real Madrid'in Fransız yıldız olmadan daha iyi durumda olduğu iddiasını yalanladı
Flick, "dünyanın en iyisi" Mbappé'yi övdü
Barcelona teknik direktörü Flick, forvet Mbappé’nin Pazar günkü La Liga derbisinde Real Madrid’in ilk on birine dönmeye yaklaşmasıyla birlikte oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Maç öncesi basın toplantısında, Fransız oyuncunun yokluğunda Los Blancos’un daha uyumlu oynayıp oynamadığına dair sorulara yanıt veren Flick, 27 yaşındaki oyuncuyu kararlılıkla savundu.
"Real Madrid, Mbappé olmadan daha iyi mi oynuyor? O dünyanın en iyi oyuncularından biri, lütfen," diyen Flick, inanamayan bir şekilde içini çekti. Alman teknik adam, Mbappé'nin yokluğunda Madrid'in performansına dair taktiksel tartışmalar ne olursa olsun, Mbappé'nin varlığının herhangi bir maçın dinamiklerini temelden değiştirdiğini vurguladı.
Dünyanın en tehlikeli golcüsü
Flick’in Mbappé hakkındaki değerlendirmesi, bu forvetin Barcelona savunması için oluşturduğu tehlikeyi vurguladı. “Saha içinde inanılmaz yetenekli. Her durumda tehlikeli bir oyuncu,” dedi Flick.
"Gol önünde dünyanın en iyisi. Hem ceza sahası içinde hem de dışında tehlikeli," diye ekleyen Flick, kritik Clásico karşılaşması öncesinde 27 yaşındaki oyuncuya duyduğu saygıyı vurguladı.
Mbappé'nin El Clásico'daki etkisi
Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana, Fransız milli oyuncu üç La Liga Clásico maçında forma giydi. Bu lig karşılaşmalarında Los Blancos'un sonuçları karışık oldu; Mbappé, Katalan ekibine karşı bir galibiyet alırken iki mağlubiyet yaşadı.
Takımın lig tablosundaki değişken sonuçlarına rağmen, Mbappe'nin bireysel performansı üst düzeyde kalmaya devam ediyor. Bu üç La Liga maçında, forvet dört kez fileleri havalandırmayı başardı. Kapsamı tüm resmi maçları içerecek şekilde genişletildiğinde, Mbappe'nin etkisi daha da belirgin hale geliyor. Mbappe, geçen sezon Barça'ya yenildikleri Copa del Rey finalinde ve 5-2 mağlup oldukları Supercopa de Espana finalinde de gol attı.
Şampiyonluğu belirleyecek karşılaşma
Barcelona şu anda ligin zirvesinde 11 puanlık büyük bir farkla lider durumda; bu da bu Clásico maçında alacakları bir galibiyet ya da hatta bir beraberliğin, onları fiilen şampiyon ilan edeceği anlamına geliyor. Ancak, yeniden forma kazanan Mbappé'nin de katkısıyla Real Madrid'in alacağı bir galibiyet, kutlamaları erteleyecek ve son dönemde iç gerginlikler ve sakatlıklarla boğuşan Madrid ekibine büyük bir psikolojik destek sağlayacaktır.